Futuro de Vini Jr com Virginia é revelado por vidente: 'Química'

Vidente revela qual é a energia que envolve Vini Jr e Virginia Fonseca em meio aos boatos de aproximação entre eles: ‘Paixão avassaladora'

A vidente Izadora Morais, conhecida por acertar previsões sobre celebridades, revela o que os astros reservam para o suposto romance entre a influenciadora Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vini Jr. As energias indicam paixão, mas também um futuro incerto para o casal.

Conexão e Paixão: O que Diz a Sensitiva

Segundo a vidente Izadora Morais, apelidada de "sensitiva dos famosos", a energia entre Virginia Fonseca e o jogador Vini Jr. é de "química e conexão". A profissional, que alega fazer suas previsões com base em seus guias espirituais, afirma que o jogador está vivenciando uma "paixão avassaladora" e tem planos muito sérios em relação à influenciadora.

"Eles estão juntos? Não, não estão juntos! Ainda não, pelo menos. Ele está muito apaixonado, tem planos com a Virginia. Ele quer se casar com ela. Está fantasiando um relacionamento", revela a vidente. Ela acrescenta que, na cabeça do atleta, o plano é até mesmo formar uma família com Virginia. "São planos dele, se vão concretizar, ainda é cedo. Mas toda essa energia pode atrair algo concreto", afirma.

Futuro Incerto e Obstáculos no Caminho

Apesar da forte atração e dos planos de Vini Jr., a vidente faz um alerta: a relação não deve ir muito longe. Para Izadora Morais, a espiritualidade mostra que o romance não irá "vingar" e será apenas "fogo de palha". A principal razão, segundo ela, seria a incompatibilidade de agendas dos dois. "Ele quer mover céus e terras para ficar com ela, mas não vai vingar", garante.

A sensitiva ainda revela uma previsão que pode gerar polêmica. Ela acredita que Vini Jr. errou ao abrir mão de um relacionamento anterior para se aproximar de Virginia, e que esse fato pode ter consequências negativas para o jogador. "O que vai acontecer, anotem aí: ele estava se envolvendo com outra mulher, então virá à tona em breve algo sobre traição. Pode ser uma ficante fixa, alguma coisa do tipo, algo de traição", prevê.

Apesar de a sensitiva confirmar a conexão e o sentimento entre os dois, a previsão final é de que a relação não irá durar.

Mais previsões sobre Virginia e Vini Jr

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vini Jr estão mais próximos nos últimos tempos e até curtiram um passeio de barcos juntos na Espanha nos últimos dias. Tanto que os rumores sobre um suposto affair entre eles circulam pela web. Com isso, a vidente Kelida fez uma previsão sobre o que esperar dos dois.

Em uma leitura das cartas, Kelida contou que Virginia e Vini estão próximos, mas que não deve virar um namoro longo. "As cartas mostram um romance rápido, intenso, com bastante desejo e química, mas sem perspectiva de se transformar em algo duradouro. Vini aparece muito mais encantado, disposto a investir na relação e até a presentear Virgínia com algo de grande valor. Já ela está mais inclinada a curtir o momento, sem abrir espaço para entrega total", disse ela.

A vidente ainda comentou: "Vejo aqui uma faísca de ciúmes. É como se Virgínia estivesse, de certa forma, provocando Zé Felipe, despertando uma reação nele".

Previsão sobre Zé Felipe

Falando no ex-marido de Virginia, a vidente também fez previsões sobre a vida pessoal de Zé Felipe. Ela contou que ele está em uma fase de curtir. "A energia mostra novidades, encontros e conversas, mas nada que se consolide em um relacionamento sério neste momento. Ele busca paixões rápidas, intensas, que logo se transformam em outras experiências", afirmou ela, e completou: "O coração dele anseia por construir algo sólido, mas ainda existem obstáculos emocionais e feridas que precisam ser curadas antes de se entregar por inteiro".

Por fim, ela analisou que Zé vai passar por um período de autoconhecimento. "Ele está entendendo o que realmente deseja no amor. Por enquanto, vive paixões passageiras que o ensinam e o preparam para algo mais profundo no futuro", afirmou.