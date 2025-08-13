CARAS Brasil
  2. Futuro de Richarlyson na Dança dos Famosos vem à tona: 'Mudanças'
Horóscopo / UAU!

Futuro de Richarlyson na Dança dos Famosos vem à tona: 'Mudanças'

Richarlyson é um das participantes do Dança dos Famosos 2025; saiba como será seu desempenho no quadro, segundo a previsão do tarólogo Val Couto

CARAS Brasil Publicado em 13/08/2025, às 11h40

Richarlyson, participante da Dança dos Famosos 2025 - Foto: Reprodução/Globo
Richarlyson, participante da Dança dos Famosos 2025 - Foto: Reprodução/Globo

Ex-jogador de futebol, Richarlyson (42) é mais um dos famosos que topou o desafio de participar da Dança dos Famosos 2025. Integrante do grupo C no quadro do Domingão com Huck (Globo), ele tem chance de chegar até a final, de acordo com a previsão de seu futuro.

Em entrevista à CARAS TV, o tarólogo Val Couto explica que Richarlyson tem uma forte energia espiritual —o que pode ajudá-lo ao longo da Dança dos Famosos. Além disso, o quadro poderá apresentar um outro lado do ex-atleta ao público.

"A energia espiritual dele é muito forte, ele tem muita proteção e carrega energia de Ogum e Xangô. Ele vem com sede de mostrar seu talento além do futebol. Vejo ele com chance muito alta de chegar na final", afirma o vidente.

Apesar da boa previsão, Couto explica que o ex-jogador pode encontrar alguns percalços ao longo da competição musical. "Pode ter atrito com outro jurado ou até participante, mas vejo ele tendo superação naquilo que faz."

Por fim, o tarólogo explica que a participação geral do artista será positiva, e pode influenciar em outros campos para além da competição. "Ele tem mudanças boas na direção dele. Vejo coisas boas na vida dele, vejo chance dele ir longe."

Em seu perfil do Instagram, ele celebrou o anúncio de sua participação na Dança dos Famosos e mostrou os bastidores e ensaios para a primeira apresentação em grupos, que aconteceu neste domingo, 10. "Muita emoção! Muitos ensaios! Para apresentar para vocês", escreveu.

Richarlyson já participou de outro reality global

Anos antes de integrar o elenco da Dança dos Famosos, o ex-atleta participou do The Masked Singer Brasil 2023. À época, ele participou fantasiado como Filtro de Barro e admitiu que não tinha tanta intimidade com a música quanto topou o desafio, porém, fez sucesso com algumas de suas apresentações.

