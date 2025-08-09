CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Horóscopo
  2. Futuro de Duda Santos no Dança dos Famosos vem à tona: 'Grande traição'
Horóscopo / DANÇA DOS FAMOSOS

Futuro de Duda Santos no Dança dos Famosos vem à tona: 'Grande traição'

Duda Santos é uma das participantes do Dança dos Famosos 2025; em entrevista à CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto ainda prevê suas chances de vitória

CARAS Brasil Publicado em 09/08/2025, às 15h15

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Duda Santos, participante do quadro Dança dos Famosos 2025 - Foto: Reprodução/Globo
Duda Santos, participante do quadro Dança dos Famosos 2025 - Foto: Reprodução/Globo

Protagonista da novela de sucesso Garota do Momento (Globo), Duda Santos (24) é uma das celebridades que decidiu encarar o quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck (Globo), em 2025. Intérprete de Beatriz no folhetim, a atriz tem tudo para ir longe, mas precisa prestar atenção em possíveis traições pelo caminho.

O futuro de Duda veio à tona após uma previsão do tarólogo Val Couto. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o vidente explica que a atriz tem uma presença muito forte e, espiritualmente, é muito protegida. Porém, precisará ficar de olhos abertos ao longo da Dança dos Famosos.

"Ela tem uma bênção sobre ela porque tem proteção de Iemanjá e proteção cigana. Ela precisa correr atrás dos seus objetivos, lutar pelo o que quer e pode também se tornar uma das favoritas do público", começa. "Vai se destacar com leveza, só que precisa tomar muito cuidado com uma grande traição. Traição de pessoas que falam algo dela, e que pode trazer algo que não seja legal."

Leia também: Tarólogo prevê confusão para Alvaro no Dança dos Famosos: 'Pode ter atrito'

Além disso, Couto também aponta que a atriz tem chances de chegar até a final, porém, precisará prestar atenção em sua saúde mental. "Ela terá momentos que podem vir a mexer com o emocional dela, com o grau de ansiedade. Ela precisa manter o foco. Eu vejo chance dela ir longe."

Em 2 de agosto, Duda Santos surgiu no perfil oficial do quadro e confirmou sua participação. "Eu vou estar no Dança dos Famosos esse ano. Tô muito animada, tô muito feliz, tô muito ansiosa. Eu espero que você me passe a coroa de campeã. Um beijo", disse.

A competição começa oficialmente neste domingo, 10, com a fase de grupos. No programa, serão celebrados os 40 anos do Axé Music, contando com a participação especial da banda Olodum. Além disso, o substituto de MC Livinho (30) também será apresentado.

ASSISTA NA ÍNTEGRA AS PREVISÕES DE VAL COUTO SOBRE A DANÇA DOS FAMOSOS:

FIQUE POR DENTRO DO QUADRO DANÇA DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL:

dança dos famososduda santosval couto
Dança dos Famosos Dança dos Famosos  

Leia também

Astros

O Fim do Mercúrio Retrógrado: Como Aproveitar a Virada para Transformar sua Comunicação e Autoestima - Foto: Getty Images

O Fim do Mercúrio Retrógrado: Como Aproveitar a Virada para Transformar sua Comunicação e Autoestima

Previsão

Luan Pereira - Foto: Globo/ Leo Rosario

Saiba qual é a previsão para o desempenho de Luan Pereira na Dança dos Famosos

Previsão

Manu Bahtidão - Foto: Globo/ Angélica Goudinho

Tarólogo faz previsão para Manu Bahtidão na Dança dos Famosos: ‘Lágrimas'

Previsão

Catia Fonseca - Foto: Globo/ Leo Rosario

Será que Catia Fonseca vai longe na Dança dos Famosos? Tarólogo responde

Previsão

Luan Pereira - Foto: Reprodução / Instagram

Tarólogo faz previsão para a vida pessoal de Luan Pereira: ‘Chegando'

DANÇA DOS FAMOSOS

O influenciador digital Alvaro Xaro - Foto: Reprodução/Instagram @alvxaro

Tarólogo prevê confusão para Alvaro no Dança dos Famosos: 'Pode ter atrito'

Últimas notícias

Tom Cavalcante é pai de Maria CavalcanteTom Cavalcante celebra o nascimento da neta: 'Linda história que começa'
Arlindo CruzArlindo Cruz: Saiba o que é o gurufim, formato escolhido para o velório do cantor
Francisco Gil com a filha, Sol de MariaFrancisco Gil divide fotos raras de momento com a filha, Sol de Maria
Arlindo Cruz é avô de AntônioNeto de Arlindo Cruz emociona com homenagem de despedida: 'Estrelinha'
Duda Santos, participante do quadro Dança dos Famosos 2025Futuro de Duda Santos no Dança dos Famosos vem à tona: 'Grande traição'
Lucimar é vítima de sabotagem e para no hospitalVale Tudo: Lucimar é vítima de sabotagem e quase morre
Bia Miranda posa em clima de romance com Gato PretoBia Miranda posa em clima de romance com Gato Preto após término conturbado
Maíra Cardi mostra a filha após cirurgiaMaíra Cardi mostra a filha chorando após cirurgia e atualiza situação: 'Muita dor'
Sandra Gadelha é mãe de Preta GilMãe de Preta Gil surge em momento especial ao lado de amigos da cantora
Heleninha encontra Ivan e RaquelVale Tudo: Viagem romântica de Ivan e Raquel vira climão com chegada de Heleninha
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade