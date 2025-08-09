Futuro de Duda Santos no Dança dos Famosos vem à tona: 'Grande traição'

Duda Santos é uma das participantes do Dança dos Famosos 2025; em entrevista à CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto ainda prevê suas chances de vitória
Protagonista da novela de sucesso Garota do Momento (Globo), Duda Santos (24) é uma das celebridades que decidiu encarar o quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck (Globo), em 2025. Intérprete de Beatriz no folhetim, a atriz tem tudo para ir longe, mas precisa prestar atenção em possíveis traições pelo caminho.
O futuro de Duda veio à tona após uma previsão do tarólogo Val Couto. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o vidente explica que a atriz tem uma presença muito forte e, espiritualmente, é muito protegida. Porém, precisará ficar de olhos abertos ao longo da Dança dos Famosos.
"Ela tem uma bênção sobre ela porque tem proteção de Iemanjá e proteção cigana. Ela precisa correr atrás dos seus objetivos, lutar pelo o que quer e pode também se tornar uma das favoritas do público", começa. "Vai se destacar com leveza, só que precisa tomar muito cuidado com uma grande traição. Traição de pessoas que falam algo dela, e que pode trazer algo que não seja legal."
Além disso, Couto também aponta que a atriz tem chances de chegar até a final, porém, precisará prestar atenção em sua saúde mental. "Ela terá momentos que podem vir a mexer com o emocional dela, com o grau de ansiedade. Ela precisa manter o foco. Eu vejo chance dela ir longe."
Em 2 de agosto, Duda Santos surgiu no perfil oficial do quadro e confirmou sua participação. "Eu vou estar no Dança dos Famosos esse ano. Tô muito animada, tô muito feliz, tô muito ansiosa. Eu espero que você me passe a coroa de campeã. Um beijo", disse.
A competição começa oficialmente neste domingo, 10, com a fase de grupos. No programa, serão celebrados os 40 anos do Axé Music, contando com a participação especial da banda Olodum. Além disso, o substituto de MC Livinho (30) também será apresentado.
