Ex-ator da Globo vive fim de ciclo, e astróloga revela novos caminhos para sua vida: ‘Rever conceitos’

Otaviano Costa, que há anos transita entre a televisão, o rádio e as plataformas digitais com leveza e humor, agora vive uma fase marcada por mudanças mais profundas. Segundo a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, o ator e apresentador está diante de um momento de encerramento e preparação para uma nova etapa de vida, o que exige dele introspecção, coragem e uma visão renovada sobre si mesmo.

“Numerologicamente, ele está vivendo o ano 9, que marca o fechamento de um ciclo. Esse período vai até o próximo aniversário. Os ciclos de vida são compostos por etapas de 9 anos, e, ao final, chega o momento de encerrar pendências, fazer balanços e abrir espaço para o novo. Esse ano será, portanto, de conclusão e reflexão. Mas, para engatar o próximo ciclo, ele terá que se renovar internamente, rever conceitos espirituais e alinhar-se de outra forma, já que o jeito que vinha levando a vida não vai mais fazer sentido”, explica Vanessa em entrevista à CARAS Brasil.

A leitura do mapa astral do ator também reforça essa percepção. Vanessa destaca que Otaviano reúne em sua essência características ligadas à sensibilidade e à busca pelo equilíbrio. “No mapa astral, ele é de Touro, com ascendente em Libra. Ou seja, um homem regido por Vênus em dobro, planeta que simboliza beleza, harmonia, equilíbrio e bem-estar. Já no horóscopo chinês, ele é do signo de Boi, símbolo do trabalhador constante, persistente e dedicado, algo que também dialoga com a simbologia do Touro no ocidente”, analisa.

Essa combinação de forças sugere estabilidade, mas também a necessidade de reconhecer quando mudanças se fazem necessárias. Para Vanessa, o maior desafio do ex-ator da Globo será entender que está encerrando um importante capítulo e que não poderá seguir da mesma maneira.

“O que mais chama a atenção, no entanto, é justamente esse fim de ciclo em que o Otaviano se encontra. Ele precisa reconhecer esse momento, fazer o balanço da própria vida e se abrir para o novo. Do jeito que está, não vai mais fazer sentido para ele”, afirma a astróloga.