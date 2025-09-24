Ex-apresentador da Globo atravessa ano decisivo de mudanças e reflexões, revela astróloga

Otaviano Costa (51) vive uma fase intensa de reflexões e transformações. Sempre conectado à espiritualidade e aberto a novas descobertas, o apresentador se encontra em um momento de balanço de vida, que marca o fim de um ciclo e a preparação para outro. Quem explica é a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, que analisou com exclusividade o mapa do comunicador para a CARAS Brasil.

Segundo Vanessa, o nascimento de Otaviano em um dia 13 carrega simbolismos profundos de regeneração e mudança. Para a especialista, essa energia imprime no artista a força de se reinventar constantemente, mesmo diante dos desafios.

“Ele nasceu no dia 13. O dia em que a gente aterriza aqui no planeta Terra também diz muito sobre nós. Então, o 13 é um número de revolver, de regenerar. Tanto é que, no tarô, ele é representado pela carta da morte. A carta da morte é um esqueleto com a foice ceifando a terra, tirando coisas ruins e plantando, regenerando aquela mesma terra que cria ervas daninhas. Você tira, arranca, revolve a terra, mexe, aduba, joga sementes e nascem outras coisas boas, frutíferas, né? Então, outra vez eu tenho essa porta do 13, que é de revolver, de se regenerar, muito forte também”, analisa.

Além disso, a numeróloga destaca que a missão de vida de Otaviano é regida pelo número 11, considerado um dos números mestres dentro do estudo numerológico. Esse aspecto revela um propósito espiritual elevado e de grande responsabilidade diante de si mesmo e do coletivo.

“E a missão de vida dele é a missão 11, o mil mestres. Então, o Otaviano é altamente assim. Ele tem que andar nessa conexão espiritual de entender a missão dele acima do planeta Terra. E a missão onde, como número mestre… Quem tem número mestre, né? Quando a gente adquire esse título de mestre, é porque estudou muito, em muitas vidas acadêmicas. É como se você tivesse feito uma pós, apresentado uma tese e aí ganha o título de mestre”, explica.

Para Vanessa, esse chamado espiritual é um convite para que o apresentador siga sua intuição, sem se prender a expectativas externas. Trata-se de um caminho que exige coragem para se diferenciar e maturidade para transmitir ensinamentos que ultrapassam sua própria trajetória.

“Na numerologia, quando você tem a missão número 11, é como se tivesse que fazer o que o coração diz. Ele vem aqui para ser o que precisa ser, independente do que os outros esperem que ele seja, ou de fazer igual a todo mundo. Não, ele está aqui com outra missão, de elevação. E o 11 é uma missão que é mais do que dele. É a missão dele, mas também para com os outros. O que ele veio transmitir para as pessoas? É uma missão muito bonita, mas de muita responsabilidade, né? Seguindo o coração e a intuição, ele tem que se alinhar muito bem com isso e transmitir. Então, essa é a missão dele”, reflete.

Esse alinhamento se mostra ainda mais necessário porque, segundo a astróloga, Otaviano está atravessando o chamado “ano 9” na numerologia, fase de encerramentos, reavaliações e preparação para um novo ciclo de vida.

“Você está vendo? Tem muito na numerologia dele, a gente vê isso muito: essa questão do que vai transmitir, é altamente espiritual. E, numerologicamente, ele está no ano 9, fechando um ciclo da vida. Isso vai até o aniversário dele do ano que vem, já desde o anterior. Será que ele vai pegar esse bonde, né? Sim, ele está nesse ano 9. Nossas vidas têm ciclos de 9 anos, e aí a gente encerra um ciclo, começa outro e assim por diante. Então, este ano todo, até o aniversário, ele está concluindo questões, pendências”, comenta.