Eclipse lunar mais longo de 2025 poderá ser acompanhado ao vivo

Descubra como assistir ao fenômeno eclipse lunar, que terá 82 minutos, sem sair do Brasil
Em setembro de 2025, a Lua protagonizará um dos eventos astronômicos mais esperados do ano: o eclipse lunar total mais extenso de 2025, com duração de impressionantes 82 minutos. O fenômeno está previsto para a noite entre 7 e 8 de setembro, quando a Lua será totalmente coberta pela sombra da Terra, adquirindo tons avermelhados, popularmente chamados de Lua de Sangue.
O eclipse terá maior visibilidade em regiões da Europa, África, leste da Austrália e Nova Zelândia. No Brasil, onde o fenômeno não poderá ser observado diretamente, será possível acompanhar o evento ao vivo por meio de transmissões em plataformas digitais, como o YouTube, garantindo que os brasileiros não percam nenhum detalhe do espetáculo.
De acordo com informações do site Space.com, o início do eclipse está previsto para 15h28 GMT (12h28 em Brasília) e seu término será às 20h55 GMT (17h55 em Brasília). O ponto alto do fenômeno, conhecido como fase de totalidade, ocorrerá entre 17h30 e 18h52 GMT (14h30 e 15h52 em Brasília), momento em que a Lua adquirirá sua coloração vermelha característica.
Para aqueles que desejam acompanhar o eclipse desde o início, recomenda-se observar o céu pelo menos 75 minutos antes do ápice, quando a Lua começará a atravessar a penumbra e o espetáculo celestial terá início.
Durante um eclipse lunar total, o Sol, a Terra e a Lua se alinham de forma precisa, fazendo com que a sombra da Terra seja projetada sobre a Lua. Esse fenômeno forma duas áreas distintas:
Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), é a passagem da Lua pela umbra que provoca o tom avermelhado do satélite, com variações que podem ir do laranja ao vermelho intenso. A cor final depende de fatores como partículas na atmosfera, poluição e até erupções vulcânicas, tornando cada eclipse único.
Para quem deseja observar um eclipse lunar total a olho nu, a próxima chance será em 3 de março de 2026, visível nas Américas, leste da Ásia e Austrália. Assim, embora em setembro de 2025 o público brasileiro dependa das transmissões online, em março de 2026 será possível vivenciar o fenômeno diretamente no céu.
O eclipse lunar total de setembro de 2025 promete uma experiência inesquecível, seja acompanhando online ou planejando a observação pessoal na próxima oportunidade.
Leia também: Rituais para a Lua Cheia em Aquário: Transformação para Cada Signo
|Eclipse lunar mais longo de 2025 poderá ser acompanhado ao vivo
|Vale Tudo: Humberto Carrão surge com novo visual em cena marcante
|Médica alerta para diagnóstico de Patrícia Poeta: 'Dor intensa é um dos sinais'
|Deborah Secco: 5 dicas e segredos de beleza da atriz
|Astróloga aponta sobre nova fase de Bruna Marquezine: 'Ela tem uma missão'
|Saiba como Malvino Salvador ganha dinheiro enquanto está longe das novelas
|Autêntica, Larissa Bocchino foge dos rótulos e padrões: 'Não quero me limitar'
|Taís Araujo curte passeio com a filha e o marido no Rio de Janeiro
|João Silva faz rara aparição com a nova namorada em evento
|Tiago Abravanel revela como lidou com a morte de Silvio Santos