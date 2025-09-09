CARAS Brasil
  2. Daniel completa 57 anos e astróloga analisa: 'Se preparando para ativar a missão'
Horóscopo / Entenda!

Daniel completa 57 anos e astróloga analisa: 'Se preparando para ativar a missão'

Em entrevista para CARAS Brasil, astróloga Vanessa Alvaiz analisa mapa astral e numerologia do cantor Daniel e aponta missão para os próximos anos

Vanessa Alvaiz e Gabriela Cunha
por Vanessa Alvaiz e Gabriela Cunha

Publicado em 09/09/2025, às 19h20

Cantor Daniel completa 57 anos - Reprodução/Instagram
Cantor Daniel completa 57 anos - Reprodução/Instagram

O cantor Daniel está completando 57 anos nesta terça-feira, 9. Com uma carreira consolidada e uma família estruturada, o sertanejo inicia uma nova fase em sua vida. Mas, afinal, o que os astros e a numerologia revelam para o futuro do artista?

Para responder a essa pergunta, a CARAS Brasil conversou com a astróloga Vanessa Alvaiz, que analisou o mapa do cantor e destacou pontos importantes sobre missão, destino e espiritualidade.

O poder do nome

Segundo Vanessa, o nome escolhido pelos pais do cantor já traz uma grande força espiritual e artística: “O 15 é o número da eloquência, da fala. Está muito associado também, no tarô, com a carta do diabo, mas no sentido da sedução, do ‘toma lá, dá cá’, do campo material: eu faço isso, eu recebo isso, eu me entrego aqui, eu quero a minha devolutiva. É um número muito ligado ao poder de sedução. Quando a pessoa abre a boca e fala, ela seduz”, explicou.

Ela acrescenta que esse número se dissolve em 6, ligado a Vênus, planeta do amor e do equilíbrio: “Isso é muito forte no Daniel, até pelo gênero musical dele, com certo romance. Ele tem esse 15, que já carrega esse poder, e quando a gente dissolve o 1 e o 5, chegamos ao 6, que é Vênus, o amor, o equilíbrio. Ele tem esse número que é até mágico. As coisas acontecem para ele, as portas se abrem. Ele tem fácil acesso ao feminino, ao universo feminino, de forma natural, sem esforço.”

Elegância e romantismo no mapa astral

No mapa astrológico de Daniel, Vênus e Mercúrio aparecem em Libra: “No mapa dele também aparece isso: ele tem Vênus e Mercúrio em Libra. Ele fala de forma elegante, age com elegância. Vênus em Libra é um parceiro no amor, o eterno romântico, que sabe agradar o outro. Ele tem isso muito forte no mapa, no nome, mas também carrega outro lado, disse a astróloga.

Energia de movimento constante

O horóscopo chinês aponta que Daniel nasceu no ano do Macaco, signo inquieto e cheio de habilidades: “O macaco é o espevitado do zodíaco, que faz muitas coisas ao mesmo tempo, pula de galho em galho, mas tem habilidade para realizar. Precisa desse movimento. E a missão dele é o 5, que é exatamente movimento. Ele não veio buscar segurança, porque quando percebe que já está tudo certo, precisa levantar e seguir de novo. A missão dele é estar em constante movimento”, explicou.

Leia também: Daniel chega aos 57 anos; cantor perdeu sua dupla no começo da carreira

Segundo a astróloga, esse impulso é essencial para sua carreira musical: “Como cantor, que transmite emoção e acessa o lado emocional das pessoas, ele precisa estar sempre em movimento, levando sua arte para outros lugares. A missão 5 também favorece o aprendizado de outras línguas, como espanhol ou inglês, para atravessar barreiras e continentes. Ele deveria apostar nisso: expandir a voz para outros lugares.”

Daniel entra em novo ciclo de vida

A astróloga reforça que este é um momento especial para o sertanejo: “Hoje ele está fechando um ciclo. Entra no ano 9, que corresponde ao fechamento de um ciclo de nove anos, segundo Pitágoras. Durante todo esse período, de agora até 9 de setembro de 2026, ele fará um balanço da vida. Se houver pendências, vai se organizar. É também o momento de olhar para frente: agradecer o ciclo que passou, resolver o que falta e planejar os próximos nove anos.”

Ela ainda acrescenta: “Às vezes, não temos certeza de onde queremos ir, mas sabemos onde não queremos mais voltar. É essa a energia que ele estará vivendo: olhar para o futuro, agradecendo o passado. Quem sabe também se preparando para ativar a missão de buscar novos continentes, novos lugares.”

O altruísmo e a força do número 9

Daniel nasceu em um dia 9, número ligado à espiritualidade e ao altruísmo: “Ele nasceu no dia 9, número ligado ao altruísmo e ao espiritual. Isso lhe dá a capacidade de sentir o outro, perceber a dor do outro. O 9 também é considerado um número do dinheiro, como o 8. A diferença é que no 9 o dinheiro vem do altruísmo. Quando eu faço, gero e entrego, provavelmente não será essa pessoa que vai me retribuir, mas tudo bem: a roda gira e o universo abre outras portas. Essa é a energia do dinheiro no 9”, concluiu a astróloga.

Vanessa Alvaiz e Gabriela Cunha

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

