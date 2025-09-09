Daniel completa 57 anos e astróloga analisa: 'Se preparando para ativar a missão'

Em entrevista para CARAS Brasil, astróloga Vanessa Alvaiz analisa mapa astral e numerologia do cantor Daniel e aponta missão para os próximos anos
O cantor Daniel está completando 57 anos nesta terça-feira, 9. Com uma carreira consolidada e uma família estruturada, o sertanejo inicia uma nova fase em sua vida. Mas, afinal, o que os astros e a numerologia revelam para o futuro do artista?
Para responder a essa pergunta, a CARAS Brasil conversou com a astróloga Vanessa Alvaiz, que analisou o mapa do cantor e destacou pontos importantes sobre missão, destino e espiritualidade.
Segundo Vanessa, o nome escolhido pelos pais do cantor já traz uma grande força espiritual e artística: “O 15 é o número da eloquência, da fala. Está muito associado também, no tarô, com a carta do diabo, mas no sentido da sedução, do ‘toma lá, dá cá’, do campo material: eu faço isso, eu recebo isso, eu me entrego aqui, eu quero a minha devolutiva. É um número muito ligado ao poder de sedução. Quando a pessoa abre a boca e fala, ela seduz”, explicou.
Ela acrescenta que esse número se dissolve em 6, ligado a Vênus, planeta do amor e do equilíbrio: “Isso é muito forte no Daniel, até pelo gênero musical dele, com certo romance. Ele tem esse 15, que já carrega esse poder, e quando a gente dissolve o 1 e o 5, chegamos ao 6, que é Vênus, o amor, o equilíbrio. Ele tem esse número que é até mágico. As coisas acontecem para ele, as portas se abrem. Ele tem fácil acesso ao feminino, ao universo feminino, de forma natural, sem esforço.”
No mapa astrológico de Daniel, Vênus e Mercúrio aparecem em Libra: “No mapa dele também aparece isso: ele tem Vênus e Mercúrio em Libra. Ele fala de forma elegante, age com elegância. Vênus em Libra é um parceiro no amor, o eterno romântico, que sabe agradar o outro. Ele tem isso muito forte no mapa, no nome, mas também carrega outro lado”, disse a astróloga.
O horóscopo chinês aponta que Daniel nasceu no ano do Macaco, signo inquieto e cheio de habilidades: “O macaco é o espevitado do zodíaco, que faz muitas coisas ao mesmo tempo, pula de galho em galho, mas tem habilidade para realizar. Precisa desse movimento. E a missão dele é o 5, que é exatamente movimento. Ele não veio buscar segurança, porque quando percebe que já está tudo certo, precisa levantar e seguir de novo. A missão dele é estar em constante movimento”, explicou.
Leia também: Daniel chega aos 57 anos; cantor perdeu sua dupla no começo da carreira
Segundo a astróloga, esse impulso é essencial para sua carreira musical: “Como cantor, que transmite emoção e acessa o lado emocional das pessoas, ele precisa estar sempre em movimento, levando sua arte para outros lugares. A missão 5 também favorece o aprendizado de outras línguas, como espanhol ou inglês, para atravessar barreiras e continentes. Ele deveria apostar nisso: expandir a voz para outros lugares.”
A astróloga reforça que este é um momento especial para o sertanejo: “Hoje ele está fechando um ciclo. Entra no ano 9, que corresponde ao fechamento de um ciclo de nove anos, segundo Pitágoras. Durante todo esse período, de agora até 9 de setembro de 2026, ele fará um balanço da vida. Se houver pendências, vai se organizar. É também o momento de olhar para frente: agradecer o ciclo que passou, resolver o que falta e planejar os próximos nove anos.”
Ela ainda acrescenta: “Às vezes, não temos certeza de onde queremos ir, mas sabemos onde não queremos mais voltar. É essa a energia que ele estará vivendo: olhar para o futuro, agradecendo o passado. Quem sabe também se preparando para ativar a missão de buscar novos continentes, novos lugares.”
Daniel nasceu em um dia 9, número ligado à espiritualidade e ao altruísmo: “Ele nasceu no dia 9, número ligado ao altruísmo e ao espiritual. Isso lhe dá a capacidade de sentir o outro, perceber a dor do outro. O 9 também é considerado um número do dinheiro, como o 8. A diferença é que no 9 o dinheiro vem do altruísmo. Quando eu faço, gero e entrego, provavelmente não será essa pessoa que vai me retribuir, mas tudo bem: a roda gira e o universo abre outras portas. Essa é a energia do dinheiro no 9”, concluiu a astróloga.
O QUE OS ASTROS DIZEM?
