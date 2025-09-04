Como ficará William Bonner após o Jornal Nacional? Astróloga revela: 'Não tem como ele fugir'

William Bonner anunciou sua saída da bancada do Jornal Nacional; em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz fala a nova fase do jornalista

Após 29 anos na bancada do Jornal Nacional, o jornalista William Bonner surpreendeu o público ao anunciar sua saída do telejornal. A novidade foi revelada na segunda-feira, 1º, no exato dia em que o principal noticiário do país completou 56 anos no ar.

No Jornal Nacional, Bonner será substituído por César Tralli, que vai dividir a bancada com Renata Vasconcellos. Depois disso, William irá para o Globo Repórter, em 2026, no qual ficará ao lado de Sandra Annenberg.

De acordo com o comunicado da Globo, William Bonner manifestou seu desejo de sair do Jornal Nacional há cinco anos e pediu para mudar de função para ter mais tempo para sua família e atividades pessoais.

O que os astros revelam?

Para entender mais sobre esta nova fase de William Bonner, a CARAS Brasil entrevista a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz. Segundo ela, toda pessoa tem um número pessoal associado à sua data de nascimento. No caso do jornalista, ele recebe o 22.

Na numerologia, Bonner carrega uma energia de realização, visão e construção:"Ele ganhou o número 22, é um número muito forte. A energia de mãe e pai que ele ganhou é essa. Qual a mensagem? Para ele combater a indolência espiritual e desenvolver a agressividade espiritual. Isso não tem como ele fugir", declara.

Qual a missão de Bonner?

Vanessa Alvaiz revela que William Bonner tem a missão de vida no número 1, pegar as rédeas da sua vida . A astróloga reforça que, apesar de ser uma palavra bonita, este é um desafio que a pessoa precisa cumprir em sua trajetória.

"Missão 1 é você pegar as rédeas da sua vida, ser o líder da sua vida, tomar escolhas e não demandar isso ou terceirizar os seus objetivos de vida. Ele tem essa missão de pegar as rédeas da vida dele", avalia Vanessa Alvaiz.

Na astrologia chinesa

Na astrologia chinesa, os signos dos animais atribuídos por ano representam como os outros percebem ou como estes indivíduos se apresentam. Vanessa Alvaiz vê que William Bonner recebe o signo do coelho, ou seja, é uma pessoa que sabe muito bem lidar com as finanças.

"O coelho é elegantíssimo, extremamente elegante. Não é elegância só de roupa, mas é no falar, agir, no ser, que é o mais importante. Sabe lidar com dinheiro, como ninguém. Nunca fica sem dinheiro. A gente tem a simbologia da fertilidade, é um grande negociador", confessa.

Como será o próximo ano de William Bonner?

O Ano Pessoal é um conceito da numerologia que identifica um número (de 1 a 9) que representa as energias e tendências de um ano específico para uma pessoa. Vanessa Alvaiz aponta sobre William Bonner.

"Ano que vem ele está no ano 9, outro ritmo de vida, outras responsabilidades, ele vai desacelerando, mas quem sabe ele não vai começar a focar aí nesse lado espiritual dele, de entender quem é William Bonner? De caminhar esse lado agora mais subjetivo da alma, alimentar a alma, pode ser que seja por aí o próximo ciclo dele. Os próximos 9 anos dele", finaliza ao analisar o jornalista William Bonner.

Leia também: Relembre como foi a estreia de William Bonner no Jornal Nacional

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DO JORNALISTA WILLIAM BONNER NAS REDES SOCIAIS: