CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Horóscopo
  2. Como ficará William Bonner após o Jornal Nacional? Astróloga revela: 'Não tem como ele fugir'
Horóscopo / O QUE OS ASTROS REVELAM?

Como ficará William Bonner após o Jornal Nacional? Astróloga revela: 'Não tem como ele fugir'

William Bonner anunciou sua saída da bancada do Jornal Nacional; em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz fala a nova fase do jornalista

Vanessa Alvaiz
por Vanessa Alvaiz

Publicado em 04/09/2025, às 15h48 - Atualizado às 16h06

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bonner deixará as funções executivas e diárias do "Jornal Nacional" para se dedicar ao programa 'Globo Repórter' - Foto: Globo/Sergio Zalis
Bonner deixará as funções executivas e diárias do "Jornal Nacional" para se dedicar ao programa 'Globo Repórter' - Foto: Globo/Sergio Zalis

Após 29 anos na bancada do Jornal Nacional, o jornalista William Bonner surpreendeu o público ao anunciar sua saída do telejornal. A novidade foi revelada na segunda-feira, 1º, no exato dia em que o principal noticiário do país completou 56 anos no ar.

No Jornal Nacional, Bonner será substituído por César Tralli, que vai dividir a bancada com Renata Vasconcellos. Depois disso, William irá para o Globo Repórter, em 2026, no qual ficará ao lado de Sandra Annenberg.

De acordo com o comunicado da Globo, William Bonner manifestou seu desejo de sair do Jornal Nacional há cinco anos e pediu para mudar de função para ter mais tempo para sua família e atividades pessoais.

O que os astros revelam?

Para entender mais sobre esta nova fase de William Bonner, a CARAS Brasil entrevista a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz. Segundo ela, toda pessoa tem um número pessoal associado à sua data de nascimento. No caso do jornalista, ele recebe o 22. 

Na numerologia, Bonner carrega uma energia de realização, visão e construção:"Ele ganhou o número 22, é um número muito forte. A energia de mãe e pai que ele ganhou é essa. Qual a mensagem? Para ele combater a indolência espiritual e desenvolver a agressividade espiritual. Isso não tem como ele fugir", declara. 

Qual a missão de Bonner?

Vanessa Alvaiz revela que William Bonner tem a missão de vida no número 1,pegar as rédeas da sua vida. A astróloga reforça que, apesar de ser uma palavra bonita, este é um desafio que a pessoa precisa cumprir em sua trajetória. 

"Missão 1 é você pegar as rédeas da sua vida, ser o líder da sua vida, tomar escolhas e não demandar isso ou terceirizar os seus objetivos de vida. Ele tem essa missão de pegar as rédeas da vida dele", avalia Vanessa Alvaiz. 

Na astrologia chinesa

Na astrologia chinesa, os signos dos animais atribuídos por ano representam como os outros percebem ou como estes indivíduos se apresentam. Vanessa Alvaiz vê que William Bonner recebe o signo do coelho, ou seja, é uma pessoa que sabe muito bem lidar com as finanças. 

"O coelho é elegantíssimo, extremamente elegante. Não é elegância só de roupa, mas é no falar, agir, no ser, que é o mais importante. Sabe lidar com dinheiro, como ninguém. Nunca fica sem dinheiro. A gente tem a simbologia da fertilidade, é um grande negociador", confessa.

Como será o próximo ano de William Bonner?

O Ano Pessoal é um conceito da numerologia que identifica um número (de 1 a 9) que representa as energias e tendências de um ano específico para uma pessoa. Vanessa Alvaiz aponta sobre William Bonner. 

"Ano que vem ele está no ano 9, outro ritmo de vida, outras responsabilidades, ele vai desacelerando, mas quem sabe ele não vai começar a focar aí nesse lado espiritual dele, de entender quem é William Bonner? De caminhar esse lado agora mais subjetivo da alma, alimentar a alma, pode ser que seja por aí o próximo ciclo dele. Os próximos 9 anos dele", finaliza ao analisar o jornalista William Bonner. 

Leia também: Relembre como foi a estreia de William Bonner no Jornal Nacional

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DO JORNALISTA WILLIAM BONNER NAS REDES SOCIAIS:

Vanessa Alvaiz

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

Horóscopowilliam bonnerJornal Nacionalastróloga
William Bonner William Bonner   

Leia também

Previsão

Virginia Fonseca e Vini Jr - Foto: Reprodução / Instagram

Previsão: Márcia Sensitiva faz análise sobre Virginia e Vini Jr

UAU!

A atriz Taís Araujo - Foto: Reprodução/Instagram @taisdeverdade

Astróloga revela signo do zodíaco chinês de Taís Araujo: 'Tem isso muito forte'

Saiba mais!

Adriane Galisteu - Reprodução/Instagram

Astróloga analisa Adriane Galisteu antes de A Fazenda: 'Terá que consolidar o que já fez'

VEM AÍ?

Gaby Spanic em A Fazenda? Saiba tudo! - Reprodução/Divulgação

Gaby Spanic, de A Usurpadora, em A Fazenda? Astróloga revela: 'Aventura'

O QUE OS ASTROS DIZEM?

Gil do Vigor vai comandar o Mais Você nas férias de Ana Maria Braga - Foto: Reprodução/Globo

Gil do Vigor no Mais Você: astróloga revela perigos e desafios ocultos da sua carreira

Como assim?

Julianne Trevisol - Reprodução/Instagram/Guilherme Lima

Tarólogo analisa Julianne Trevisol no MasterChef Celebridades e faz alerta: 'Maldosos'

Últimas notícias

Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor!: Farsa de Estela pode ser exposta com retorno de personagem inesperada
Virginia Fonseca e Vini JrPrevisão: Márcia Sensitiva faz análise sobre Virginia e Vini Jr
Robert Pattinson, Kristen Stewart e Taylor LautnerFilmes da saga Crepúsculo serão exibidos gratuitamente no YouTube
NoneCristais e energia: Patrícia Luz leva reflexões sobre bem-estar ao CARAS Talks Good Vibes
Travis Kelce no BrasilTravis Kelce fala da noiva, Taylor Swift, em visita ao Brasil: ‘Divertida'
Jimin e Song Da EunSerá que Jimin do BTS terminou o novo relacionamento? Confira!
Bonner deixará as funções executivas e diárias do "Jornal Nacional" para se dedicar ao programa 'Globo Repórter'Como ficará William Bonner após o Jornal Nacional? Astróloga revela: 'Não tem como ele fugir'
NoneLeandra Leal fala sobre experiência de gravar filme com mãe e filha
Virginia FonsecaVirginia Fonseca se despede da Espanha após viagem com amigos: 'Estava precisando'
7 doramas que estão na Netflix7 doramas imperdíveis para assistir na Netflix - CARAS Indica
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade