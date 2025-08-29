CARAS Brasil
  2. Ator de Dona de Mim recebe alerta da numerologia para próximos meses: 'Não é à toa'
Vanessa Alvaiz
por Vanessa Alvaiz

Publicado em 29/08/2025, às 18h55

Tony Ramos posa ao lado de Suely Franco e Marcello Novaes - Foto: Reprodução/Instagram
Tony Ramos posa ao lado de Suely Franco e Marcello Novaes - Foto: Reprodução/Instagram

Um astro da televisão brasileira está prestes a iniciar um novo ciclo na vida, e mudanças significativas devem marcar os próximos meses de sua rotina pessoal. A novidade vem após o ator completar 77 anos nesta segunda-feira, 25, consolidando décadas de uma carreira marcada por personagens icônicos e reconhecidos pelo público.

Trata-se de Tony Ramos, que recentemente interpretou Abel na novela Dona de Mim, papel que recebeu elogios da crítica e do público. O ator agora deve concentrar-se em sua vida familiar e em momentos de descanso, segundo previsão feita por especialista em numerologia e astrologia, que indica um período de maior atenção às relações pessoais.

Para a astróloga Vanessa Alvaiz, consultada pela CARAS Brasil, a numerologia revela pistas essenciais sobre a personalidade e os caminhos que Tony deve seguir. Ela explica que o ator acaba de entrar no chamado “ano 6” de sua vida, um período dedicado ao amor, à beleza e à harmonia.

"Ele fez aniversário ontem e entrou no ano 6. Pela numerologia de Pitágoras, ele divide nossas vidas em ciclos de 9 anos. Tony acabou de entrar no ano 6, que é o ano do amor, da beleza, do equilíbrio e da harmonia. O verbo-chave desse período é harmonizar as relações, principalmente na família. Provavelmente ele vai querer conviver mais com a mulher, filhos e netos, e também harmonizar as amizades. É um homem que vai prezar muito isso", afirma.

A atenção aos detalhes e a capacidade de observação são outro destaque que, segundo Vanessa, explica grande parte do sucesso do ator. O número 25, presente em seu nome e data de nascimento, reforça traços analíticos e reflexivos, que se traduzem na forma como ele se dedica aos papéis que interpreta.

"É curioso que Tony tem o número 25 no nome e também nasceu no dia 25. O 25 é o número do analítico, que resulta no 7, e busca reflexão, verdade, equilíbrio e sabedoria. Ele é um ótimo observador, e esse 25 se potencializa tanto no nome quanto no dia de nascimento", diz.

Essa capacidade de perceber detalhes sem precisar experimentar tudo pessoalmente permite que o ator da Globo incorpore emoções e vivências em seus personagens de maneira excepcional. Para a astróloga, essa habilidade é um dos fatores que o tornam um ator tão admirado e respeitado.

"Para um ator, os números perfeitos são essenciais: ele tem a capacidade de observar o outro, entender suas vivências, perceber emoções sem precisar experimentar tudo pessoalmente e incorporar isso em seus personagens. Não é à toa que ele é um ator tão consagrado e respeitado", complementa.

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

