Astrologia explica nova fase de Otaviano Costa após saída do Melhor da Noite

Otaviano Costa (52) pediu para deixar o comando do Melhor da Noite, da Band, de forma antecipada. O apresentador e a emissora chegaram a um comum acordo de que a melhor data para a saída seria 31 de outubro, decisão já confirmada. Segundo informações divulgadas pela Band, tudo está sendo conduzido da melhor maneira e em boa relação entre as partes.

Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz analisa o que a astrologia revela sobre o apresentador e suas decisões profissionais. De acordo com a especialista, o ator vive um momento de despertar para a carreira, o que justifica boa parte das movimentações que ele teve nos últimos dias.

“O nome dele, segundo a numerologia pitagórica, é o maior presente que um pai e uma mãe podem deixar para um filho. Ele recebeu o número 20. Lembrando que nome é sentença de vida, olha que forte isso. Por isso, é importante dar um bom nome, com boas ferramentas. O número 20, no tarot, é representado pela carta do Julgamento, que simboliza o momento do despertar”, afirma.

“Em algum ponto da vida do Otaviano, ele vai passar por esse despertar. Pode ser que tenha relação com a questão do coração que ele descobriu recentemente, talvez ali ele tenha sido despertado. É um chamado para viver a vida de outra maneira. Pode ser isso, ou pode ter ligação com outras experiências que já enfrentou, a gente não sabe. Mas o fato é que ele carrega esse número do despertar, que tem uma energia altamente espiritual, sem vínculo com o material. Aliás, o Otaviano é uma pessoa de forte conexão espiritual. Logo de início, a gente já percebe que esse número marca a trajetória dele”, complementa.

Nascido em 13 de maio, Otaviano carrega consigo um número que rege transformação. Isso indica que, em algum momento da vida, ele tende a abrir espaço para o novo em busca de regeneração diante de escolhas que podem não ter sido bem-sucedidas.

“Além disso, ele nasceu no dia 13, e o dia em que viemos à Terra também fala muito sobre nós. O 13 é um número de transformação e regeneração. No tarot, é representado pela carta da Morte: a figura do esqueleto com a foice ceifando a Terra, retirando o que não serve mais e abrindo espaço para o novo. É o movimento de arrancar, revolver, adubar e plantar novamente, fazendo nascer coisas boas e frutíferas. Portanto, Otaviano também carrega essa força do 13, que traz consigo a capacidade de se transformar e se regenerar intensamente”, finaliza.