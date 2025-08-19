Astrologia: Como é o amigo de cada signo do zodíaco?

Entenda quais signos podem ser grandes amigos, de acordo com a astrologia, e como as personalidades se encaixam nos relacionamentos de amizade

A amizade é um dos pilares mais importantes na vida de qualquer pessoa, mas você sabia que a astrologia pode ajudar a entender como os signos se conectam e quais têm mais afinidade entre si? A relação entre os signos não se resume a simples características de personalidade, mas também a como as energias e os elementos influenciam a interação.

Se você tem curiosidade sobre como se dá a compatibilidade de amizade entre os signos, a revista norte-americana Elle trouxe uma análise sobre como cada signo age na amizade e nós trouxemos um resumo para você! Continue lendo e descubra qual é o amigo ideal para cada signo do zodíaco.

Áries: O amigo aventureiro

Os arianos são conhecidos pela energia e entusiasmo, por isso buscam amigos que compartilhem o mesmo apetite por aventuras e novas experiências. Eles se dão bem com Leão e Sagitário, que têm a mesma vitalidade e desejo de viver intensamente. Além disso, os Librianos, Geminianos e Aquarianos também são compatíveis, já que possuem mentes abertas e ideias criativas. Porém, os signos de terra, como Touro e Capricórnio, podem se chocar com a energia impetuosa de Áries.

Touro: O amigo leal

Taurinos valorizam a estabilidade e a lealdade em suas amizades, por isso se relacionam bem com outros signos de terra como Virgem e Capricórnio, que compartilham a mesma visão prática e realista da vida. Os Cancerianos, Escorpianos e Piscianos também fazem boas parcerias, já que sua sensibilidade e lealdade combinam com a natureza fiel de Touro. Já os signos de ar podem ser mais distantes e gerar instabilidade para o taurino.

Gêmeos: O amigo comunicativo

Geminianos são conhecidos pela sua sociabilidade e busca por estímulos intelectuais. Eles se dão muito bem com Libra e Aquário, outros signos de ar, pois compartilham o amor por conversas animadas e variedade de ideias. Os Aries, Leão e Sagitário também são ótimos amigos para Gêmeos, pois energizam a sua curiosidade. Já os signos de terra podem ser um desafio, já que sua busca por estabilidade pode não combinar com a necessidade de Gêmeos por excitação mental.

Câncer: O amigo sensível

Cancerianos buscam amigos que ofereçam apoio emocional e compreensão. Eles são mais compatíveis com Escorpião e Peixes, que têm uma compreensão profunda dos sentimentos. Também se relacionam bem com Touro, Virgem e Capricórnio, que trazem estabilidade e apoio. No entanto, a natureza emocional de Câncer pode entrar em conflito com a racionalidade de Gêmeos, Libra e Aquário, que priorizam a lógica.

Leão: O amigo leal e animado

Os leoninos são amigos leais e calorosos, que valorizam a admiração em suas relações. Áries e Sagitário, com sua energia vibrante, fazem uma ótima combinação com Leão. Libra e Gêmeos também podem ser ótimos amigos para Leão, pois compartilham ideias criativas e espirituosas. Já os Taurinos, Virgem e Capricórnio podem ser mais reservados, o que pode gerar tensão, pois Leão é energético e gosta de ser o centro das atenções.

Virgem: O amigo prático

Virginianos buscam amigos que compartilhem sua abordagem prática e analítica. Eles se dão bem com outros signos de terra, como Touro e Capricórnio, que também valorizam estabilidade e confiabilidade. Câncer, Escorpião e Peixes são também ótimos amigos, pois podem equilibrar a natureza analítica de Virgem com sua sensibilidade emocional. No entanto, a espontaneidade de Áries, Leão e Sagitário pode ser desafiadora para Virgem, que prefere uma abordagem mais metódica.

Libra: O amigo equilibrado

Librianos são conhecidos pela sua busca por harmonia e equilíbrio, e por isso se dão bem com outros signos de ar, como Gêmeos e Aquário, que compartilham sua abordagem mental e lógica da vida. Áries, Leão e Sagitário também são compatíveis, já que sua energia e entusiasmo combinam com a natureza afetuosa de Libra. Já os signos de terra, como Touro e Capricórnio, podem ser mais reservados e não se alinham à busca de Libra por beleza e harmonia.

Escorpião: O amigo profundo

Escorpianos são intensos e profundos, buscando amigos que compartilhem sua necessidade de conexão emocional. Eles se dão bem com outros signos de água, como Câncer e Peixes, que entendem suas emoções profundas. Touro, Virgem e Capricórnio também são ótimos amigos, pois oferecem estabilidade e segurança. Escorpianos podem ter dificuldades com Gêmeos, Libra e Aquário, que podem parecer superficiais ou distantes demais emocionalmente.

Sagitário: O amigo aventureiro

Sagitários são amigos energéticos, sempre em busca de novas aventuras e conhecimentos. Eles se dão bem com outros signos de fogo, como Áries e Leão, que compartilham a paixão pela aventura e pela vida. Gêmeos, Libra e Aquário também podem ser ótimos amigos, pois seu amor pela liberdade e pela troca de ideias combina com a natureza de Sagitário. No entanto, os signos de terra podem achar Sagitário muito imprevisível e impetuoso.

Capricórnio: O amigo responsável

Capricornianos são amigos leais e responsáveis, e tendem a se dar bem com outros signos de terra, como Touro e Virgem, que também compartilham sua visão prática da vida. Escorpião, Câncer e Peixes podem equilibrar a natureza rígida de Capricórnio com sua sensibilidade emocional. Já os signos de fogo podem ser desafiadores para Capricórnio, que prefere estabilidade e rotina.

Aquário: O amigo criativo

Aquarianos são amigos inovadores e independentes, buscando outros signos de ar, como Gêmeos e Libra, que compartilham seu amor por ideias novas e criatividade. Áries, Leão e Sagitário também podem ser ótimos amigos, pois sua energia e entusiasmo combinam com a natureza de Aquário. No entanto, Câncer, Escorpião e Peixes podem ser mais emotivos do que Aquário está disposto a lidar.

Peixes: O amigo sensível

Piscianos são amigos empáticos e sensíveis, buscando uma conexão emocional profunda com os outros. Eles se dão bem com outros signos de água, como Câncer e Escorpião, que compartilham sua sensibilidade. Touro, Virgem e Capricórnio também podem ser ótimos amigos, oferecendo estabilidade e segurança. Áries, Leão e Sagitário podem ser mais desafiadores para Peixes, que pode se sentir sobrecarregado pela energia deles.

Conclusão

Cada signo possui um estilo único de amizade, baseado nas características naturais do seu signo solar. A compatibilidade entre os signos pode fazer toda a diferença na construção de relações saudáveis e duradouras, tornando a astrologia uma ferramenta interessante para entender melhor a dinâmica de amizades.

