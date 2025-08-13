Astróloga sobre personalidade do filho de Ivete Sangalo: 'Por isso que ele se dá tão bem'

Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz usa a numerologia para falar da personalidade de Marcelo, filho mais velho de Ivete Sangalo
Durante as gravações do Ivete Clareou, Marcelo Sangalo (15) abriu o coração ao falar sobre sua participação no novo projeto de sua mãe. Filho mais velho da cantora Ivete Sangalo(53), o jovem vem chamando atenção do público pelo seu carisma e personalidade.
Para a astróloga Vanessa Alvaiz, este sucesso todo não é por acaso. Em entrevista à CARAS Brasil, a numeróloga revela detalhes da personalidade de Marcelo Sangalo e usa a numerologia do jovem para apontar sobre a personalidade dele.
Nascido no dia 2 de outubro de 2009, o filho de Ivete Sangalo é um libriano e demonstra ter vocação para música, a astróloga Vanessa Alvaiz observa: "Por isso que ele se dá tão bem também na percussão, no som, [pois] tem essa habilidade e capacidade [para música]", declara. A numeróloga fala da personalidade de Marcelo.
"É um menino que reflete muito, observador, analisa muito. É da análise e ele vai precisar sempre ouvir a sua intuição. As vezes, a gente não valida a nossa voz interior. Ele sempre deve ouvir à voz dele, no final é aquela intuição que vai prevalecer", revela.
No Zodíaco da Astrologia chinesa, Marcelo Sangalo é do signo de boi. Segundo Vanessa Alvaiz, isso faz com que o jovem tenha uma personalidade cautelosa, ela ainda menciona qual a missão dele e os maiores desafios.
"Sempre com cautela, pé no chão, não gosta de mudanças, odeia mudanças, é ali onde você conhece. Só que o desafio dele vai ser mudar, vai ser tomar pegar outros ares, respirar outros ares. O desafio dele vai ser mudar os ares, provavelmente, sair um pouco do cenário que está. Ele é do movimento, ele precisa desse movimento", finaliza a astróloga.
