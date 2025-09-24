Astróloga revela traço de personalidade de Gabily, de A Fazenda 17: ‘Traz sensualidade’

Em conversa com a CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz revelou a numerologia de Gabily e alguns traços de personalidade da cantora

As coisas não andam fáceis para Gabily em A Fazenda 17. Na última terça-feira, 23 de setembro, a peoa foi indicada para a roça ao ser a única a sobrar na dinâmica do Resta Um, conquistando um lugar direto na temida eliminação.

A cantora ainda vai ter a oportunidade de se livrar da berlinda na prova do Fazendeiro, hoje, 24 de setembro. Mas, enquanto isso, a CARAS Brasil conversou com a astróloga Vanessa Alvaiz para entender a numerologia, a astrologia e alguns traços de personalidade de Gabily.

“Na numerologia, o número do nome dela é a roda da fortuna. A roda da fortuna ora está em cima, ora está em baixo. Mas é um número muito forte, desde que ela entenda, ela que determina. É um número que pode ter tanto ascensão quanto queda, segundo o desejo pessoal dela. Ela precisa entender muito bem onde ela quer estar. Ela determina e se coloca nesse lugar, se sustenta nesse lugar. É um número de muita força”, esclareceu.

Vanessa explicou que a numerologia da cantora possui três ausências: do número 4, que está ligado à organização; do 6, relacionado com uma convivência e integração maior; e o 8, a famosa autodisciplina.

Astrologia de Gabily

Vanessa também deu detalhes da astrologia da cantora, que tem Sol em Escorpião, além da presença de Vênus. Segundo a profissional, isso explica a sensualidade que Gabily traz ao se vestir, no jeito de andar e na dança.

“Ela tem esse apelo sensual de Escorpião muito forte. Ao mesmo tempo, ela tem uma Lua altamente poderosa em Aquário, que confere para ela uma projeção. Ela tem um olhar lá na frente, pensa no todo, tem um sentido humanitário bem bacana”.

“E tem Mercúrio em Libra, ela fala com delicadeza, expressa-se muito delicadamente na forma de falar”, completou.

Leia também: Quem deve ficar em A Fazenda 17? Escolha o seu favorito

Traço de introspecção

“O dia que a gente aterrissa no Planeta Terra diz muito sobre nós. Ela nasceu no dia 30, que tem uma pegada um pouco com solitária. Ela precisa se distanciar um pouco, número da retrospecção”, disse.

Vanessa explicou que a cantora tem momentos de se recolher e analisar as situações ao seu redor. Mas, ainda que tenha esse traço solitário, a peoa da Fazenda gosta da própria companhia.

Ano particular

Segundo a astróloga, Gabily está plenamente no ano da comunicação – que é o 3. Ele atrai uma energia de se comunicar, se expressar e se posicionar. Mas, a partir do seu aniversário (30 de outubro), a cantora vai entrar no ano 4, que representa organização e novos rumos.

“A missão de vida dela é 1: assumir as rédias da sua vida. Se organizar, ser independente, agir da maneira como pensa. Porque às vezes a gente escuta, mas a gente não faz o que quer, né? E a Gabily tem nisso como missão, pegar as rédias da sua vida”.

“No ano chinês, ela é porco. Porco é o que sabe viver. Sabe a hora de trabalhar, a hora de se divertir e faz tudo com muita intensidade. Sabe lidar muito bem com a vida”, completou.

CONFIRA POSTAGEM RECENTE DE GABILY NO INSTAGRAM: