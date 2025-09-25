Astróloga revela sobre personalidade de Wesley Safadão: ‘Vi tanto isso nele’

Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz revela detalhes da personalidade de Wesley Safadão e aponta sobre a atual fase do cantor

Wesley Safadão encanta o público com suas músicas, onde já acumula diversas canções de sucesso. Seu talento vocal, aliado a uma presença de palco carismática, o levou a conquistar prêmios importantes e a se apresentar em grandes eventos e festivais.

Ele é cantor, produtor musical, empresário e, com muito orgulho, pai. Para a astróloga Vanessa Alvaiz, este sucesso todo não é novidade. Em entrevista à CARAS Brasil, usando informações da data de nascimento do artista, ela revela sobre a personalidade do astro da música.

O que os astros revelam?

Vanessa Alvaiz aponta que Wesley Safadão é regido pelo signo de Virgem com Lua em Câncer, o que faz ele ser bastante apegado à família: “Vi tanto isso nele. Virginiano por si só já tem esta coisa do cuidado e a lua em câncer então, totalmente paternal, o cuidado”, observa a astróloga.

“Ele é virginiano do dia 6, já tem toda esta simbologia do cuidado, da família. Virgem é o que serve, é a casa seis, o servidor, o que cuida, é prestativo para família. Esta lua em câncer traz toda esta questão emocional dele”, afirma Vanessa Alvaiz.

Força e atual momento de vida

Na astrologia chinesa, os signos dos animais são atribuídos por ano e representam como os outros percebem ou como estes indivíduos se apresentam. Vanessa Alvaiz confessa que Wesley Safadão é do signo do Dragão.

Pessoas regidas por este signo são caracterizadas pela ambição, coragem e liderança, confiantes, energéticas e carismáticas, buscando sempre desafios e novos horizontes.

“Ninguém derruba ele, ninguém”, afirma Vanessa. Apesar deste lado da força, a astróloga prevê que ele entra no ano 6, ou seja, estará muito focado com os familiares: “Não quer dizer que ele não vá trabalhar, mas ele vai ter um olhar carinhosíssimo para a família, para se cuidar, cuidar dos seus, da casa”, finaliza a astróloga ao observar o mapa astral do cantor.

