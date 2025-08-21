CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Horóscopo
  2. Astróloga revela sobre Pabllo Vittar : 'Ano muito emocional'
Horóscopo / FUTURO

Astróloga revela sobre Pabllo Vittar : 'Ano muito emocional'

Em conversa com a CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz revelou como será a nova era de Pabllo Vittar e os desafios que ela pode enfrentar

Vanessa Alvaiz e Murilo Rocha
por Vanessa Alvaiz e Murilo Rocha

Publicado em 21/08/2025, às 15h25

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Pabllo Vittar
Pabllo Vittar inicia nova era; astróloga fala de sucesso - Reprodução/Instagram

Nesta quinta-feira (21), Pabllo Vittar começa definitivamente sua nova era. Após todo o sucesso que Batidão Tropical Vol.2 fez, a drag queen dá o start com um single em parceria com a banda sul-coreana de pop NMIXX em Mexe. Ela e a girlband trazem um som pop com influência no K-POP junto de um videoclipe super produzido. Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz falou sobre o novo momento da carreira da brasileira e mais.

No comando!

Vanessa analisa que Pabllo tem um forte instinto de líder e revela: "O nome dela dá 28, que é o número que resulta no 1. Ela tem muita liderança. Você não ensina a ser líder, já nasce assim. Coincidentemente, ela nasceu também no dia 1. Ela sabe o que quer, ela vai atrás, ela batalha, não tem medo de nada nem de ninguém. Ela é do signo de escorpião, extremamente profunda, intensa, obstinada. Traça uma meta e vai atrás. Tem essa força já no nome, a força no dia do nascimento. A missão dela é 7. Ela vem com esse desafio de explicar a sabedoria, a verdade - que tantos de nós buscamos. Eu creio, até pelo que vi aqui, que ela já tenha começado esses estudos por cima, análise, fazer essa busca interna".

Alvaiz também complementa: "No chinês, ela é galo, que representa o intelectual do zodíaco. Ela é muito estudiosa e a gente consegue ver isso, mas ela tem uma base de buscar sabedoria, filosofia, espiritualidade. Pode ter alguns momentos de desencanto com as pessoas. Um alerta do número dela do nome: o 28, que resulta no 1, é muito potente, mas ele traz um alerta: é o número dos gênios, pessoas que têm muitas ideias, acima das outras, mas atrai muita gente que tenta puxar o tapete. Ela pode ter problema por excesso de confiança em pessoas erradas".

Sucesso?

Iniciando a nova fase musical da diva, a numeróloga prevê que pode ser que tenha algum traço emocional e que ela precisa ter pé no chão ao trabalhar o novo projeto: "Ela está no ano pessoal, no ano da lua, um ano muito emocional, altos e baixos. A Lua é um ano feminino, mas ela é cíclica, é um ano de muito altos e baixos emocionalmente falando. Se eu fosse ela, lançaria mais próximo do aniversário dela, que ela vai entrar no ano três depois do aniversário, o ano da propagação, o ano da sorte. Pode ser que também esse novo material dela também tenha uma pegada mais emocional. Amanhã, o sol ingressa no signo de Virgem, que pede um pé no chão. Virgem é o signo que busca análise, a perfeição. E pode ser que essa pegada desse som agora, tenha alguma notinha sentimental ou emocional, retratando alguma coisa nesse novo ciclo que começou para ela no passado".

Leia também: Astróloga revela caminhos de Davi Brito em A Fazenda: 'Tem isso forte'

VEJA UMA PUBLICAÇÃO DE PABLLO VITTAR NAS REDES SOCIAIS:

Vanessa Alvaiz e Murilo Rocha

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

pabllo vittar

Leia também

Previsão

Zé Felipe e Ana Castela - Foto: Reprodução / Instagram

Zé Felipe e Ana Castela? Márcia Sensitiva faz previsão após rumores de affair

CAMPEÃO?

Davi Brito em A Fazenda: Astróloga fala sobre caminhos do influenciador no reality show - Reprodução/Instagram

Astróloga revela caminhos de Davi Brito em A Fazenda: 'Tem isso forte'

Dom da comunicação

Filha de Key Alves e Bruno Rosa será RosaMaria - Reprodução/Instagram

Nome da filha de Key Alves e Bruno Rosa carrega ‘poder de influência’, aponta numeróloga

GLOBO

A astróloga fez uma previsão sofre o futuro de Alvaro Xaro na Dança dos Famosos - Divulgação

Astróloga revela trajetória de Alvaro Xaro na Dança dos Famosos: 'Essa energia é favorável'

VEM AÍ?

John Drops está no Masterchef Celebridades; vidente revela sobre trajetória - Reprodução/Instagram

Vidente revela sobre John Drops no Masterchef: 'Precisa tomar muito cuidado'

Impressionante!

Cantor Hugo Alves - Reprodução/Instagram/Band

Tarólogo faz alerta sobre futuro de Hugo Alves no reality da Band: 'Apagado'

Últimas notícias

Nesta quinta-feira, 21, marcam trinta e seis anos desde o falecimento de Raul SeixasRaul Seixas foi ícone do rock brasileiro; relembre trajetória de sucessos
Lucy Ramos fala sobre a maternidadeLucy Ramos expõe desafios sobre nova fase da filha: 'Muita paciência'
Viih Tube e EliezerSem jantar? Viih Tube recusa surpresa de aniversário de Eliezer
Jojo TodynhoMédico explica sobre a próxima cirurgia de Jojo Todynho: a alectomia
Pabllo Vittar inicia nova era; astróloga fala de sucessoAstróloga revela sobre Pabllo Vittar : 'Ano muito emocional'
Maria Cavalcante e Cristiano DeyvidMaria Cavalcante e o marido seguem tradição simbólica com a filha recém-nascida
Rodrigo Santoro faz nova idade no dia 22 de agosto e recebe prêmio por sua dedicação às artesRodrigo Santoro abraça nova fase com celebração: 'É um marco muito grande'
Nesta quinta-feira, 21, o ator Murilo Rosa completa 55 anos; relembre cinco novelas marcantes que o ator já participou55 anos de Murilo Rosa: Relembre 5 novelas que o ator já atuou
Bia MirandaBia Miranda rompe o silêncio sobre suposta traição de Gato Preto após acidente
Ana Paula Siebert, Roberto Justus e VickyAna Paula Siebert conta como filha com Roberto Justus reage ao ser reconhecida na rua: 'Começou'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade