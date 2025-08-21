Astróloga revela sobre Pabllo Vittar : 'Ano muito emocional'

Em conversa com a CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz revelou como será a nova era de Pabllo Vittar e os desafios que ela pode enfrentar

Nesta quinta-feira (21), Pabllo Vittar começa definitivamente sua nova era. Após todo o sucesso que Batidão Tropical Vol.2 fez, a drag queen dá o start com um single em parceria com a banda sul-coreana de pop NMIXX em Mexe. Ela e a girlband trazem um som pop com influência no K-POP junto de um videoclipe super produzido. Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz falou sobre o novo momento da carreira da brasileira e mais.

No comando!

Vanessa analisa que Pabllo tem um forte instinto de líder e revela: "O nome dela dá 28, que é o número que resulta no 1. Ela tem muita liderança. Você não ensina a ser líder, já nasce assim. Coincidentemente, ela nasceu também no dia 1. Ela sabe o que quer, ela vai atrás, ela batalha, não tem medo de nada nem de ninguém. Ela é do signo de escorpião, extremamente profunda, intensa, obstinada. Traça uma meta e vai atrás. Tem essa força já no nome, a força no dia do nascimento. A missão dela é 7. Ela vem com esse desafio de explicar a sabedoria, a verdade - que tantos de nós buscamos. Eu creio, até pelo que vi aqui, que ela já tenha começado esses estudos por cima, análise, fazer essa busca interna".

Alvaiz também complementa: "No chinês, ela é galo, que representa o intelectual do zodíaco. Ela é muito estudiosa e a gente consegue ver isso, mas ela tem uma base de buscar sabedoria, filosofia, espiritualidade. Pode ter alguns momentos de desencanto com as pessoas. Um alerta do número dela do nome: o 28, que resulta no 1, é muito potente, mas ele traz um alerta: é o número dos gênios, pessoas que têm muitas ideias, acima das outras, mas atrai muita gente que tenta puxar o tapete. Ela pode ter problema por excesso de confiança em pessoas erradas".

Sucesso?

Iniciando a nova fase musical da diva, a numeróloga prevê que pode ser que tenha algum traço emocional e que ela precisa ter pé no chão ao trabalhar o novo projeto: "Ela está no ano pessoal, no ano da lua, um ano muito emocional, altos e baixos. A Lua é um ano feminino, mas ela é cíclica, é um ano de muito altos e baixos emocionalmente falando. Se eu fosse ela, lançaria mais próximo do aniversário dela, que ela vai entrar no ano três depois do aniversário, o ano da propagação, o ano da sorte. Pode ser que também esse novo material dela também tenha uma pegada mais emocional. Amanhã, o sol ingressa no signo de Virgem, que pede um pé no chão. Virgem é o signo que busca análise, a perfeição. E pode ser que essa pegada desse som agora, tenha alguma notinha sentimental ou emocional, retratando alguma coisa nesse novo ciclo que começou para ela no passado".

