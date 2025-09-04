CARAS Brasil
  2. Astróloga revela signo do zodíaco chinês de Taís Araujo: 'Tem isso muito forte'
Horóscopo / UAU!

Astróloga revela signo do zodíaco chinês de Taís Araujo: 'Tem isso muito forte'

Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz explica o signo do horóscopo chinês de Taís Araujo; entenda

Vanessa Alvaiz
por Vanessa Alvaiz

Publicado em 04/09/2025, às 15h10

A atriz Taís Araujo - Foto: Reprodução/Instagram @taisdeverdade
A atriz Taís Araujo - Foto: Reprodução/Instagram @taisdeverdade

No ar como Raquel de Vale Tudo (2025, Globo), a atriz Taís Araujo (46) possui um signo potente no zodíaco chinês. Para entender melhor sobre as características, a CARAS Brasil entrevistou a astróloga Vanessa Alvaiz; confira a seguir!

De acordo com a astróloga, no zodíaco chinês Taís Araujo é de Cavalo e carrega características fortes dos nativos deste signo. Ele é o sétimo no ciclo de 12 anos, e incluem as pessoas nascidas em 1978, assim como a artista.

"É o alegre, social do zodíaco. Ele sabe fazer amigos, sabe receber muito bem, é um ótimo anfitrião. Eles têm prazer em fazer o outro feliz, tem uma alegria", explica Vanessa, que afirma que o animal complementa o signo da artista no zodíaco ocidental.

Nascida em novembro, Araujo possui Sagitário como seu signo solar. "Como uma boa sagitariana, ela tem isso muito forte nela", acrescenta a astróloga. "Ela é uma sagitariana com lua em libra, que tempera esse lado de 'vamos que vamos', trás harmonia, diplomacia no trato, falar e agir. Ela é mestre nisso."

O ANO DE TAÍS ARAUJO

Alvaiz também explica que, atualmente, a atriz está em um ano bastante importante. "No atual momento, ela está no ano 8, de grandes realizações e da colheita. Podemos ver isso com ela atuando em Vale Tudo. Ela está nesse ano majestoso."

Com a chegada do seu aniversário, em 25 de novembro, o ano passa a ser o 9. "Após o aniversário dela, ela entra no ano 9 que é fechando um ciclo. É um ano de balanço, de olhar para o futuro: 'Onde eu quero estar nos próximos nove anos? O que eu quero fazer?'", explica a numeróloga, que aponta que isso também irá coincidir com o fim da novela das 21h.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE TAÍS ARAUJO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM:

Vanessa Alvaiz

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

HoróscopoTaís Araujo
Taís Araújo Taís Araújo  

