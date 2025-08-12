CARAS Brasil
  2. Astróloga revela segredos profundos de Faustão: 'Força para enfrentar desafios únicos'
Horóscopo / Força de cura

Astróloga revela segredos profundos de Faustão: 'Força para enfrentar desafios únicos'

Em conversa com a CARAS Brasil, Vanessa Alvaiz detalha como mapa astral e numerologia influenciam a resistência e a superação de Faustão diante dos desafios

Vanessa Alvaiz e Gabriela Cunha
por Vanessa Alvaiz e Gabriela Cunha

Publicado em 12/08/2025, às 20h10

Faustão é do signo de touro - Reprodução/Instagram/Band
Faustão é do signo de touro - Reprodução/Instagram/Band

O apresentador Fausto Silva (75), o Faustão, vive um dos períodos mais desafiadores de sua vida. Depois de passar por um transplante de coração em 2023, ele precisou enfrentar mais dois procedimentos recentes: um transplante de rim e outro de fígado.

Mesmo diante dessa maratona médica, o comunicador, que é do signo de touro, segue determinado e otimista. Para a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, essa postura não é novidade: estaria escrita no destino dele desde o dia em que nasceu, 2 de maio de 1950.

Faustão é um espírito muito abençoado e iluminado", afirma a especialista, que analisou seu mapa astral e sua numerologia em entrevista à CARAS Brasil.

Ano de solidão e reflexão

Vanessa explica que o apresentador atravessa um ciclo numerológico particular: "A gente vê que ele está atravessando um momento muito delicado, e isso veio à tona agora. Nem sabíamos que ele estava internado desde o dia 21 de maio; a família conseguiu manter isso em sigilo por bastante tempo."

Segundo ela, a data marca a entrada de Faustão no chamado Ano 7, na numerologia de Pitágoras, que divide a vida em ciclos de nove anos.

"É o famoso ano do pensamento e da solidão, no sentido de ter tempo para refletir sobre a vida, analisar e usar forças internas que só a própria pessoa sabe que tem", detalha.

A astróloga lembra que, embora o Ano 7 permita movimento e contato social, a energia leva a um certo isolamento para análise e autoconhecimento.

Leia também: João Silva resgata fotos ao lado de Faustão em dia especial: 'Celebro'

"No caso dele, isso coincidiu: fez aniversário em 2 de maio e foi internado no dia 21, iniciando um período de muita reflexão e força espiritual para enfrentar desafios."

Lua em Escorpião: a fênix do zodíaco

Mesmo sem o horário exato de nascimento, Vanessa aponta um fator marcante no mapa de Faustão:
"No mapa astral, é possível ver que ele tem a Lua em Escorpião, a lua mais forte do zodíaco. Escorpião é profundo, é o signo que renasce das cinzas, o símbolo da fênix."

Segundo ela, essa posição confere uma capacidade de cura acima da média: "Pessoas com Lua em Escorpião têm um poder de superação impressionante. Embora o fator financeiro facilite o acesso a tratamentos, há também uma força pessoal muito intensa. Essa Lua lhe dá poder para enfrentar e superar desafios que outras pessoas talvez não conseguissem."

Missão 4: dar estrutura e apoio

Na numerologia, Faustão carrega a chamada missão número 4, que representa estrutura, estabilidade e suporte.

"Ele tem uma das missões mais difíceis, mas soube conduzi-la na vida. Sua missão é dar estrutura e respaldo às pessoas."

Vanessa destaca que essa missão exige grandeza espiritual: "Quem não tem grandeza espiritual pode ver essa missão como um fardo, sentindo-se desvalorizado por fazer muito e receber pouco reconhecimento. Mas Faustão conduz essa missão com generosidade: deixa um rastro de bondade, não há quem não fale bem dele ou não tenha recebido sua ajuda."

O Tigre e o coração

Além da astrologia ocidental e da numerologia, Vanessa recorreu à astrologia chinesa para analisar o caso.

"Na astrologia chinesa, ele é do signo de Tigre, considerado o bom coração do zodíaco. É irônico que sua situação de saúde tenha começado pelo coração, já que o Tigre simboliza intensidade, generosidade e sorte."

Segundo ela, pessoas desse signo tendem a perdoar, ajudar e superar adversidades, mesmo quando outros tentam se aproveitar de sua bondade.

"No momento, ele enfrenta um período numerologicamente difícil, e a situação de saúde é grave. Não cabe afirmar sobre vida ou morte, mas é visível que ele está lutando muito."

Conselhos da astróloga

Para a astróloga, as mesmas energias que fortalecem Faustão podem servir de inspiração para outros que enfrentam momentos delicados.

"Sua Lua em Escorpião e sua missão 4 são ferramentas poderosas para atravessar essa fase, e ele vem cumprindo sua missão com dignidade. Apesar de ser um momento delicado, Faustão é um espírito muito abençoado e iluminado."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Vanessa Alvaiz e Gabriela Cunha

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

