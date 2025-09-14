Astróloga revela segredos da alma de Alcione: ‘É a força dela’

Com uma voz que atravessa gerações e uma presença de palco que impõe respeito, Alcione (77) é um verdadeiro ícone da cultura brasileira. Mais do que uma cantora, a Marrom é força, emoção e identidade. Mas o que os astros e os números revelam sobre a mulher por trás da lenda?

Para desvendar os segredos cósmicos que definem tanto carisma, intensidade e longevidade, conversamos com a astróloga Vanessa Alvaiz. Ela analisou o mapa astral e a numerologia de Alcione e os resultados são surpreendentes.

Poder do nome

A análise começa pelo nome de batismo – Alcione Dias Nazareth -, que segundo Alvaiz, já carrega uma força predestinada para a comunicação: “Alcione Dias Nazareth. Esse é o nome de batismo dela e, segundo Pitágoras, o melhor presente que um pai e uma mãe pode dar para o filho. Ela tem o número 14, que é o número da comunicação, da propagação, tudo relacionado à publicidade, propagar, falar, escrever, cantar, interpretar. É um número de muita facilidade nesse quesito. Ela utiliza muito bem cantando, se comunica por meio da voz dela, e está tudo super assertivo dentro do 14 .”

A data de nascimento, dia 21 de novembro de 1947, reforça ainda mais esse dom: “Ela nasceu no dia 21, que é um dos números muito bacanas da numerologia, a coroa dos magos, que também confere muita comunicação. Também é um número que, somado 2 + 1 = 3, indica facilidade em se comunicar, em fazer com que o outro entenda . Porque comunicar, falar, a gente fala que é fácil, mas não é. Às vezes a gente acha que o que fala está fazendo efeito no outro, mas o outro entende de outra maneira. Quem tem esse número chega até o outro com facilidade . Ela já tem esse 21 muito bonito.”

Apesar de toda essa força, a numerologia aponta um desafio: a autoconfiança intuitiva: “Ela tem só uma ausência, que é a ausência do número 7, que é não validar a sua intuição. Ela acaba não validando a intuição dela .”

No entanto, a astróloga acredita que a maturidade trouxe um novo aprendizado para a cantora nesta área: “Acredito que, no decorrer da vida, nessa altura do campeonato, hoje ela já se escuta. Ela já deve ter aprendido. A trancos e barrancos a gente vai aprendendo na vida. Acredito que hoje isso já deve passar, interferir bem menos na vida dela.”

Combinação perfeita de Escorpião e Peixes

No zodíaco, a combinação do Sol em Escorpião e da Lua em Peixes de Alcione explica a alma que ela entrega em cada canção: “Ela é de signo de Escorpião, fortíssimo, obstinada, e tem Lua em Peixes, que traz sensibilidade, empatia, um mundo imaginativo e criativo. Quando interpreta uma música, ela coloca suas emoções; as pessoas sentem de fato a maneira como ela imprime sua voz e dá vida às letras . Isso é muito bacana dessa Lua em Peixes que ela tem.”

De onde vem tanta energia e alegria contagiantes? A resposta pode estar na combinação de planetas em signos de fogo e até na astrologia chinesa: “ Essa voz marcante é a força dela . Quanto à longevidade? Ah, eu creio que sim, [ela viverá muitos anos]. Ela tem Marte em Leão, que é uma energia muito forte. O que move ela é alegria. Ela é muito alegre. Tem Vênus em Sagitário e Marte em Leão. Então o que move ela é alegria, e acho que é um bom ingrediente para viver.”

Ela completa: “Duas coisas interessantes: ela é porco no chinês, na astrologia chinesa. Porco é aquilo que sabe viver. Ela sabe viver, sabe trabalhar e ter lazer com a mesma intensidade .”

Missão de vida

A trajetória da Marrom também estava traçada para ser grandiosa, com uma missão de vida poderosa, ainda que desafiadora: “ A missão de vida dela é muito gostosa: poder e dinheiro . Não sei o quanto Alcione tem disso, a gente nunca sabe da vida das pessoas ao certo; temos apenas os recortes que a mídia mostra. Mas a missão dela é trabalhar com dinheiro, com muito dinheiro e muito poder . Não sei como foi isso no decorrer da vida, mas era isso. Às vezes a gente acha que é fácil, gostoso, mas é difícil lidar com poder e dinheiro. Essa é a missão dela.”

E o futuro? Os astros indicam um período de renovação se aproximando para a cantora: “No ano pessoal, ela vai entrar, depois do aniversário, no ano de mudanças. Vai ter transformações a partir do aniversário . Antes disso, ela está no ano de trabalho e estruturas.”

