Astróloga revela poder supremo de Karoline Lima escondido por escolha do passado: ‘Enfraquece’

Em entrevista para CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz explica como escolha do passado afasta Karoline Lima de seu poder supremo

A influenciadora Karoline Lima vive um momento de mudanças significativas. Recentemente, ela anunciou o fim do namoro com o jogador Léo Pereira, mas, segundo os astros, o movimento em sua vida vai muito além do campo amoroso. Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz analisou o mapa astral e a numerologia de Karoline, trazendo revelações sobre sua essência e seu futuro.

Essência poderosa do nome de batismo

O nome completo de batismo, Anne Karoline Nascimento de Lima, carrega o número 33 na numerologia. Para Vanessa, esse é um dos números mais especiais:

“Esse número é visto como auspicioso, magnífico, supremo e cheio de poder criativo, amor e magia. É a essência dela, algo que ninguém pode tirar”, explica a astróloga.

O impacto do nome artístico

Ao adotar o nome artístico Karoline Lima, a vibração numérica muda.

“Na numerologia pitagórica, cada letra corresponde a um número, e a soma deles determina a vibração que a pessoa trabalha. Quando usa apenas Karoline Lima, ela altera a vibração original do 33 e passa a operar na frequência do chamado número da vítima”, destaca Vanessa.

A astróloga faz uma comparação direta: “É como trocar, sem perceber, algo muito valioso por algo de valor menor, como trocar um carro por uma bicicleta. O nome artístico, apesar de prático, enfraquece a força numérica que recebeu no batismo”.

Além disso, faltam dois números importantes em sua energia: 7, ligado à intuição, e 8, que representa ciclos de começo, meio e fim e a autodisciplina. O dia de nascimento também traz indícios de possíveis desafios emocionais.

Missão de vida e fase atual

A missão de vida de Karoline é regida pelo número 9, voltado ao altruísmo: “Quanto mais Karoline auxilia os outros, mais a roda dela gira e mais a vida flui”, diz Vanessa.

Segundo a numeróloga, a influenciadora vive atualmente o ano 2, iniciado em março, regido pela Lua.

“É um período de altos e baixos emocionais e de necessidade de cuidar do próprio coração. É comum alternar momentos de felicidade, melancolia e introspecção”, completa.

Mapa astral reforça sensibilidade e determinação

No mapa astrológico, Karoline apresenta Sol e Mercúrio em Áries, indicando objetividade e rapidez para agir e se expressar. A Lua em Câncer traz sensibilidade e cuidado, enquanto Vênus em Touro reforça o apreço pela beleza, equilíbrio e harmonia.

“Essa posição mostra alguém que valoriza ser bem tratada e reconhecida no amor. Quer ser tratada como uma princesa“, detalha Vanessa.

A astróloga ainda ressalta a agilidade de Karoline para se adaptar a desafios, mas lembra: “A força maior está no número 33 do nome de batismo – um número divino que representa poder e criatividade.”

No zodíaco chinês, Karoline é do signo de Rato, o que reforça rapidez e habilidade para lidar com mudanças. “Ela lida bem com as coisas, é ligeira, muda rapidamente a frequência”, ressalta Vanessa.

Dica da astróloga: rever a assinatura

Vanessa finaliza com uma orientação especial para que Karoline retome a força do número 33.

“Para se reaproximar dessa vibração, seria interessante trocar esse Karoline Lima, ou fazer alguma adaptação, para reaproximar do número 33 que ela tem de divino“, aconselha a especialista.

