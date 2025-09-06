Astróloga revela missão de vida da apresentadora Tati Machado: 'Precisa ter isso muito em mente'

Tati Machado está prestes a estrear no comando do Mais Você, como substituta de Ana Maria Braga

Tati Machado (34) retorna à TV nesta segunda-feira, 8, como substituta de Ana Maria Braga no Mais Você. A apresentadora dividirá a atração com Gil do Vigor (34) nas próximas semanas. A decisão da Globo surpreendeu o público, já que, em ocasiões anteriores em que a veterana e o papagaio Louro Mané se afastaram, Talitha Morete (40) e Fabricio Battaglini (50) assumiram o comando do programa.

A CARAS Brasil conversou com a astróloga Vanessa Alvaiz sobre a fase especial que a comunicadora está vivendo na emissora líder de audiência. Segundo a análise da especialista, Tati tem uma missão de vida que está diretamente ligada à comunicação.

“A missão de vida dela é o número 9. ‘Missão’ é uma palavra bonita, mas também carrega um grande desafio. O 9 representa o altruísmo, e ela veio justamente para viver essa missão de ser solidária. A roda dela gira quando auxilia o próximo. O dinheiro, para ela, sempre circula dessa forma: ‘Eu ajudo aqui, e minha roda gira de lá’. Ela precisa ter isso muito em mente”, alerta.

Vanessa também destaca o carisma de Tati e o espaço que ela conquistou na TV brasileira. Para a astróloga, o crescimento da apresentadora não aconteceu por acaso, já que ela carrega uma habilidade genuína de se colocar no lugar do outro em momentos difíceis.

“Naturalmente, a Tati já tem o dom da expressão. Ela se comunica rindo, dançando, falando, sempre com alegria. Além disso, tem a Lua em Câncer, signo muito ligado à emoção. Ela sente, acolhe e se coloca no lugar do outro, transmitindo verdade e carinho ao público. Esse carisma é um dos grandes diferenciais dela”, diz.

“Na astrologia chinesa, Tati é do signo de Cabra, considerado o mais sensível do Zodíaco. Essa sensibilidade, somada à sua alegria e energia comunicativa, fortalece ainda mais sua conexão com quem a acompanha. Para quem lida com o público, essa característica é preciosa, porque transmite empatia e autenticidade”, finaliza a apresentadora.