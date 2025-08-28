Astróloga revela missão de filha de Meghan Markle e Príncipe Harry: 'Tem um peso'

Em conversa com a CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz analisou o mapa de Lilibeth, filha de Meghan Markle e Harry; saiba tudo

Recentemente, Meghan Markle mostrou um momento muito fofo de Lilibeth, sua filha com Príncipe Harry. A jovem princesa não aparece muito nas redes sociais do casal, mas sempre chama atenção com sua doçura e fofura. A astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz contou para a CARAS Brasil tudo sobre o futuro dela e qual é a sua missão por aqui.

Amor e responsabilidade

Vanessa iniciou a sua análise com os números de Lilibeth: "O nome dela resulta no 3, que é comunicação, expressão. Ela vai fazer isto muito bem. Porém, o 3 dela não é raiz, é um 3 que vem de um 12. E o 12 é o número da vítima. A Lili tem duas ausências nesse nome, ausência do 7, de validar a sua intuição e ausência do oito, o começo, o meio e o fim, a famosa autodisciplina."

Como missão, ou seja, uma responsabilidade de vida, Alvaiz pontua: "A missão dela é o seis, que é o amor, conviver com a família, harmonizar e equilibrar esses eixos. Não é à toa que ela não conhece os avós. Ela vem com essa missão de arrumar, harmonizar, encontrar, integrar a questão da família. É um desafio que ela tem."

Mapa astral e os caminho da princesa

Sobre os caminhos de Lilibeth com base em seu mapa astral, Vanessa conta: "Ela tem sol em gêmeos e lua em áries. O sol está na casa dez, na casa da carreira. Ela tem sol e mercúrio nesta casa, ou seja, sabe o que quer e o que vai seguir. Lili vai seguir muito a conduta do pai, me parece. Tem essa coisa de buscar esse caminho que o pai trilhou, porque é a casa da carreira, a casa que simboliza o pai, e a lua dela está nos seguindo diários, então as emoções são lideradas pela independência. Em astrologia a gente trabalha muito que quem deixa a nossa lua é a nossa mãe, e está na casa 8, na casa do poder. É como se por este meio ela vai buscar o pai, mas ela sempre vai escutar um pouco aí a mãe."

Questões para o futuro

Sobre a relação com a mãe e a relação com a Lua, Vanessa diz: "A mãe tem uma forte liderança nela, tem um peso aí, um poder com ela. Ela tem Vênus e Marte na casa dos amigos, Vênus em câncer, casa 8, e Marte na casa 8 também. Tem uma coisa de herança, de hereditariedade. A Lua, que a gente pode entender que a mãe exerce um poder nela, e tem Netuno também, sempre tudo meio nebuloso nessas questões de ser ou não ser, ter ou não ter esse contato com Londres, com a realeza, ela sempre vai ficar no meio."

A especialista finaliza: "No chinês, ela é boi: devagar e sempre, um pouquinho por vez. Boi é trabalhador, o que não se desespera, tenta manter o equilíbrio, o pé no chão, e isso dá um pouco de solidez pra ela, mas ela tem essa coisa da ambição da casa 10, buscando liderar. Acho que será, realmente, o bracinho direito do Harry pra tentar o seu lugar e resgatar seu lugar na realeza."

Leia também: Astróloga prevê transformação marcante na vida de Tony Ramos: 'Ele vai querer'