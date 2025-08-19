Astróloga revela missão de Deborah Secco: 'Ela lida muito bem com isso'

Em entrevista à CARAS Brasil, Vanessa Alvaiz revela detalhes da personalidade de Deborah Secco e aponta qual a missão de vida da atriz
Deborah Secco (45) coleciona décadas de uma carreira bem sucedida, a lista de personagens marcantes vem sendo cada vez mais extensa. Para a astróloga Vanessa Alvaiz, este sucesso todo da atriz não é por acaso.
Em entrevista à CARAS Brasil, a numeróloga revela detalhes da personalidade de Deborah Secco e prevê detalhes da trajetória artistica dela. Segundo a numerologia, todos temos um número associado, conhecido como o número de destino ou número pessoal.
O resultado é calculado com base na data de nascimento e revela características e tendências da personalidade de uma pessoa, além de influenciar na jornada de vida. Vanessa Alvaiz aponta com base nos dados de nascimento e nome completo Deborah Secco.
"Ela tem uma numerologia linda, um número que chama Estrela Real do Leão, poderosíssimo, um número altamente de sucesso que confere promessa de sucesso, empreendimentos pessoais, profissionais. Tem uma ajuda de superiores. Sabe aquela proteção de anjos? A Deborah tem essa estrela de nome", declara.
A astróloga avalia que Deborah Secco é uma mulher muito caridosa, tendo como missão de vida o altruísmo. Vanessa Alvaiz também alerta que muitas pessoas não tão bem intencionadas podem ter se aproveitado da bondade que a atriz tem no coração.
"Ela tem uma missão linda, que é a missão do altruísmo, me parece que ela lida muito bem com isso. Ela é muito caridosa, tem essa fé na vida e uma capacidade de compreensão muito acima da média. [Como se fosse o mantra dela] eu compreendo tudo, tudo é perdão! Por ela ser assim, muitas pessoas já tiraram proveito dela. Realmente, ela vai espalhando o bem e fazendo o dela", alerta.
Vanessa Alvaiz reforça que, por conta deste coração bondoso, Deborah Secco precisa entender cada vez mais sua missão para não se machucar ou decepcionar com atitudes de pessoas que não vibram na mesma energia que ela.
"Ela precisa entender cada vez mais essa energia do amor para não sofrer. Ela é uma pessoa bem leve, a alma dela é bem caridosa, tem um espírito de muita luz, é uma pessoa bem bacana", finaliza a astróloga ao falar da atriz Deborah Secco.
Leia também: Deborah Secco: 5 dicas e segredos de beleza da atriz
Ver essa foto no Instagram
Nasceu para brilhar!
Aniversário de Viih Tube: astróloga analisa mapa astral e dispara: 'Ninguém a derruba'
|MC Daniel explica por que não compareceu ao mesversário do filho com Lorena Maria
|Humberto Martins faz confissão sobre alimentação: 'É isso que deve se comer'
|Dia Nacional do Orgulho Lésbico: Conheça famosas que levantam a bandeira LGBT+
|Bruna Marquezine: Conheça os 4 segredos de beleza na rotina matinal da atriz
|Graciele Lacerda mostra detalhes do batizado de sua filha com Zezé Di Camargo
|Eduardo Costa faz a esposa trocar de roupa antes de sair de casa
|Hulk Paraíba comemora o aniversário de 12 anos da filha com festão luxuoso
|Especialista alerta sobre recuperação de Faustão: 'Não se trata apenas de ganhar ou perder peso'
|Eva Huck marca presença no aniversário de Gardênia Cavalcanti
|Vale Tudo: Perto da morte, Afonso grava vídeo para filhos gêmeos