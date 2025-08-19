Astróloga revela missão de Deborah Secco: 'Ela lida muito bem com isso'

Em entrevista à CARAS Brasil, Vanessa Alvaiz revela detalhes da personalidade de Deborah Secco e aponta qual a missão de vida da atriz

Deborah Secco (45) coleciona décadas de uma carreira bem sucedida, a lista de personagens marcantes vem sendo cada vez mais extensa. Para a astróloga Vanessa Alvaiz, este sucesso todo da atriz não é por acaso.

Em entrevista à CARAS Brasil, a numeróloga revela detalhes da personalidade de Deborah Secco e prevê detalhes da trajetória artistica dela. Segundo a numerologia, todos temos um número associado, conhecido como o número de destino ou número pessoal.

O resultado é calculado com base na data de nascimento e revela características e tendências da personalidade de uma pessoa, além de influenciar na jornada de vida. Vanessa Alvaiz aponta com base nos dados de nascimento e nome completo Deborah Secco.

"Ela tem uma numerologia linda, um número que chama Estrela Real do Leão, poderosíssimo, um número altamente de sucesso que confere promessa de sucesso, empreendimentos pessoais, profissionais. Tem uma ajuda de superiores. Sabe aquela proteção de anjos? A Deborah tem essa estrela de nome", declara.

Qual a missão?

A astróloga avalia que Deborah Secco é uma mulher muito caridosa, tendo como missão de vida o altruísmo. Vanessa Alvaiz também alerta que muitas pessoas não tão bem intencionadas podem ter se aproveitado da bondade que a atriz tem no coração.

"Ela tem uma missão linda, que é a missão do altruísmo, me parece que ela lida muito bem com isso. Ela é muito caridosa, tem essa fé na vida e uma capacidade de compreensão muito acima da média. [Como se fosse o mantra dela] eu compreendo tudo, tudo é perdão! Por ela ser assim, muitas pessoas já tiraram proveito dela. Realmente, ela vai espalhando o bem e fazendo o dela", alerta.

Uma alma caridosa

Vanessa Alvaiz reforça que, por conta deste coração bondoso, Deborah Secco precisa entender cada vez mais sua missão para não se machucar ou decepcionar com atitudes de pessoas que não vibram na mesma energia que ela.

"Ela precisa entender cada vez mais essa energia do amor para não sofrer. Ela é uma pessoa bem leve, a alma dela é bem caridosa, tem um espírito de muita luz, é uma pessoa bem bacana", finaliza a astróloga ao falar da atriz Deborah Secco.

