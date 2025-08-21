Astróloga revela futuro de princesa doente da Tailândia: 'Realmente preparada'

CARAS Brasil
Em entrevista à CARAS Brasil, Vanessa Alvaiz revela detalhes sobre o futuro da princesa e prevê se é possível uma recuperação completa

Vanessa Alvaiz, Giulia Polizeli e Gabriela Cunha
por Vanessa Alvaiz, Giulia Polizeli e Gabriela Cunha

Publicado em 21/08/2025, às 21h15

Na última semana, a família real da Tailândia fez uma rara atualização sobre o estado de saúde da Princesa Bajrakitiyabha Mahidol, conhecida como princesa Bha, que está em coma há 3 anos. O boletim médico informou que ela está com uma grave infecção na corrente sanguínea e tomou medicamentos para estimular a pressão arterial e ajustar seus níveis vitais.

Com 46 anos de idade, a princesa Bha é filha mais velha do rei Maha Vajiralongkorn e foi internada em estado de coma em dezembro de 2022, após desmaiar em decorrência de um problema cardíaco. Desde então, ela segue hospitalizada e inconsciente em Bangkok.

Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz revela detalhes sobre o futuro da princesa e prevê se é possível uma recuperação completa que permita com que ela tenha uma vida normal. Segundo a numerologia, todos temos um número associado, conhecido como o número de destino ou número pessoal.

O resultado é calculado com base na data de nascimento e revela características e tendências da personalidade de uma pessoa, além de influenciar na jornada de vida. Vanessa Alvaiz aponta com base nos dados de nascimento e nome completo da Princesa Bah.

Existe uma previsão de melhora?

Segundo a astróloga, os números revelam que a princesa tinha uma preparação sólida e um destino voltado para o poder.

"Ela estaria muito preparada emocionalmente, em estudos e tudo mais. Seria a primeira mulher a ocupar um cargo que sempre foi de homens. Isso, em um lugar extremamente conservador, já é difícil. Ainda que tenha conseguido estudar — o pai facilitou os estudos —, ela teve uma formação acima da média. Estava realmente preparada para assumir", afirma.

A possibilidade de uma vida normal

"Desde o dia do acidente dela, em 14 de dezembro de 2022, tudo ficou muito obscuro. Ela havia feito aniversário no dia 7, e sete dias depois aconteceu o acidente. Me parece que estava treinando o cachorro em uma corrida, teve um mal súbito e, desde então, as informações ficaram restritas. Só agora estão sendo liberadas", diz a numeróloga.

De acordo com Vanessa, a princesa vive um momento decisivo segundo os ciclos da numerologia: "Ela está encerrando um ciclo na vida. Pitágoras divide as nossas vidas em ciclos de nove anos, e agora ela está nos últimos meses desse ciclo, que foi bem pesado para ela. Quando entrou no ano 7, teve o acidente, o mal súbito. Passou pelo ano 7, depois pelo 8, e agora finaliza com o ano 9. Se eu interpretar pela numerologia, ela está encerrando um ciclo muito pesado", explica.

A astróloga, no entanto, faz um alerta sobre previsões definitivas: "A partir do próximo aniversário, começa um novo ciclo. Mas dizer se vai viver ou não é complicado. Quem manda é Deus. Existem muitos casos de pessoas em coma por anos que voltam, assim como casos em que não voltam mais. O que posso afirmar é que ela está fechando um ciclo. Talvez por isso o pai dela e a população da Tailândia estejam liberando as informações agora. É como se fosse preciso tomar uma atitude. Se não for ela, será nomeado o irmão, por parte de pai, que parece não estar preparado", comenta.

O papel dos números na vida da princesa

"O nome dela, embora grande, resulta no número 8, que é Saturno: disciplina, responsabilidade. A missão de vida dela também é 8. Isso significa lidar com poder e dinheiro, então ela nasceu para esse cargo. Ela tinha essa energia. Pelo que vejo nas notícias, está cada vez mais difícil, porque ela pegou uma infecção muito grave e está nos aparelhos. Mas, para Deus, tudo pode acontecer", destaca a astróloga.

Além disso, Vanessa observa elementos importantes na combinação de nome e mapa astral: "Ela tem uma Lua em Peixes, que é altamente emocional, e três ausências no nome: o 3, que é comunicação; o 4, que é organização e estabilidade; e o 6, que é vínculo familiar. Isso mostra uma certa dificuldade nesses aspectos. Para uma mulher que estava prestes a assumir um cargo tão importante e inovador na Tailândia, tudo ter acontecido dessa forma misteriosa, com ocultações e informações negadas, me traz essa sensação de estranheza", conclui.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

