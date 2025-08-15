CARAS Brasil
  2. Astróloga revela detalhe importante do filho de Ivete Sangalo: 'Os passos da mãe'
Astróloga revela detalhe importante do filho de Ivete Sangalo: 'Os passos da mãe'

Marcelo Sangalo é o filho da cantora Ivete Sangalo; em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz fala da personalidade do jovem

Vanessa Alvaiz
por Vanessa Alvaiz

Publicado em 15/08/2025, às 19h02 - Atualizado às 19h04

Vanessa Alvaiz aponta que Marcelo Sangalo possui talento para arte - Foto: Webert Belício/AgNews

Durante as gravações do Ivete ClareouMarcelo Sangalo (15) abriu o coração ao falar sobre sua participação no novo projeto de sua mãe. Filho mais velho da cantora Ivete Sangalo(53), o jovem vem chamando atenção do público pelo seu carisma e personalidade. 

Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz fala um pouco mais de Marcelo e aponta sobre o futuro do jovem. Nascido no dia 2 de outubro de 2009, o filho de Ivete Sangalo é um libriano e, com base em informações do nascimento, a numeróloga avalia. 

"Primeiro, o sol dele está na casa 5, que é a casa da criatividade. Ele fica sendo um cara extremamente criativo, artístico, pois é a casa que pulsa a vida. Ele exala isso!", afirma. Segundo Vanessa Alvaiz, Marcelo tem influência da mãe no Mapa Astral. 

"A lua dele, no signo de Peixes, está na casa 10, que é a casa da carreira. A Lua [no Mapa Astral] é a mãe. Então, ele ambicionando seguir a mãe, os passos da mãe. Tem uma Lua em Peixes também altamente artístico, emotivo, que também dá essa conexão dele com som e percussão", declara. 

Qual a missão de Marcelo?

No Zodíaco da Astrologia chinesa, Marcelo Sangalo é do signo de boi. Vanessa Alvaiz menciona que isso faz com que o jovem tenha uma personalidade cautelosa. Ela ainda diz qual a missão dele e os maiores desafios. 

"Sempre com cautela, pé no chão, não gosta de mudanças, odeia mudanças. Só que o desafio dele vai ser mudar, vai ser pegar outros ares, respirar outros ares. O desafio dele vai ser mudar os ares, provavelmente, sair um pouco do cenário que está. Ele é do movimento, ele precisa desse movimento", finaliza a astróloga

Vanessa Alvaiz

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

