Astróloga revela conexão espiritual entre Marcos Mion e Rodrigo Faro: 'Muito forte'

Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz revela detalhes da personalidade dos apresentadores Marcos Mion e Rodrigo Faro

Marcos Mion (46) e Rodrigo Faro (51) são dois grandes apresentadores da TV brasileira que chamam a atenção pelo carisma, porém, para além da trajetória artística, eles apresentam uma forte conexão espiritual. Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz explica o assunto.

Segundo a numerologia, todos temos um número associado, conhecido como o número de destino ou número pessoal. Este resultado é calculado com base na data de nascimento e revela características e tendências da personalidade de uma pessoa, além de influenciar na jornada de vida.

Usando informações da data de nascimento dos apresentadores, Vanessa Alvaiz revela que Marcos Mion e Rodrigo Faro possuem o mesmo número na numerologia, considerado como a estrela dos Magos.

Vanessa reforça que os dois nasceram no dia 20, em anos diferentes, mas mesmo assim essa chegada ao planeta Terra nesta data gera uma conexão forte, tanto na numerologia do nascimento quanto do nome: "O 20 tem relação com o despertar, eles se parecem muito". O marido de Vera Viel (49) nasceu no dia 20 de outubro de 1973, enquanto Marcos Mion veio ao mundo em 20 de junho de 1979. A numeróloga esclarece.

"O Mion e o Rodrigo, eles têm o mesmo número na numerologia, eles têm o número 17. Ele [o número] promete que a pessoa pode passar por quaisquer provações e dificuldades, mas terá aptidão para mais tarde se transpor aos fracassos e ser bem-sucedido, tanto na vida pessoal quanto na carreira. É um número altamente abençoado", declara.

Usando a numerologia, uma ferramenta de autoconhecimento e orientação, capaz de revelar tendências profundas sobre nossa vida, Vanessa Alvaiz observa que os dois apresentadores têm uma forte ligação com a espiritualidade, tendo a fé como uma ferramenta para superar dificuldades.

"Os dois têm uma conexão muito forte com a espiritualidade, essa coisa de ter fé, passa por dificuldades, mas a coisa vai e acontece. Os dois são bem parecidos, mas claro que existem as nuâncias e as diferenças", diz.

O que os astros revelam sobre o futuro de Marcos Mion?

Vanessa prevê que Marcos Mion terá sucesso no ramo empresarial: "Vai encaminhar para esse lado também sendo um grande homem de negócios", observa. Porém, reforça que o artista segue na carreira de apresentador.

"Tem muita força espiritual e ele já sabe de disso, às vezes a gente tem, mas não usa. Ele já sabe, vai sair dessa [rumores sobre futuro na Globo] mais forte e vai se reinventar também. A arte está nele, ele se reinventa", finaliza ao prever o futuro do apresentador Marcos Mion.

