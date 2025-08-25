CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Horóscopo
  2. Astróloga revela conexão espiritual entre Marcos Mion e Rodrigo Faro: 'Muito forte'
Horóscopo / O QUE OS ASTROS REVELAM?

Astróloga revela conexão espiritual entre Marcos Mion e Rodrigo Faro: 'Muito forte'

Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz revela detalhes da personalidade dos apresentadores Marcos Mion e Rodrigo Faro

Vanessa Alvaiz
por Vanessa Alvaiz

Publicado em 25/08/2025, às 17h38 - Atualizado às 18h01

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Marcos Mion e Rodrigo Faro recebem o número 17 na astrologia - Foto: TV Globo/Victor Pollak - Leo Rosario/Globo
Marcos Mion e Rodrigo Faro recebem o número 17 na astrologia - Foto: TV Globo/Victor Pollak - Leo Rosario/Globo

Marcos Mion (46) e Rodrigo Faro (51) são dois grandes apresentadores da TV brasileira que chamam a atenção pelo carisma, porém, para além da trajetória artística, eles apresentam uma forte conexão espiritual. Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz explica o assunto. 

Segundo a numerologia, todos temos um número associado, conhecido como o número de destino ou número pessoal. Este resultado é calculado com base na data de nascimento e revela características e tendências da personalidade de uma pessoa, além de influenciar na jornada de vida. 

Usando informações da data de nascimento dos apresentadores, Vanessa Alvaiz revela que Marcos Mion e Rodrigo Faro possuem o mesmo número na numerologia, considerado como a estrela dos Magos.

Vanessa reforça que os dois nasceram no dia 20, em anos diferentes, mas mesmo assim essa chegada ao planeta Terra nesta data gera uma conexão forte, tanto na numerologia do nascimento quanto do nome: "O 20 tem relação com o despertar, eles se parecem muito". O marido de Vera Viel (49) nasceu no dia 20 de outubro de 1973, enquanto Marcos Mion veio ao mundo em 20 de junho de 1979. A numeróloga esclarece. 

"O Mion e o Rodrigo, eles têm o mesmo número na numerologia, eles têm o número 17. Ele [o número] promete que a pessoa pode passar por quaisquer provações e dificuldades, mas terá aptidão para mais tarde se transpor aos fracassos e ser bem-sucedido, tanto na vida pessoal quanto na carreira. É um número altamente abençoado", declara.

Usando a numerologia, uma ferramenta de autoconhecimento e orientação, capaz de revelar tendências profundas sobre nossa vida, Vanessa Alvaiz observa que os dois apresentadores têm uma forte ligação com a espiritualidade, tendo a fé como uma ferramenta para superar dificuldades. 

"Os dois têm uma conexão muito forte com a espiritualidade, essa coisa de ter fé, passa por dificuldades, mas a coisa vai e acontece. Os dois são bem parecidos, mas claro que existem as nuâncias e as diferenças", diz. 

O que os astros revelam sobre o futuro de Marcos Mion? 

Vanessa prevê que Marcos Mion terá sucesso no ramo empresarial: "Vai encaminhar para esse lado também sendo um grande homem de negócios", observa. Porém, reforça que o artista segue na carreira de apresentador. 

"Tem muita força espiritual e ele já sabe de disso, às vezes a gente tem, mas não usa. Ele já sabe, vai sair dessa [rumores sobre futuro na Globo] mais forte e vai se reinventar também. A arte está nele, ele se reinventa", finaliza ao prever o futuro do apresentador Marcos Mion. 

Leia também: Astróloga faz previsão sobre futuro de Marcos Mion na TV: 'Ele já sabe disso'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Vanessa Alvaiz

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

marcos mionRodrigo FaroastrologiaMapa Astral
Marcos Mion Marcos Mion   Rodrigo Faro Rodrigo Faro   

Leia também

NOVA APRESENTADORA?

Cátia Fonseca segue na Globo? Saiba o que a astróloga Vanessa Alvaiz revelou! - Reprodução/Instagram

Catia Fonseca continua na Globo? Astróloga revela: 'Recomeços'

INFLUENCIADORA DIGITAL

A astróloga revelou mais detalhes da numerologia do nome de Alvaro Xaro - Foto: Erron Flinn

Astróloga faz análise sobre trajetória de Alvaro Xaro: 'Ele tem isso muito forte'

Saiba mais!

Rei Charles III, príncipe Harry e Meghan Markle - Reprodução/Getty Images

Príncipe Harry busca reconciliação com Charles, mas ‘influência de Meghan interfere’, aponta astróloga

Saiba mais!

Beyoncé, Luciano Huck e Gloria Pires são alguns dos famosos do signo de Virgem - Reprodução/Instagram/Globo

Signo de Virgem: o que esperar da temporada e como famosos virginianos inspiram

Como assim?

David Junior - Reprodução/Globo

Tarólogo prevê futuro de David Junior no Dança dos Famosos: 'Uma chance real'

Saiba mais!

William e Harry - Reprodução/Getty Images

Rompimento de William e Harry: astróloga aponta o que separa os irmãos da realeza

Últimas notícias

João Gomes, Mestrinho e Jota.pê encantam São Paulo com o show "Dominguinho"João Gomes, Mestrinho e Jota.pê encantam São Paulo com o show "Dominguinho"
Raquel BritoRaquel Brito fala pela primeira vez sobre ida à delegacia
Maidê Mahl e Mariah EvelineAmiga de Maidê Mahl revela que atriz voltou a andar após meses de recuperação
Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperadoMédico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'
NoneLia Costa fala sobre desafios da cirurgia plástica e escolha consciente
NoneOferta Relâmpago: headphone da Philips com 38% de desconto
Rogério MeandaMorre Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz, aos 61 anos
Marcos Mion e Rodrigo Faro recebem o número 17 na astrologiaAstróloga revela conexão espiritual entre Marcos Mion e Rodrigo Faro: 'Muito forte'
João Gomes e Ary MirelleAry Mirelle defende João Gomes após críticas sobre vídeo com o filho
Virginia FonsecaVirginia Fonseca revela detalhes dos quartos de seu novo apartamento
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade