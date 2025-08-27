CARAS Brasil
  Astróloga prevê transformação marcante na vida de Tony Ramos: 'Ele vai querer'
Horóscopo / NOVO CICLO

Astróloga prevê transformação marcante na vida de Tony Ramos: 'Ele vai querer'

Numerologia aponta futuro de Tony Ramos após aniversário de 77 anos

Vanessa Alvaiz
por Vanessa Alvaiz

Publicado em 27/08/2025, às 18h10

Tony Ramos fez aniversário na última segunda-feira, 25 - Foto: Victor Chapetta/AgNews
Tony Ramos fez aniversário na última segunda-feira, 25 - Foto: Victor Chapetta/AgNews

Tony Ramos (77) acabou de entrar em um novo ciclo da vida nesta segunda-feira, 25. Ator consagrado, ele coleciona inúmeros personagens marcantes, como o Abel de Dona de Mim, recém-interpretado e aclamado pelo público. Tanto sucesso não é por acaso.

Para a astróloga Vanessa Alvaiz, em entrevista à CARAS Brasil, a numerologia revela pontos importantes da personalidade do ator. No segundo semestre deste ano, ele deve se dedicar à família e aproveitar os bons momentos longe da TV.

"Ele fez aniversário ontem e entrou no ano 6. Pela numerologia de Pitágoras, ele divide nossas vidas em ciclos de 9 anos. Tony acabou de entrar no ano 6, que é o ano do amor, da beleza, do equilíbrio e da harmonia. O verbo-chave desse período é harmonizar as relações, principalmente na família. Provavelmente ele vai querer conviver mais com a mulher, filhos e netos, e também harmonizar as amizades. É um homem que vai prezar muito isso", afirma.

De acordo com a especialista, Ramos é um homem observador, o que torna seu sucesso ainda mais notável. "É curioso que Tony tem o número 25 no nome e também nasceu no dia 25. O 25 é o número do analítico, que resulta no 7, e busca reflexão, verdade, equilíbrio e sabedoria. Ele é um ótimo observador, e esse 25 se potencializa tanto no nome quanto no dia de nascimento", diz.

"Para um ator, os números perfeitos são essenciais: ele tem a capacidade de observar o outro, entender suas vivências, perceber emoções sem precisar experimentar tudo pessoalmente e incorporar isso em seus personagens. Não é à toa que ele é um ator tão consagrado e respeitado", complementa.

A astróloga ressalta que essa qualidade é o seu diferencial como pessoa. "Ele certamente estudou, frequentou escola de ator, mas seu grande diferencial é a observação, que é fundamental para sua carreira. Outro ponto interessante é que, no meio artístico, todos dizem que ele é um Lorde: elegantíssimo, educadíssimo com todos. Ele tem Vênus no signo de Câncer, que confere cuidado, carinho e empatia, e a Lua em Touro, que traz charme, sedução e a valorização do bom convívio e das boas relações. Isso pesa muito quando falamos sobre Tony: ele é elegante e uma pessoa admirável."

E finaliza sobre o ator da Globo: "Ele também tem a missão 1, que consiste em fazer o que precisa para si, sem depender demais dos outros. Esses números deram a ele esse fundamento, tornando-o um grande observador, que escuta, valida sensações e transforma isso em ação, resultando em trabalhos excelentes."

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

