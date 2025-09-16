Astróloga prevê reviravolta surpreendente no futuro de Dudu Camargo na TV

Dudu Camargo (27), que em 2023 foi demitido do SBT após sete anos, é um dos participantes de A Fazenda 17. O ex-pupilo de Silvio Santos (1930-2024) deixou a emissora em meio a polêmicas sobre seu comportamento. Desde então, não conseguiu retornar à TV aberta em nível nacional.

CARAS Brasil conversa com a astróloga Vanessa Alvaiz, que analisa o que os astros indicam sobre o futuro de Dudu diante dessa chance de ouro no reality show da Record. Segundo a numerologia, ele atravessa um momento de reflexão, em contraste com a exposição intensa que esse tipo de formato proporciona.

“Ele tem o número do eremita, do recluso. Essa é a energia do nome dele. Muitas vezes, pessoas com esse número têm opiniões fixas, são resistentes à mudança e dificilmente trocam de posicionamento. Na maioria das vezes, acabam experimentando um consenso de solidão e isolamento, o que é muito próprio dessa energia”, diz.

A especialista acrescenta que a jornada do apresentador tende a mudar no futuro. “Outra questão é que, futuramente — não agora, até porque ele é novo, começou muito cedo e ainda não tem nem 30 anos —, depois de toda a trajetória de TV, polêmicas e exposição, acredito que em algum momento ele vai preferir se afastar. Vai buscar a paz, a tranquilidade e a conexão com a natureza. Essa tendência já está marcada no nome dele”, complementa.

Segundo Vanessa, Dudu é determinado e está disposto a voltar à TV aberta em âmbito nacional, mas enfrenta um ponto frágil. “Ele tem apenas uma ausência: a da autodisciplina. Ou seja, começar e terminar projetos é um desafio. Além disso, é geminiano e nasceu no dia 1, um número que fala de liderança e iniciativa”, explica.

Ela ainda aponta uma coincidência curiosa envolvendo o momento atual. “Este ano, A Fazenda começa justamente quando ele está vivendo o ano pessoal 7, desde o aniversário em junho. O número 7 é associado à análise, reflexão e revisão de vida. É um período em que muitas vezes a pessoa prefere se recolher e não se expor tanto. Claro que seria necessário avaliar também o horário de nascimento para aprofundar essa leitura”, finaliza sobre o apresentador.