Astróloga prevê perspectivas amorosas para o futuro de Vera Fischer: 'Amor genuíno'

Em entrevista à CARAS Brasil, Vanessa Alvaiz prevê detalhes sobre a vida amorosa de Vera Fischer e revela o que a atriz busca em relacionamentos

Na última segunda-feira, 25, Vera Fischer deu uma declaração sobre sua preferência por homens pobres. Após declarações recentes sobre seu antigo casamento com Felipe Camargo e rumores de que só se relacionaria com pretendentes com dinheiro, a atriz contou para a Veja SP que gosta mais dos homens sem dinheiro.

Com 73 anos de idade, Fischer está solteira e, no geral, é bastante discreta quando se trata da vida pessoal. Em entrevistas, a artista já afirmou que apesar de gostar da paquera, recusa convites para sair e prefere estar sozinha ou com suas amigas, estando em paz com sua vida atual.

Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz revela detalhes sobre a vida amorosa da atriz e prevê se existe um possível romance no futuro próximo de Vera Fischer. Segundo a numerologia, todos temos um número associado, conhecido como o número de destino ou número pessoal.

“A numerologia dela no todo tem o número 13, que é o número da regeneração e da mudança. A gente pode até fazer uma analogia com a carta do Tarô, que é a carta da morte, o esqueleto com a foice. Mas a morte é sempre no sentido figurado: você foice, você cortando, você ceivando”, destaca a astróloga. “Revolver e trabalhar aquela mesma terra para regenerar, colocar sementes e plantar e vingar outras plantas. Então, a Vera, ela tem uma energia muito forte da regeneração.”

O resultado é calculado com base na data de nascimento e revela características e tendências da personalidade de uma pessoa, além de influenciar na jornada de vida. Vanessa Alvaíz aponta com base nos dados de nascimento e nome completo da atriz.

“Ela tem uma Lua no signo de escorpião que é altamente regeneradora. É uma Lua da cura e a mais forte de todo o zodíaco, que também traz pra ela muita sensualidade, um sex appeal, uma coisa muito de vida, isso é ela, né? Explosão pura, mas sempre nesse sentido de se regenerar, sabe? Fênix, ela vai até as últimas e volta melhor”, acrescenta.

Segundo a numeróloga, a declaração de Vera sobre sua preferência pode estar ligada ao número do seu aniversário: “Ela tem um número lindo de nascer, o 27 é o número do cetro, um dos mais afortunados e harmoniosos números. Ele concede à pessoa uma promessa de autoridade, comando e também tem uma questão de magia, com o simbolismo da espiritualidade”, explica. “Então, é um número muito forte que ela tem e ela tem essa força no nove. Se a gente reduzir o 27 dá nove e a missão de vida dela também é nove, que é o altruísmo”.

Vanessa explica que Vera têm uma força absurda no altruísmo, no sentido de auxiliar aos outros: “Missão, lembrando que é uma palavra bonita, mas é um desafio. Ela vem auxiliar. Ela tá nesse momento agora, no ano um, começando um ciclo novo na vida dela, que começou no finalzinho do ano passado, né? Ela ainda está nesse momento muito novo”.

Começando um ciclo novo na vida, a astróloga explica que as perguntas “o que eu quero para esses próximos nove anos?” e “onde eu quero estar?” ou “com quem eu quero estar e o que eu quero fazer?” são muito proeminentes na vida da atriz no momento: “Até pela idade e pela vivência, muitas coisas ela já tem certeza. Às vezes a gente não tem certeza para onde a gente vai, mas a gente tem certeza para onde a gente não volta, né? E isso a Vera tem muito forte também”.

Vera tem uma Vênus no signo de Libra, o que significa que é extremamente bem-aspectada e amorosa, ou seja, segundo Vanessa, ela vibra o amor de uma outra maneira: “Ela falou ‘eu só me atraio por homem pobre’, né? ‘Eu só tive homem pobre, nunca tive bilionário’, porque, sinceramente, nunca foi o objetivo da Vera. Ela não é ambiciosa, interesseira, ‘vou sair porque se tem dinheiro que vai me dar isso ou eu vou ganhar aquilo’. Não, ela é zero assim”, afirma.

Além disso, a astróloga também falou sobre o que Vera Fischer busca em suas relações em contraste com o que a atriz atrai: “Ela vai em busca mesmo do amor, do amor genuíno como amor de Vênus em Libra, equilíbrio, harmonia, balança. Tem que estar tudo harmonizado, o que tá bom pra mim, tá bom pra você. Eu acho que não é o que ela atrai, mas é o que ela realmente não busca. Ela não tem essa ambição de homem pagar jantar, sabe? Não é a pegada dela. Até porque o que ela quer, ela tem, né? Ela depende muito dela. O que ela quer, ela tem”, finaliza.

“Ela tem muita luz e muita força. Então, sinceramente, é a última coisa que ela pensa. Ela falou que se atrai por homem pobre? Não, ela atrai pelo amor genuíno que dá para oferecer”, conclui Vanessa Alvaiz. “O mais simples e o mais elegante do amor”.

