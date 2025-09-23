Astróloga indica jornada espiritual para Schynaider Moura após perda da filha: ‘O ponto central’

A modelo Schynaider Moura enfrenta uma perda irreparável: a morte da filha Anne Marie Garnero, de 16 anos, no último domingo, 21, conforme noticiado pelo G1. A adolescente, diagnosticada com cardiomiopatia dilatada, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

Em meio a esse momento de dor profunda, a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz analisou, a pedido da CARAS Brasil, o mapa astral e o nome da modelo para compreender como a espiritualidade pode ajudá-la a encontrar força interior.

Força do Dragão e brilho de Lua em Leão

Logo de início, Vanessa destaca a energia poderosa que envolve Schynaider:

“Ela é canceriana, com uma Lua em Leão, o que lhe confere esse brilho. No horóscopo chinês, é um Dragão, que representa força total. Ninguém derruba um Dragão. Em toda a psicologia chinesa, de todos os animais, o Dragão é um mito para os chineses. Independentemente do ano, quem abre a festa é o Dragão; ele está sempre presente. Ela tem essa força”, diz a astróloga.

Segundo a especialista, esse conjunto de signo de Câncer, Lua em Leão e Horóscopo Chinês Dragão simboliza determinação e coragem, características fundamentais para atravessar períodos de grande desafio.

Sensibilidade e comunicação marcante

Além da força, Vanessa aponta a doçura e a capacidade de expressão de Schynaider:

“Ela possui o Sol e Mercúrio em Câncer, então sua maneira de falar deve ser doce e delicada. Sua Vênus em Gêmeos também reforça essa característica da comunicação, além da capacidade de fazer muitas coisas, de se expressar e se movimentar”, explica.

Para a astróloga, essas características podem ajudar a modelo a compartilhar sentimentos e buscar apoio, elementos essenciais em um processo de luto.

A busca por sabedoria e autoconhecimento

Embora a astrologia traga pistas importantes, Vanessa destaca que a numerologia revela o ponto central desta fase: “Contudo, para fazer um link com a morte da filha, acredito que a análise mais indicada seja a da numerologia, então vou focar no nome dela”, afirma.

“O nome dela é enorme, com muitas letras e, consequentemente, muitos números. Ainda assim, há uma única ausência: o número dois. A ausência do dois tem a ver com a energia feminina e materna, pois é um número regido pela Lua. Essa ausência aponta uma questão com o emocional e o feminino, que pode se originar na relação com a mãe e se refletir na forma como ela lida com as filhas — é curioso que ela tenha três meninas”, diz a astróloga.

E completa: “A soma do nome completo dela resulta no número 7. É importante ressaltar que não se trata de um 7 de raiz, mas de um número derivado, e devemos sempre entender sua origem. O 7 dela vem do 43. Precisamos explicar que a vida e as circunstâncias a colocarão frequentemente em situações que exigem a busca por sabedoria e entendimento. Esse caminho pode ser trilhado por meio de análises, meditação, alguma filosofia de vida, religião ou estudos. É essa a jornada que o número 7, derivado de seu nome, propõe.“

“É provável que o momento atual de sua vida já a esteja posicionando nesse lugar de busca por respostas e compreensão”, acrescenta Vanessa.

Tempo de recolhimento e intuição

Mesmo com tanta força e carisma, a recomendação final da astróloga é de introspecção: “Portanto, embora possua a Lua em Leão, a Vênus em Gêmeos e a força do Dragão, ela precisa se recolher. É fundamental que tenha seu próprio tempo para tirar conclusões, se autoanalisar, refletir e, principalmente, validar sua intuição. Acredito que esse seja o ponto central dela”, conclui.

A análise de Vanessa Alvaiz apresenta um caminho de jornada espiritual, convidando Schynaider Moura a usar sua poderosa intuição e a energia do número 7 para transformar a dor em sabedoria.

