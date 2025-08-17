CARAS Brasil
  Astróloga faz previsão sobre futuro de Marcos Mion na TV: 'Ele já sabe disso'
Horóscopo / UAU!

Astróloga faz previsão sobre futuro de Marcos Mion na TV: 'Ele já sabe disso'

Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz aponta sobre o futuro de Marcos Mion na TV e revela detalhes ocultos da personalidade dele

Vanessa Alvaiz
por Vanessa Alvaiz

Publicado em 17/08/2025, às 13h10

Vanessa prevê que Marcos Mion deve ter mais um programa de TV além do Caldeirão - Foto: Lucas Teixeira/Globo
Nos últimos dias, o futuro de Marcos Mion (46) na TV esteve em foco. Há mais de três anos, o apresentador comando o programa Caldeirão, nas tardes de sábado da Globo. Em entrevista à CARAS Brasil a astróloga Vanessa Alvaiz responde sobre a trajetória profissional do artista.

Usando a numerologia, uma ferramenta de autoconhecimento e orientação, capaz de revelar tendências profundas sobre nossa vida, Vanessa acredita que o comunicador terá mais um programa de televisão além do que já apresenta.

"Ele ainda tem muita coisa para mostrar, está em um ano muito bom. E aposto que pode ter até mais um programa, além do Caldeirão, ele pode ainda ter mais um programa. O Mion tem uma facilidade também com negócios e futuramente vai ser um grande executivo", aponta.

O que é a numerologia?

Segundo a numerologia, todos temos um número associado, conhecido como o número de destino ou número pessoal. Este resultado é calculado com base na data de nascimento e revela características e tendências da personalidade de uma pessoa, além de influenciar na jornada de vida. 

No caso do apresentador, Vanessa Alvaiz declara: "O Mion está em um ano muito bom! Ele está no ano de colheita, realizar, prosperar. Tem coisa boa vindo", diz. Nascido em 20 de junho de 1979, Marcos Mion recebe o número 17. A numeróloga fala desta simbologia.

"Veja que interessante [...] é uma imagem de amor e paz prometendo que a pessoa pode passar por provações, mas que tem aptidão para ser bem-sucedido na vida pessoal e na carreira. É um número altamente abençoado", confessa. 

O que os astros revelam?

Vanessa prevê que Marcos Mion terá sucesso no ramo empresarial: "Vai encaminhar para esse lado também sendo um grande homem de negócios", observa. Porém, reforça que o artista segue na carreira de apresentador. 

"Tem muita força espiritual e ele já sabe de disso, às vezes a gente tem, mas não usa. Ele já sabe, vai sair dessa [rumores sobre futuro na Globo] mais forte e vai se reinventar também. A arte está nele, ele se reinventa", finaliza ao prever o futuro do apresentador Marcos Mion. 

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DO APRESENTADOR MARCOS MION NAS REDES SOCIAIS:

Vanessa Alvaiz

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

