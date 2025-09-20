Astróloga faz previsão para a vida amorosa de Ana Castela: ‘Uma química boa’

Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz revela detalhes da personalidade de Ana Castela e prevê sobre a vida amorosa da cantora

Ana Castela, também conhecida como boiadeira, encanta o público com suas músicas, onde já acumula diversas canções de sucesso. E, apesar de muita nova, ela conquistou o título da artista mais escutada no Brasil em 2023, à época, quem afirmou foi a plataforma Spotify.

Para além da carreira no canto, outro assunto que esteve muito em alta foi sobre a vida amorosa de Ana Castela. Nos últimos dias, surgiram diversas especulações de que a cantora poderia estar se envolvendo com Zé Felipe.

Tanto que, Ana Castela foi surpreendida pelo deputado Valmir Moretto que perguntou o que o público quer saber: está rolando algo entre ela e o filho de Leonardo? Bem-humorada, a Boiadeira levou o questionamento na brincadeira e deu uma resposta “solta”. Ana Castela não negou, mas também não admitiu se está tendo um affair com o herdeiro de Poliana Rocha. “Ah não sei de nada não, ué” , declarou ela.

O que os astros revelam?

Para entender mais sobre a vida amorosa da cantora, a CARAS Brasil entrevista Vanessa Alvaiz, astróloga e numeróloga, que aponta detalhes da personalidade da artista.

O Ano Pessoal é um conceito da numerologia que identifica um número (de 1 a 9) que representa as energias e tendências de um ano específico para uma pessoa. Vanessa Alvaiz menciona que Ana Castela vive o 8.

“Ela está nesse exato momento num ano muito bom, de realizações, do dinheiro, pode vir muitas coisas, pode sim que venha um amor. Realizar, concretizar, colher o que plantou e isso vai até o aniversário dela. Depois, ela entra no ano 9. No ano que vem 2026/2027 pode ser sim que ela dê uma virada na carreira, mais projeção ainda e pode ser que ela venha mudar muitas coisas”, declara.

Mais que química, afinidade

Vanessa Alvaiz responde sobre os rumores envolvendo Ana Castela e Zé Felipe. Usando informações da data de nascimento dos artistas. A astróloga prevê que eles são o oposto complementar, ou seja, descreve dois elementos, como os signos do zodíaco, que são opostos em suas características, mas se complementam para criar um todo equilibrado.

A numeróloga aponta que como Ana Castela possui Mercúrio em Sagitário e Zé Felipe tem Mercúrio no signo de Áries, eles têm uma facilidade muito boa de se entenderem, ou seja, a comunicação deles é leve e direta.

“Química tem! Eles têm um olhar para o espiritual em conjunto, eles compartilham este olhar. Uma coisa interessante é a maneira que eles se comunicam, conversam, dão risada, planejam, falam o que tem que falar”, observa. Vanessa Alvaiz ainda complementa.

“Uma química boa. A Lua dela está no signo de Leão, toda poderosa. A Lua dele está no signo de Aquário, fogo e ar. Então, tem combustão. Têm muita química. Acho que mais que química, eles têm afinidades”, finaliza a astróloga ao observar o mapa astral da cantora Ana Castela.

