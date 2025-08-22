Astróloga faz análise sobre trajetória de Alvaro Xaro: 'Ele tem isso muito forte'

Em entrevista à CARAS Brasil, Vanessa Alvaiz revelou mais detalhes da numerologia do nome de Alvaro Xaro, integrante da Dança dos Famosos 2025

Nas últimas semanas, Alvaro Xaro (26) tornou-se um dos assuntos mais comentados após ser escalado como um dos integrantes da Dança dos Famosos 2025. O influenciador digital, que acumula milhões de seguidores nas redes sociais, ganhou ainda mais força ao estrear ao vivo no quadro do Domingão com Huck.

Em entrevista à CARAS Brasil, Vanessa Alvaiz explica que o criador de conteúdo tem sol no signo de escorpião. "É um signo extremamente profundo, intenso, que lida muito bem com a verdade. Aliás, é uma busca do signo de escorpião e a verdade, doa a quem doer. Por isso que as pessoas temem tanto as pessoas de escorpião. Eles são profundos, eles não são nada superficiais e são muito obstinados. Uma vez que coloca algo a realizar como objetivo, vai realizar. Demora o tempo que for, custa o que custar, essas pessoas costumam chegar no lugar que é o melhor", destaca.

"É uma característica da intensidade e da obstinação próprias. Essas características são próprias das pessoas de escorpião. Então ele tem isso muito forte. Agora, o dia, a hora, o nome dele como um todo dá 24, que é um número muito, muito, muito bacana. 24 é um número que ele vibra com amor, com dinheiro e com a criatividade", acrescenta.

Além disso, a astróloga falou sobre o nome de Alvaro Xaro, que ainda carrega Neto: "Então ele ganha de presente de pai e mãe e me parece que aqui tem uma ancestralidade, porque Neto, esse nome, ele carrega aí do avô, do pai e chegou até ele. O bem maior que a gente ganha, que é o melhor presente que um pai e uma mãe podem dar para o filho, mas o que a gente carrega dentro da ancestralidade? Todos nós, nos nossos sobrenomes, estamos carregando uma história".

"Eu gostaria até de entender melhor essa energia dessa família, que me parece que é bacana. E esse 24 que ele herdou, dá tudo isso para ele. Qual é o desafio desse número, desse nome que ele tem? Que ele é tão bom. Ele exala amor, dinheiro, criatividade, as coisas vêm fáceis para ele. Ele tem essa energia. Então, assim, a tentação, ele só tem que tomar cuidado com a tendência, assim, excessiva, com indulgências de todos os tipos, porque como tudo vem muito fácil, como tudo é muito gostoso, ele tem... Acho que é essa autodisciplina que ele precisa ter", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ALVARO XARO

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ALVARO (@alvxaro)

Leia também: Quem é? Influenciador é confirmado na ‘Dança dos Famosos’: ‘Já é campeão’