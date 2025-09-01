Astróloga faz alerta sobre nome artístico de Catia Fonseca: 'Não favorece'

Catia Fonseca foi eliminada da Dança dos Famosos; em conversa com a CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz alertou para o nome artístico

Catia Fonseca acabou saindo muito cedo da Dança dos Famosos: eliminada no domingo (31), a apresentadora inicia uma nova fase e com possibilidade de se tornar global. A numeróloga e astróloga Vanessa Alvaiz conversou com a CARAS Brasil e alertou para o nome artístico da comunicadora e deu uma dica para a artista.

Anteriormente, a profissional pontuou sobre o ano que a artista está: "Ela uma aquariana, uma mulher futurista, anos-luz, tem uma lua no signo de leão que preza a expressão, veio brilhar e tem facilidade na comunicação. Ela está no ano 3, que é o ano da comunicação, expressão, sorte e propagação. Faz todo o sentido, ela estar na Dança dos Famosos. Ela está se posicionando para novidades, ainda que ela não tenha tanta facilidade na dança, mas a dança é expressão também."

Mudança

Segundo Alvaiz, era necessário que o nome artistico dela mudasse e explica o motivo: "Resulta em números que a coloca muito em começos e recomeços. Sugiro para que ela mudasse futuramente já diante dessa mudança toda que ela está fazendo na vida profissional.Nesse ano todo mágico de expressão de comunicação para sair dessas questões. Ela tem ausência do 7 no nome, de escutar a sua voz, tem ausência do 8 também da famosa autodisciplina, aquela disciplina começo-meio e fim. Ela é galo no chinês, intelectual, estudiosa e tem uma Vênus no signo de peixes que ativa ela todo o lance emocional, empatia, que isso é muito bom pra lidar com o público."

A numeróloga pontua:"O artístico não coloca ela num bom lugar e a coloca em muitas subidas e descidas.Uma dica para este nome que não favorece a Catia: ela criou uma situação que não é dela, então ela trabalha com um número que não é dela, que não tem nada a ver com ela e que põe ela muitas vezes pra baixo.Ela começa e cai.Então uma coisinha seria ela trazer o 'E' do nome completo dela. Se ela acrescentar isso, faz muita diferença."

Vanessa explica o motivo da mudança simples ser tão impactante:"Ela vai continuar com três, que é o número da comunicação, só que ao invés dela vir com o número da vítima, ela muda completamente a energia dela e vai para um que chamamos de A Coroa dos Magos, que é o 21. Ele dá a promessa de sucesso. Lembrando que nome é energia, que cada letra é uma energia, que Pitágoras codificou que cada letra vale um número. A somatória desses números impacta muito na nossa vida. O nome é sentença de vida, daí a importância de dar um bom nome."

