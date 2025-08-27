Astróloga entrega detalhe oculto de Deborah Secco: 'É a personalidade dela'

CARAS Brasil
Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz faz previsão para Deborah Secco e revela como é a personalidade da atriz

Publicado em 27/08/2025, às 16h52

Vanessa Alvaiz aponta que Deborah Secco tem uma coração muito bonito - Foto: Nico Salim/ Divulgação

Deborah Secco (45) coleciona décadas de uma carreira bem sucedida, a lista de personagens marcantes vem sendo cada vez mais extensa. Para a astróloga Vanessa Alvaiz, este sucesso todo da atriz não é por acaso. Em entrevista à CARAS Brasil, a numeróloga revela detalhes ocultos da personalidade da artista.

Segundo a Vanessa Alvaiz, todos temos um número associado, conhecido como o número de destino ou número pessoal. Com base nos dados de nascimento e nome completo Deborah Secco, ela recebe um número que chama Estrela Real do Leão.

"Altamente de sucesso que confere promessa de sucesso, empreendimentos pessoais, profissionais. Tem uma ajuda de superiores. Sabe aquela proteção de anjos? A Deborah tem essa estrela de nome". declara Vanessa. 

'É a personalidade dela'

A astróloga avalia que Deborah Secco é uma mulher muito caridosa, tendo como missão de vida o altruísmo. Segundo a astrologia, a atriz tem um coração bonito e cheio de amor, muitos projetos profissionais ainda se realizarão. 

"Ela é muito luz mesmo. Essa é a personalidade da Débora e ela tem muito ainda a fazer também porque ela também é extremamente criativa e a arte tá nela. Ela tem esse caminho bonito", diz. O único alerta da astróloga que é para a atriz tomar cuidados com pessoas que podem se aproveitar deste coração bondoso dela. "Acho que a única questão dela é esse trato no relacionamento, que ela tem que ter um pouquinho de cautela para as pessoas não tirarem proveito dela", alerta. 

Qual a missão? 

Vanessa Alvaiz reforça que, por conta deste coração bondoso, Deborah Secco precisa entender cada vez mais sua missão para não se machucar ou decepcionar com atitudes de pessoas que não vibram na mesma energia que ela. 

"Ela tem uma missão linda, que é a missão do altruísmo, me parece que ela lida muito bem com isso. Ela é muito caridosa, tem essa fé na vida e uma capacidade de compreensão muito acima da média. [Como se fosse o mantra dela] eu compreendo tudo, tudo é perdão! Por ela ser assim, muitas pessoas já tiraram proveito dela. Realmente, ela vai espalhando o bem e fazendo o dela", finaliza a astróloga ao falar da atriz Deborah Secco. 

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

