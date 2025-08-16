Astróloga aponta sobre nova fase de Bruna Marquezine: 'Ela tem uma missão'

Bruna Marquezine celebrou seus 30 anos de idade; em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz prevê essa nova fase da atriz
Ela é o momento! A atriz Bruna Marquezine celebrou seu aniversário de 30 anos com uma festa luxuosa na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro. A festa aconteceu na noite de sexta-feira, 15, e contou com a presença de vários convidados famosos.
Bruna Reis Maia, mais conhecida como Bruna Marquezine, nasceu em 4 de agosto de 1995, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Leonina, ela está prestes a viver uma ótima fase de sua vida e isso quem diz é a astróloga Vanessa Alvaiz. Em entrevista à CARAS Brasil, a numeróloga aponta.
"Ela entrou no ano 3 depois do aniversário dela. Então, é o ano da sorte, de comunicar, propagar, é um ano de exposição. Acho que ela vai lançar mais filmes, outros trabalhos e vai ser um período muito promissor para ela. Muito movimento e muita expansão, principalmente no trato da comunicação, que é o trabalho dela", declara.
Segundo a numerologia, todos temos um número associado, conhecido como o número de destino ou número pessoal. Este resultado é calculado com base na data de nascimento e revela características e tendências da personalidade de uma pessoa, além de influenciar sua jornada de vida.
No caso da Bruna Marquezine, por conta do sobrenome artístico, ela continua na vibração de muito movimento e muita expansão. Vanessa Alvaiz revela que a atriz tem uma missão de vida nesta terra de ajudar as pessoas.
"Movimento, mudanças, a Bruna é isso! Ela tem uma missão de vida linda que é o altruísmo, ela veio aqui para auxiliar também. A roda delas gira quando ela auxilia o outro, quando ela escuta. A roda dela gira quando ela se doa [para ajudar]", avalia.
Por conta do nome de batismo, a atriz recebe o número 14 na numerologia. Isso significa que ela é movida por movimentos, desafios e tem uma comunicação magnética com o público. Vanessa Alvaiz responde sobre o assunto.
"Ela tem essa facilidade em se comunicar e é um número de muito movimento. O único alerta é para que ela confie sempre na intuição dela, no eu, na voz interior. É um erro ela confiar nas vozes alheias. Essa é uma dica do número 14", finaliza ao falar da atriz Bruna Marquezine.
Leia também: Festa de Bruna Marquezine: Veja o bolo de aniversário sofisticado da atriz
Ver essa foto no Instagram
O QUE OS ASTROS REVELAM?
Astróloga revela detalhe importante do filho de Ivete Sangalo: 'Os passos da mãe'
|Astróloga aponta sobre nova fase de Bruna Marquezine: 'Ela tem uma missão'
|Diagnóstico de Jair Bolsonaro é revelado após ida ao hospital
|Tarólogo chama atenção para previsão envolvendo Tiago Piquilo: 'Precisa cuidar'
|Filha de Simone Mendes esbanja fofura nos bastidores de show da mãe
|Kate Middleton vai se mudar com a família após encontrar casa dos sonhos
|Médica alerta para diagnóstico de Patrícia Poeta: 'Dor intensa é um dos sinais'
|Nadja Haddad revela o diagnóstico de sua mãe, que está na UTI
|Vidente revela segredos da personalidade de Márcia Goldschmidt: 'As cartas mostram'
|Médico sobre diagnóstico de Camila Pitanga: 'Trata-se de uma apresentação muito rara'
|Insatisfeita? Eliana abre o jogo sobre como se sente ao completar 1 ano na Globo