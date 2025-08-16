CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Horóscopo
  2. Astróloga aponta sobre nova fase de Bruna Marquezine: 'Ela tem uma missão'
Horóscopo / UAU!

Astróloga aponta sobre nova fase de Bruna Marquezine: 'Ela tem uma missão'

Bruna Marquezine celebrou seus 30 anos de idade; em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz prevê essa nova fase da atriz

Vanessa Alvaiz
por Vanessa Alvaiz

Publicado em 16/08/2025, às 18h54

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bruna Marquezine escolheu a Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, para comemorar o aniversário - Foto: Victor Chapetta / BrazilNews
Bruna Marquezine escolheu a Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, para comemorar o aniversário - Foto: Victor Chapetta / BrazilNews

Ela é o momento! A atriz Bruna Marquezine celebrou seu aniversário de 30 anos com uma festa luxuosa na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro. A festa aconteceu na noite de sexta-feira, 15, e contou com a presença de vários convidados famosos.

Bruna Reis Maia, mais conhecida como Bruna Marquezine, nasceu em 4 de agosto de 1995, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Leonina, ela está prestes a viver uma ótima fase de sua vida e isso quem diz é a astróloga Vanessa Alvaiz. Em entrevista à CARAS Brasil, a numeróloga aponta. 

"Ela entrou no ano 3 depois do aniversário dela. Então, é o ano da sorte, de comunicar, propagar, é um ano de exposição. Acho que ela vai lançar mais filmes, outros trabalhos e vai ser um período muito promissor para ela. Muito movimento e muita expansão, principalmente no trato da comunicação, que é o trabalho dela", declara.

'Ela tem uma missão'

Segundo a numerologia, todos temos um número associado, conhecido como o número de destino ou número pessoal. Este resultado é calculado com base na data de nascimento e revela características e tendências da personalidade de uma pessoa, além de influenciar sua jornada de vida. 

No caso da Bruna Marquezine, por conta do sobrenome artístico, ela continua na vibração de muito movimento e muita expansão. Vanessa Alvaiz revela que a atriz tem uma missão de vida nesta terra de ajudar as pessoas

"Movimento, mudanças, a Bruna é isso! Ela tem uma missão de vida linda que é o altruísmo, ela veio aqui para auxiliar também. A roda delas gira quando ela auxilia o outro, quando ela escuta. A roda dela gira quando ela se doa [para ajudar]", avalia. 

Como é a personalidade?

Por conta do nome de batismo, a atriz recebe o número 14 na numerologia. Isso significa que ela é movida por movimentos, desafios e tem uma comunicação magnética com o público. Vanessa Alvaiz responde sobre o assunto. 

"Ela tem essa facilidade em se comunicar e é um número de muito movimento. O único alerta é para que ela confie sempre na intuição dela, no eu, na voz interior. É um erro ela confiar nas vozes alheias. Essa é uma dica do número 14", finaliza ao falar da atriz Bruna Marquezine. 

Leia também: Festa de Bruna Marquezine: Veja o bolo de aniversário sofisticado da atriz

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Vanessa Alvaiz

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

Horóscopobruna marquezineaniversárioPrevisão
Bruna Marquezine Bruna Marquezine  

Leia também

ENTENDA

Val Couto aponta que Tiago Piquilo precisa se atentar à saúde - Foto: Reprodução/Instagram @tiago.hugoetiago

Tarólogo chama atenção para previsão envolvendo Tiago Piquilo: 'Precisa cuidar'

EITA!

Márcia Goldschmidt retorna à TV em um formato bem diferente do que o público está acostumado - Foto: Divulgação/Record

Vidente revela segredos da personalidade de Márcia Goldschmidt: 'As cartas mostram'

UAU!

Richarlyson, participante da Dança dos Famosos 2025 - Foto: Reprodução/Globo

Futuro de Richarlyson na Dança dos Famosos vem à tona: 'Mudanças'

O QUE OS ASTROS REVELAM?

Vanessa Alvaiz aponta que Marcelo Sangalo possui talento para arte - Foto: Webert Belício/AgNews

Astróloga revela detalhe importante do filho de Ivete Sangalo: 'Os passos da mãe'

CARREIRA

Britney Spears vem para o Brasil? Astróloga fala do futuro da cantora - Getty Images

Astróloga revela futuro de Britney Spears: 'Precisa ter estrutura emocional'

DOMINGÃO COM HUCK

A astróloga fez uma previsão sofre o futuro de Rodrigo Faro na Dança dos Famosos - Reprodução/Globo/Léo Rosario

Astróloga analisa futuro de Rodrigo Faro na Dança dos Famosos: 'Grandes chances'

Últimas notícias

Bruna Marquezine escolheu a Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, para comemorar o aniversárioAstróloga aponta sobre nova fase de Bruna Marquezine: 'Ela tem uma missão'
Jair BolsonaroDiagnóstico de Jair Bolsonaro é revelado após ida ao hospital
Val Couto aponta que Tiago Piquilo precisa se atentar à saúdeTarólogo chama atenção para previsão envolvendo Tiago Piquilo: 'Precisa cuidar'
Simone Mendes curte a companhia da filha, ZayaFilha de Simone Mendes esbanja fofura nos bastidores de show da mãe
Kate MiddletonKate Middleton vai se mudar com a família após encontrar casa dos sonhos
Patrícia Poeta revelou ter endometrioseMédica alerta para diagnóstico de Patrícia Poeta: 'Dor intensa é um dos sinais'
Nadja HaddadNadja Haddad revela o diagnóstico de sua mãe, que está na UTI
Márcia Goldschmidt retorna à TV em um formato bem diferente do que o público está acostumadoVidente revela segredos da personalidade de Márcia Goldschmidt: 'As cartas mostram'
Em março de 2024, Camila Pitanga revelou que foi diagnosticada com pneumonia silenciosaMédico sobre diagnóstico de Camila Pitanga: 'Trata-se de uma apresentação muito rara'
ElianaInsatisfeita? Eliana abre o jogo sobre como se sente ao completar 1 ano na Globo
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade