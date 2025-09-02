CARAS Brasil
  Astróloga aponta sobre César Tralli no Jornal Nacional: 'Ele tem uma missão'
Astróloga aponta sobre César Tralli no Jornal Nacional: 'Ele tem uma missão'

Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz prevê o desempenho de César Tralli como novo âncora do Jornal Nacional

Publicado em 02/09/2025, às 17h17 - Atualizado às 18h37

César Tralli foi confirmado como novo âncora titular do Jornal Nacional - Foto: Reprodução / Globo
César Tralli foi confirmado como novo âncora titular do Jornal Nacional - Foto: Reprodução / Globo

César Tralli (54) foi confirmado como o novo titular do Jornal Nacional assumindo o lugar de William Bonner (61). O jornalista está radiante com seu novo desafio profissional. Para entender mais sobre esta nova fase do esposo de Ticiane Pinheiro (49), a CARAS Brasil entrevista a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz. 

Segundo a numerologia, toda pessoa tem um número pessoal associado à sua data de nascimento. No caso de César Tralli, ele recebe o número 21, representando otimismo, fé no futuro, integração e comunicação. 

"Que mapa bacana, numerologia bacana. Um cara que realmente tem estrela. Ele tem o número 21, que é maravilhoso, a Coroa dos Magos, resulta em um três que dá comunicação, a comunicação dele é prestigiada, fala com precisão, tem essas bênçãos. Começa muito bem! Pela numerologia, é extremamente protegido, não tenho nem o que falar!", declara. 

Tem uma missão

Vanessa Alvaiz observa que César Tralli tem a missão 7, ou seja, a busca pela verdade e sabedoria: "É uma palavra bonita, mas é um desafio. É um número que ele vem buscar a verdade". A astróloga ainda diz sobre a personalidade do jornalista. 

"Ele gosta de ficar recluso, também precisa estar no momento dele. Ele trabalha com a comunicação, porém precisa do momento de silêncio, alimentar a alma dele e isso vai ser cada vez mais. Quanto mais exposição, mais ele precisa 'recarregar essa bateria'", afirma. 

Como será César Tralli no Jornal Nacional?

O Ano Pessoal é um conceito da numerologia que identifica um número (de 1 a 9) que representa as energias e tendências de um ano específico para uma pessoa. Vanessa Alvaiz menciona que César Tralli está vivendo o ano 7. 

"Ele está no final do ano 7, que é um momento de muitas análises e ingressa no ano 8, que é um ano de muitas realizações, colheitas, parece que ele vai colher depois de muita plantação", finaliza ao analisar o caso do jornalista César Tralli.

Trajetória de César Tralli

Vale lembrar que César Tralli é formado em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, de São Paulo, e é mestre em Ciências Sociais pela PUC-SP. Ele começou sua carreira na Gazeta Esportiva, e já passou pela rádio Jovem Pan, SBT e Record. Ele entrou na Globo em 1993, sendo que já foi repórter, correspondente internacional, âncora do SPTV, do Jornal Hoje e do Jornal GloboNews - Edição das 18h. 

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

