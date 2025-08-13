CARAS Brasil
  2. Astróloga aponta reflexões e futuro de Neymar no Santos: 'Momento muito delicado'
Horóscopo / MOMENTO

Astróloga aponta reflexões e futuro de Neymar no Santos: 'Momento muito delicado'

Em conversa com a CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz analisou o momento de Neymar e falou sobre o futuro do craque do Santos

Vanessa Alvaiz e Murilo Rocha
por Vanessa Alvaiz e Murilo Rocha

Publicado em 13/08/2025, às 13h15 - Atualizado às 14h23

Neymar em campo
Astróloga fala sobre futuro de Neymar nos campos - Getty Images

Neymar (33) renovou com o Santos até o final de 2025. O jogador enfrentou grandes turbulências no passado e parece ter entrado em uma nova fase de sucesso da sua vida.  Em conversa com a CARAS Brasil, a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz analisou o momento do jogador e apontou os passos que podem acontecer com ele no futuro.

Ano de reflexão

A astróloga aponta que Neymar está em um ano 7. Curiosamente, é o mesmo numero de Zé Felipe e do apresentador Faustão. O ano de 2025, para ele, tem sido mais introspectivo e focado em analisar seus passos: "É um ano de muitas reflexões, um balanço da sua vida. O ano 7 tem um peso meio solitário, ainda que você esteja fazendo show, jogando, enfim, cada um na sua profissão, a própria vida te coloca no movimento de reclusão, de revisão para que você faça a análise."

Vanessa também fala sobre os momentos que o jogador pode enfrentar ainda neste ano: "Pode passar por algumas superações, seja física, seja de ordem saúde mental, seja alguma questão, mas é um desafio para ele. O ano 7 te coloca nesse momento de reclusão, de observação e de análise."

Em busca da paz?

Neymar, segundo Alvaiz, tem um número na casa do Eremita e um sol na casa 3. O ascendente em sagitário dele o leva a desbravar o mundo, indo para todos os lugares. O astro solar o coloca num momento de comunicação, propagação, mas contrasta com o ano de reclusão, sendo assim, ele pode negar uma possível proposta para não perder a sua paz.

"Em algum inesperado período da sua vida, por mais brilhantes que as promessas do mundo sejam, serão rejeitadas. Ele vai acabar rejeitando pela paz e pela quietude que ele vai precisar. Porém, em 2026, ele sai deste ano de análise. A vida é movimento."

"No entanto, é interessante observar que o mapa astrológico dele com o mapa numerológico dele é contrastante no oposto. O primeiro o leva para a comunicação, com o sol na casa 3, mas no outro, ele é levado para a reclusão. Isso é para a vida. Por mais que tenha dinheiro envolvido, ele vai optar pela paz", completa.

A astróloga ainda ressalta que ele está num momento de buscar "seu ninho", sendo assim, ele pode encontrar essa casa no Santos e na família dele: "Na revolução solar dele, está com Marte na casa 8. Tem muito dinheiro envolvido. Ele vai querer um descanso, ele vai querer o ninho dele. Se ele quer o retorno, se ele quer a casa dele, esse lar é o Santos. Embora ele tenha nascido em Mogi, ele foi criado em Santos, né? Então, pode ser que sim. Pode ser que ele fique por lá".

2026 será um grande ano?

Nos encaminhando para o final do ano, a numeróloga analisa e dá um palpite de que o próximo ano - coincidentemente o da Copa do Mundo - pode ser brilhante para ele: "2026 vai ser o ano do Neymar. Ele vai estourar, ele vai bombar. Porém, para ele chegar nesse momento, terá que fazer muitas limpezas e ele ainda vai fazer em 2025. Então, nesse ano de análises, ele vai precisar assumir as rédeas da vida dele."

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

