Astróloga aponta reflexões e futuro de Neymar no Santos: 'Momento muito delicado'

Em conversa com a CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz analisou o momento de Neymar e falou sobre o futuro do craque do Santos
Neymar (33) renovou com o Santos até o final de 2025. O jogador enfrentou grandes turbulências no passado e parece ter entrado em uma nova fase de sucesso da sua vida. Em conversa com a CARAS Brasil, a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz analisou o momento do jogador e apontou os passos que podem acontecer com ele no futuro.
A astróloga aponta que Neymar está em um ano 7. Curiosamente, é o mesmo numero de Zé Felipe e do apresentador Faustão. O ano de 2025, para ele, tem sido mais introspectivo e focado em analisar seus passos: "É um ano de muitas reflexões, um balanço da sua vida. O ano 7 tem um peso meio solitário, ainda que você esteja fazendo show, jogando, enfim, cada um na sua profissão, a própria vida te coloca no movimento de reclusão, de revisão para que você faça a análise."
Vanessa também fala sobre os momentos que o jogador pode enfrentar ainda neste ano: "Pode passar por algumas superações, seja física, seja de ordem saúde mental, seja alguma questão, mas é um desafio para ele. O ano 7 te coloca nesse momento de reclusão, de observação e de análise."
Neymar, segundo Alvaiz, tem um número na casa do Eremita e um sol na casa 3. O ascendente em sagitário dele o leva a desbravar o mundo, indo para todos os lugares. O astro solar o coloca num momento de comunicação, propagação, mas contrasta com o ano de reclusão, sendo assim, ele pode negar uma possível proposta para não perder a sua paz.
"Em algum inesperado período da sua vida, por mais brilhantes que as promessas do mundo sejam, serão rejeitadas. Ele vai acabar rejeitando pela paz e pela quietude que ele vai precisar. Porém, em 2026, ele sai deste ano de análise. A vida é movimento."
"No entanto, é interessante observar que o mapa astrológico dele com o mapa numerológico dele é contrastante no oposto. O primeiro o leva para a comunicação, com o sol na casa 3, mas no outro, ele é levado para a reclusão. Isso é para a vida. Por mais que tenha dinheiro envolvido, ele vai optar pela paz", completa.
A astróloga ainda ressalta que ele está num momento de buscar "seu ninho", sendo assim, ele pode encontrar essa casa no Santos e na família dele: "Na revolução solar dele, está com Marte na casa 8. Tem muito dinheiro envolvido. Ele vai querer um descanso, ele vai querer o ninho dele. Se ele quer o retorno, se ele quer a casa dele, esse lar é o Santos. Embora ele tenha nascido em Mogi, ele foi criado em Santos, né? Então, pode ser que sim. Pode ser que ele fique por lá".
Nos encaminhando para o final do ano, a numeróloga analisa e dá um palpite de que o próximo ano - coincidentemente o da Copa do Mundo - pode ser brilhante para ele: "2026 vai ser o ano do Neymar. Ele vai estourar, ele vai bombar. Porém, para ele chegar nesse momento, terá que fazer muitas limpezas e ele ainda vai fazer em 2025. Então, nesse ano de análises, ele vai precisar assumir as rédeas da vida dele."
Leia também: Astróloga revela segredos profundos de Faustão
VEJA UMA PUBLICAÇÃO DA CARAS NAS REDES SOCIAIS:
Ver essa foto no Instagram
BOMBA!
Astróloga faz previsão sobre nova revelação envolvendo término de Virginia Fonseca e Zé Felipe
|Especialista alerta sobre condição que Maraisa sofre: 'Não é possível evitar'
|Marcello Novaes chega aos 63 anos; Ator e filho compartilham personagem em novela
|Estreias de agosto nos cinemas: veja os 12 filmes que chegam ainda este mês
|Astróloga aponta reflexões e futuro de Neymar no Santos: 'Momento muito delicado'
|Virginia mostra foto de sua infância e choca com semelhança com Maria Alice
|Armando Babaioff exibe foto inédita com seu namorado
|Filha de Maíra Cardi acorda gritando de dor em meio à recuperação de cirurgia: ‘Tadinha’
|Marcelo Sangalo revela se vai subir ao palco na turnê de Ivete Sangalo: 'Quem sabe eu toco um pouquinho'
|Vale Tudo: Fátima usa segredo de Leonardo para ameaçar Odete
|Maria João Bastos celebra novo filme no Brasil: ‘Fala de amor, descobertas’