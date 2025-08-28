Astróloga aponta ligação de princesa Charlotte com Diana e Kate Middleton: 'Ela veio para...'

Segundo a astróloga Vanessa Alvaiz, a princesa Charlotte, filha de Príncipe William e Kate Middleton, terá papel essencial de transformação da família real

A princesa Charlotte (10), filha do príncipe William e de Kate Middleton, já mostra personalidade forte dentro da família real britânica. Apesar da tentativa dos pais em equilibrar a criação dela e dos irmãos, George (12) e Louis (7), a pequena princesa demonstra características marcantes que, segundo a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, lembram muito a mãe e a avó, Diana (1961-1997).

Sol em Touro e influência de Urano

Em entrevista à CARAS Brasil, Vanessa destacou o posicionamento astrológico de Charlotte: "Charlotte tem Sol em Touro, na Casa 11 — a Casa dos Amigos, dos Grupos, das Associações, da Nação. É um Sol altamente bem posicionado. Não só o Sol está na Casa 11, como também Urano, que é o planeta revolucionário do Zodíaco. Isso mostra que ela veio para se comunicar com a massa . Casa dos Amigos não é um, dois, são grupos, tribos, nações, clubes, associações. Muitas pessoas. E ela tem isso, sabe se comunicar muito bem ", afirmou.

Segundo a astróloga, esse alinhamento indica que a menina terá destaque ao transmitir mensagens importantes: "Esse Sol junto com Urano na Casa 11 a posiciona e sempre a colocará em destaque, transmitindo alguma mensagem. Ela enxerga o mundo de forma idealista, tem aspirações de liberdade e independência e vai revolucionar a geração dela dentro da nobreza e da realeza ."

Papel essencial na família real

Outro ponto de destaque no mapa de Charlotte é o Ascendente em Câncer: "Ela tem Ascendente em Câncer, muito ligado à família. Aliás, vejo como ela é importante nas costuras familiares. Para o bem ou para o mal, terá essa responsabilidade ", explicou Vanessa.

A numerologia reforça esse destino: "Na numerologia de nascimento, a missão dela é Missão 6, ligada ao amor universal, família, harmonia e convivência", apontou a astróloga, acrescentando que Lilibeth, filha de Harry e Meghan, compartilha a mesma missão.

" As primas compartilham essa missão e provavelmente, como segunda geração, vão tentar harmonizar a família, revolucionar, encontrar o caminho do meio, tão valorizado pelos orientais . Nem tanto aqui, nem tanto ali. Acho que são essas meninas que vão buscar o ponto de equilíbrio."

A sensibilidade herdada de Diana

Vanessa ressaltou também a força do signo chinês e da Lua no mapa da princesa: "No horóscopo chinês, ela é Cabra, o signo mais sensível do Zodíaco. É super sensível, feminina, delicada. O Sol em Touro é regido por Vênus; o Ascendente em Câncer é regido pela Lua; e a Lua dela está em Libra, regida também por Vênus. Altamente feminino, delicado, prezando o amor, a beleza e a harmonia."

Essa posição traz ainda uma forte ligação com a avó Diana: "O Meio do Céu dela está em Peixes, que também traz esse olhar de cuidado, altruísmo, carinho. Isso remete à avó, Diana. Ela herdou essa sensibilidade genuína, não faz por aparência ou para fotos, mas pela alma, por se sensibilizar com causas sociais ."

Uma princesa diplomática, mas independente

Charlotte pode até parecer dócil, mas seu mapa revela firmeza de espírito: "Ela tem Lua Crescente, ninguém manda nela. Pode parecer boazinha, mas é independente e vai querer revolucionar algumas questões na nobreza . A Lua na Casa 5, Casa dos Prazeres, reforça isso. Ela já demonstrou, por exemplo, em torneios de tênis, quando apareceu com a mãe usando esmalte. Houve até matéria comentando, pois, em geral, não é aceitável. E lá estava ela, linda, charmosa, de óculos escuros e esmalte. Isso mostra que vai, sim, bater o pé por questões ligadas à independência e à liberdade no campo dela."

Apesar da independência, Charlotte deve agir com suavidade: " Ela vai questionar com carinho e elegância. Não é agressiva, mas vai se posicionar com diplomacia, como já vimos recentemente . Acredito que terá esse papel de costurar a família , com uma atuação humanitária e revolucionária, olhando para causas e exercendo responsabilidades. Carrega algo da avó Diana e também da mãe. Aliás, se dá muito bem com a mãe, e essa Lua em Libra mostra isso claramente ."

Futuro promissor na realeza

Para Vanessa Alvaiz, o destino de Charlotte é grandioso: " Vai ser uma grande mulher, fará muitos trabalhos importantes . E acredito que está nas mãos dessas meninas aliviar e alinhar os relacionamentos da família. Talvez não agora, mas no futuro."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: