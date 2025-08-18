CARAS Brasil
  2. Astróloga analisa nome escolhido para o filho de Mariana Rios: 'Sentença de vida'
Horóscopo / NUMEROLOGIA

Astróloga analisa nome escolhido para o filho de Mariana Rios: 'Sentença de vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Vanessa Alvaiz revelou mais detalhes dos significados por trás de Palo, nome escolhido para o filho de Mariana Rios

Vanessa Alvaiz e Júlia Wasko
por Vanessa Alvaiz e Júlia Wasko

Publicado em 18/08/2025, às 14h00

A astróloga explicou mais detalhes por trás do nome do filho de Mariana Rios - Reprodução/Instagram
No dia 13 de agosto, durante sua participação no programa Saia Justa, na GNT, Mariana Rios (40) revelou mais detalhes de sua primeira gestação. Além de comentar sobre a tão sonhada maternidade, a atriz confirmou o nome de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com Juca Diniz (29): Palo. Nas redes sociais, internautas dividiram opiniões sobre o nome considerado diferente por muitos.

Em entrevista à CARAS BrasilVanessa Alvaiz explica que sua análise foi feita dentro da numerologia de Pitágoras, em que ele fala que cada letra vale um número e que cada número é uma energia. "Assim como a somatória do nosso nome é a sentença de vida. Olha que forte, né? Nome é sentença de vida, da importância também que tinha uma frase que falava que o melhor presente que um pai e uma mãe podem dar para o filho é o nome", destaca.

A astróloga pontua que não necessariamente as pessoas escolhem os nomes de seus filhos com base em um nome bonito, mas em ferramentas que esse pai e a mãe podem dar para esse filho. "No caso do Palo, embora a gente saiba que vai ter o Diniz, mas eu não sei se ela vai colocar o dela ou não, se vai fazer alguma homenagem para algum sobrenome de avô ou avó. Então, analisando o Palo, a gente vê que começa com a consoante 7, que é o P, que traz uma questão de muita análise, muitas reflexões. Então, já vai ser uma criança dotada a refletir, analisar, observar. O 7 traz isso", diz.

"A primeira vogal é o A, que tem o 1, que dá iniciativa. Uma criança também que vai buscar iniciativa, vai buscar fazer e realizar por si. Na primeira somatória, o 7 mais 1, a gente dá o 8, que é uma criança realizadora, que vai buscar aí também, tem essa autodisciplina, começo, meio e fim. 'Eu penso, eu coloco no papel, eu faço planejamento, eu insisto, eu persisto e aí logro'. Então, tem essa linha de raciocínio", acrescenta.

A numeróloga ainda pontua que o filho de Mariana Rios vai ter o 3, que é a comunicação, e o 6, sociável, amoroso: "Na somatória só do Palo, dá um 8 também de uma realização, vinda de um 17 muito bonito, que é a estrela de Vênus, estrela dos Reis Magos, que é muito bonita. É um nome auspicioso pela numerologia, mas se eu considerar só o Palo, tá?".

"E a numerologia, é preciso considerar quais são os sobrenomes também. E melhor ainda, quando a gente sabe o dia que a criança nasceu. Não é à toa que reis e rainhas esperam um dia para a criança nascer, para depois falar o nome (...) O dia em que a criança nasce também traz uma importância muito forte para uma análise. Eu costumo falar que o dia em que a gente aterriza no planeta Terra também tem muita importância. Então, é sempre bom a gente colocar em harmonia o dia do nascimento, a missão dessa criança, que é dada pelo dia do nascimento, em harmonia com o nome", finaliza sobre o caso do filho da atriz.

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

