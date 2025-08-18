Astróloga analisa nome escolhido para o filho de Mariana Rios: 'Sentença de vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Vanessa Alvaiz revelou mais detalhes dos significados por trás de Palo, nome escolhido para o filho de Mariana Rios

No dia 13 de agosto, durante sua participação no programa Saia Justa, na GNT, Mariana Rios (40) revelou mais detalhes de sua primeira gestação. Além de comentar sobre a tão sonhada maternidade, a atriz confirmou o nome de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com Juca Diniz (29): Palo. Nas redes sociais, internautas dividiram opiniões sobre o nome considerado diferente por muitos.

Em entrevista à CARAS Brasil, Vanessa Alvaiz explica que sua análise foi feita dentro da numerologia de Pitágoras, em que ele fala que cada letra vale um número e que cada número é uma energia. "Assim como a somatória do nosso nome é a sentença de vida. Olha que forte, né? Nome é sentença de vida, da importância também que tinha uma frase que falava que o melhor presente que um pai e uma mãe podem dar para o filho é o nome", destaca.

A astróloga pontua que não necessariamente as pessoas escolhem os nomes de seus filhos com base em um nome bonito, mas em ferramentas que esse pai e a mãe podem dar para esse filho. "No caso do Palo, embora a gente saiba que vai ter o Diniz, mas eu não sei se ela vai colocar o dela ou não, se vai fazer alguma homenagem para algum sobrenome de avô ou avó. Então, analisando o Palo, a gente vê que começa com a consoante 7, que é o P, que traz uma questão de muita análise, muitas reflexões. Então, já vai ser uma criança dotada a refletir, analisar, observar. O 7 traz isso", diz.

"A primeira vogal é o A, que tem o 1, que dá iniciativa. Uma criança também que vai buscar iniciativa, vai buscar fazer e realizar por si. Na primeira somatória, o 7 mais 1, a gente dá o 8, que é uma criança realizadora, que vai buscar aí também, tem essa autodisciplina, começo, meio e fim. 'Eu penso, eu coloco no papel, eu faço planejamento, eu insisto, eu persisto e aí logro'. Então, tem essa linha de raciocínio", acrescenta.

A numeróloga ainda pontua que o filho de Mariana Rios vai ter o 3, que é a comunicação, e o 6, sociável, amoroso: "Na somatória só do Palo, dá um 8 também de uma realização, vinda de um 17 muito bonito, que é a estrela de Vênus, estrela dos Reis Magos, que é muito bonita. É um nome auspicioso pela numerologia, mas se eu considerar só o Palo, tá?".

"E a numerologia, é preciso considerar quais são os sobrenomes também. E melhor ainda, quando a gente sabe o dia que a criança nasceu. Não é à toa que reis e rainhas esperam um dia para a criança nascer, para depois falar o nome (...) O dia em que a criança nasce também traz uma importância muito forte para uma análise. Eu costumo falar que o dia em que a gente aterriza no planeta Terra também tem muita importância. Então, é sempre bom a gente colocar em harmonia o dia do nascimento, a missão dessa criança, que é dada pelo dia do nascimento, em harmonia com o nome", finaliza sobre o caso do filho da atriz.

