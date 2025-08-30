CARAS Brasil
  2. Astróloga analisa missão de Taís Araujo: 'É uma palavra bonita, mas é um desafio'
Astróloga analisa missão de Taís Araujo: 'É uma palavra bonita, mas é um desafio'

Protagonista do remake de Vale Tudo, Taís Araujo tem uma missão de acordo com a análise da numerologia; entenda a seguir

Publicado em 30/08/2025, às 15h00

No ar como Raquel de Vale Tudo (2025, Globo), a atriz Taís Araujo (46) possui uma missão curiosa, de acordo com a análise da numerologia —o que também pode influenciar nos próximos passos de sua carreira profissional.

"Missão é uma palavra bonita mas é um desafio", explica a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, em entrevista à CARAS Brasil. "A Taís Araújo tem uma missão curiosa, do [número] 7. O desafio dela é se colocar nesse movimento de buscar sabedoria, verdade, por meio de estudos, meditação, viagens."

O número 7 é frequentemente associado a instrospecção, espiritualidade e busca por conhecimento e sabedoria, que é relacionado à análise e reflexões. "A Taís tem essa missão e, provavelmente, mais para frente, ela deve se recolher um pouco mais, pode ser que ela escreva."

Alvaiz ainda diz que, apesar de a artista sempre estar em eventos, trabalhando com o público, a numerologia aponta que o espaço pessoal é bastante importante em seu dia a dia. "Ela tem isso, ela precisa do espaço dela, onde ela se conecta consigo mesma."

O ANO DE TAÍS ARAUJO

A astróloga explica que, atualmente, a atriz está em um ano bastante importante. "No atual momento, ela está no ano 8, de grandes realizações e da colheita. Podemos ver isso com ela atuando em Vale Tudo. Ela está nesse ano majestoso."

Com a chegada do seu aniversário, em 25 de novembro, o ano passa a ser o 9. "Após o aniversário dela, ela entra no ano 9 que é fechando um ciclo. É um ano de balanço, de olhar para o futuro: 'Onde eu quero estar nos próximos nove anos? O que eu quero fazer?'", explica a numeróloga, que aponta que isso também irá coincidir com o fim da novela das 21h.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE TAÍS ARAUJO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM:

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

