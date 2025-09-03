Astróloga analisa Adriane Galisteu antes de A Fazenda: 'Terá que consolidar o que já fez'

CARAS Brasil
Horóscopo / Saiba mais!

Em entrevista exclusiva para CARAS Brasil, astróloga detalha energias e desafios que marcam o novo ciclo de Adriane Galisteu em A Fazenda 17

Vanessa Alvaiz e Gabriela Cunha
por Vanessa Alvaiz e Gabriela Cunha

Publicado em 03/09/2025, às 23h30

Adriane Galisteu (52) está prestes a iniciar uma nova jornada profissional: a apresentadora vai comandar A Fazenda 17 pela quinta vez consecutiva, a partir do dia 15 de setembro. Desde 2021 à frente do reality da Record, Galisteu se consolidou como uma figura de destaque na televisão. Mas, o que o universo reserva para ela nesta fase de sua carreira?

Para responder a essa pergunta, a CARAS Brasil conversou com a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, que fez uma análise detalhada sobre o momento atual de Adriane.

Força pessoal de Adriane Galisteu

De acordo com Vanessa, a energia presente no nome completo de Adriane Galisteu revela aspectos importantes sobre sua personalidade e trajetória: "[O nome de Adriane Galisteu] dá um total de número 13, que reduz para o 4. O número 4 é associado à estabilidade e segurança, duas qualidades que ela valoriza muito", explica a astróloga.

Embora o número 13 seja associado à carta da Morte no Tarot, Vanessa ressalta que o seu significado vai além de uma conotação negativa: "O 13 simboliza regeneração e mudança. A carta da Morte, que mostra um esqueleto com uma foice, é um símbolo de transformação, de cortar o que não serve para que o novo possa surgir", afirma.

"Adriane tem uma energia muito forte de se regenerar e se reinventar. Já vimos isso ao longo de sua trajetória. Ela tem uma Lua em Escorpião, que é profundamente poderosa e regeneradora. Ela pode cair, mas sempre volta mais forte, mais iluminada. É como a fênix que ressurge das cinzas."

Resiliência e reinvenção

Para a astróloga, a combinação do número 13 e da Lua em Escorpião é um reflexo de uma personalidade resiliente, capaz de superar qualquer desafio: "O número 13 no nome de Adriane é a sentença de vida, como dizia Pitágoras. O nome que ganhamos ao nascer é um presente e também um reflexo de quem somos. Ela tem uma habilidade incrível de se curar e se reinventar. Isso é algo que se destaca em sua trajetória", acrescenta Vanessa.

Além disso, a astróloga aponta que Galisteu também possui o signo de Boi no horóscopo chinês, o que a torna ainda mais focada em garantir segurança e estabilidade em sua vida: "O Boi é um signo que preza muito a estabilidade. É um signo que trabalha de forma constante e perseverante, sempre buscando consolidar suas conquistas", observa.

Adriane nasceu no dia 18 de abril, e o número 18 carrega uma dualidade interessante, segundo Vanessa: "O número 18 traz um conflito entre o material e o espiritual. Esse é um dilema que Adriane precisa refletir: até que ponto ela quer e pode se dedicar ao espiritual e ao auxílio ao próximo? Esse é um ponto de reflexão importante para ela", explica a numeróloga.

Missão de vida e relações familiares

O destino de Adriane Galisteu também é marcado pela missão de vida número 6, que está intimamente relacionada aos relacionamentos familiares: "A missão 6 envolve o equilíbrio e a convivência familiar. Adriane enfrentou muitas dificuldades nesse campo: perdeu o pai, o irmão e ficou com a mãe. A relação com a família de Ayrton Senna também gerou desafios. Isso mostra que a questão do relacionamento familiar é algo que ela precisa lidar de forma contínua", revela Vanessa.

No entanto, a astróloga também destaca as forças de Galisteu, que se refletem em seu mapa astrológico: "Ela tem uma Vênus em Touro, um posicionamento muito positivo. Esse planeta rege o amor, o dinheiro e o reconhecimento. Adriane tem um forte amor-próprio, sabe o que quer e não permite que ninguém influencie suas decisões. Isso se reflete em sua interação com amigos e colegas, com quem tem uma relação de respeito e carinho", diz.

Ano de consolidação e novos desafios

Atualmente, Adriane Galisteu vive um "ano 4", de acordo com o ciclo numerológico de Pitágoras, o que significa que ela está em uma fase de consolidação e estruturação: "O ano 4 é um período de trabalho intenso, mas focado na construção de alicerces. É o momento de 'ou vai ou racha'. Adriane terá que consolidar o que já fez, mas também terá de se reinventar, criando diferenciais e trabalhando muito para estruturar sua carreira e sua vida", explica Vanessa, que conclui:"Essa é a Adriane Galisteu: uma estrela."

Vanessa Alvaiz

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

Adriane Galisteu
