Após aniversário de Luciano Huck, astróloga analisa energia do casal e futuro de Angélica

Em entrevista para CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz analisa Luciano Huck e Angélica e revela segredos sobre carreira, missão e futuro do casal

Luciano Huck completou 54 anos no último dia 3 de setembro de 2024. O apresentador celebrou a data com uma grande festa, mas o que chama atenção é como ele e Angélica mantêm um casamento sólido há mais de 20 anos. Para entender a força dessa união, a CARAS Brasil conversou com a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, que analisou a energia do casal.

A força da comunicação de Luciano Huck

Segundo Vanessa, o mapa de Luciano mostra um ano de expansão: "Luciano acabou de fazer aniversário e, além de já ter esse 3 raiz — ele nasceu no dia 3 de setembro —, que é o 3 da comunicação, de um comunicador nato, ele entra agora no ano 3 dele. Dentro da numerologia de Pitágoras, que divide nossas vidas em ciclos de 9 anos, esse é um ano de comunicação e expressão. Ou seja, ele vem com tudo, deve trazer inovações, alegria e propagar ainda mais seu trabalho e sua forma de se expressar ", explica a astróloga.

Ela destaca que o apresentador tem uma missão clara: "Ele tem uma missão muito bonita. Missão é desafio, mas essa é uma missão gostosa: a missão 3, que é fazer o outro feliz . Isso pode ser cantando, escutando, falando, auxiliando. O Luciano exerce muito bem essa missão, e esse ano potencializa isso ao quadrado, porque ele está justamente no ano 3. Então, ninguém segura ele ", afirma.

No horóscopo chinês, Luciano também traz sorte: "No horóscopo chinês, ele é do signo de Porco , considerado de sorte, o bon vivant do zodíaco. Isso significa saber viver a vida, equilibrando trabalho, prazer, família e amigos . O Porco tem essa gestão de vida, aproveita todos os momentos sem perder tempo. Isso também se reflete no Luciano, que consegue equilibrar muito bem carreira, filhos, família da Angélica, amigos e tudo o mais ", diz.

Vanessa ainda ressalta a combinação planetária do apresentador: " Ele tem Lua em Aquário , uma lua poderosa e humanitária, que amplia sua comunicação com diferentes públicos — das classes A, B e C. Além disso, o Sol e Vênus em Virgem trazem o lado analítico, pé no chão, bom com dinheiro e excelente negociador, sempre em busca de eficiência . Já Mercúrio em Leão garante uma comunicação natural com as massas, uma expressão muito forte ", analisa.

"Na numerologia do nome, presente dos pais, ele tem o número 18, que carrega o conflito entre o material e o espiritual. Ele sabe ganhar dinheiro e utiliza isso de forma equilibrada, sem ser refém, mas com consideração pelo outro . Pela Lua em Aquário, esse olhar humanitário também se confirma. Então, o Luciano é isso: explosão e comunicação maravilhosa ", completa a astróloga.

O equilíbrio de Angélica no relacionamento

Quando o assunto é Angélica, a astróloga reforça o quanto os dois compartilham semelhanças, mas também diferenças que fortalecem a relação.

"Olha que interessante: os dois [Luciano e Angélica] se parecem muito. Ela também tem Lua em Aquário, assim como o Luciano. A Lua rege nosso emocional, e nesse ponto eles se encontram: são futuristas, veem o todo, pensam na humanidade, têm esse olhar voltado para o outro ", afirma.

A numerologia também mostra pontos de encontro e contraste: "Ela nasceu no dia 30, enquanto Luciano no dia 3. Ou seja, os dois têm a energia do número 3, da comunicação, mas em formas diferentes. Ele é o 3 raiz, ela tem o 3 do 30. Isso dá a Angélica uma necessidade de recolhimento. Apesar da comunicação, ela precisa de momentos de reclusão, não aguentaria a mesma pressão do Luciano no dia a dia ", diz.

Sobre a missão de vida, Angélica segue um caminho diferente: " A missão dela é o número 7, que busca a verdade e a sabedoria por meio de estudos, meditação, filosofia de vida, viagens e trocas culturais. É uma missão mais solitária, que pede recolhimento. Essa é a principal diferença entre os dois: enquanto ele é alegria e explosão constantes, ela precisa dos momentos de silêncio e introspecção ", explica.

A astróloga ainda analisou o signo chinês e a numerologia da apresentadora: "Na astrologia chinesa, Angélica é do signo de Boi, o trabalhador que caminha devagar e sempre, sem arriscar tanto quanto o Luciano . Pelo nome, ela também carrega o número 9, ligado ao altruísmo. O Luciano também tem esse número, mas vindo do 18, que envolve o equilíbrio entre material e espiritual. Angélica já trabalha o altruísmo sem esse conflito", detalha.

"Eles se encontram em vários pontos: no nome, na energia do dia e na Lua em Aquário. Mas também se complementam pelas diferenças. Luciano se expõe mais, vive a espiritualidade, na prática, levando alegria e ajudando. Angélica, com Mercúrio em Escorpião, tem um olhar mais profundo, observador e espiritualizado ", avalia.

Futuro do casal

Vanessa Alvaiz conclui que os astros confirmam a força da relação: "Não é à toa que estão juntos há tanto tempo. E agora, depois do aniversário dela em 30 de maio, Angélica entra no ano 5, um ano de mudanças e desafios. Há rumores de que ela deve ganhar um novo programa, ainda sem formato ou frequência definidos, mas o ano será de novidades para ela ", finaliza a astróloga. Será que teremos a apresentadora novamente na TV?

