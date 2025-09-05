Após aniversário de Luciano Huck, astróloga analisa energia do casal e futuro de Angélica

Em entrevista para CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz analisa Luciano Huck e Angélica e revela segredos sobre carreira, missão e futuro do casal
Luciano Huck completou 54 anos no último dia 3 de setembro de 2024. O apresentador celebrou a data com uma grande festa, mas o que chama atenção é como ele e Angélica mantêm um casamento sólido há mais de 20 anos. Para entender a força dessa união, a CARAS Brasil conversou com a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, que analisou a energia do casal.
Segundo Vanessa, o mapa de Luciano mostra um ano de expansão: "Luciano acabou de fazer aniversário e, além de já ter esse 3 raiz — ele nasceu no dia 3 de setembro —, que é o 3 da comunicação, de um comunicador nato, ele entra agora no ano 3 dele. Dentro da numerologia de Pitágoras, que divide nossas vidas em ciclos de 9 anos, esse é um ano de comunicação e expressão. Ou seja, ele vem com tudo, deve trazer inovações, alegria e propagar ainda mais seu trabalho e sua forma de se expressar", explica a astróloga.
Ela destaca que o apresentador tem uma missão clara: "Ele tem uma missão muito bonita. Missão é desafio, mas essa é uma missão gostosa: a missão 3, que é fazer o outro feliz. Isso pode ser cantando, escutando, falando, auxiliando. O Luciano exerce muito bem essa missão, e esse ano potencializa isso ao quadrado, porque ele está justamente no ano 3. Então, ninguém segura ele", afirma.
No horóscopo chinês, Luciano também traz sorte: "No horóscopo chinês, ele é do signo de Porco, considerado de sorte, o bon vivant do zodíaco. Isso significa saber viver a vida, equilibrando trabalho, prazer, família e amigos. O Porco tem essa gestão de vida, aproveita todos os momentos sem perder tempo. Isso também se reflete no Luciano, que consegue equilibrar muito bem carreira, filhos, família da Angélica, amigos e tudo o mais", diz.
Leia também: Luciano Huck e Angélica impuseram proibição aos convidados em festa na mansão: 'Nossa casa'
Vanessa ainda ressalta a combinação planetária do apresentador: "Ele tem Lua em Aquário, uma lua poderosa e humanitária, que amplia sua comunicação com diferentes públicos — das classes A, B e C. Além disso, o Sol e Vênus em Virgem trazem o lado analítico, pé no chão, bom com dinheiro e excelente negociador, sempre em busca de eficiência. Já Mercúrio em Leão garante uma comunicação natural com as massas, uma expressão muito forte", analisa.
"Na numerologia do nome, presente dos pais, ele tem o número 18, que carrega o conflito entre o material e o espiritual. Ele sabe ganhar dinheiro e utiliza isso de forma equilibrada, sem ser refém, mas com consideração pelo outro. Pela Lua em Aquário, esse olhar humanitário também se confirma. Então, o Luciano é isso: explosão e comunicação maravilhosa", completa a astróloga.
Quando o assunto é Angélica, a astróloga reforça o quanto os dois compartilham semelhanças, mas também diferenças que fortalecem a relação.
"Olha que interessante: os dois [Luciano e Angélica] se parecem muito. Ela também tem Lua em Aquário, assim como o Luciano. A Lua rege nosso emocional, e nesse ponto eles se encontram: são futuristas, veem o todo, pensam na humanidade, têm esse olhar voltado para o outro", afirma.
A numerologia também mostra pontos de encontro e contraste: "Ela nasceu no dia 30, enquanto Luciano no dia 3. Ou seja, os dois têm a energia do número 3, da comunicação, mas em formas diferentes. Ele é o 3 raiz, ela tem o 3 do 30. Isso dá a Angélica uma necessidade de recolhimento. Apesar da comunicação, ela precisa de momentos de reclusão, não aguentaria a mesma pressão do Luciano no dia a dia", diz.
Sobre a missão de vida, Angélica segue um caminho diferente: "A missão dela é o número 7, que busca a verdade e a sabedoria por meio de estudos, meditação, filosofia de vida, viagens e trocas culturais. É uma missão mais solitária, que pede recolhimento. Essa é a principal diferença entre os dois: enquanto ele é alegria e explosão constantes, ela precisa dos momentos de silêncio e introspecção", explica.
A astróloga ainda analisou o signo chinês e a numerologia da apresentadora: "Na astrologia chinesa, Angélica é do signo de Boi, o trabalhador que caminha devagar e sempre, sem arriscar tanto quanto o Luciano. Pelo nome, ela também carrega o número 9, ligado ao altruísmo. O Luciano também tem esse número, mas vindo do 18, que envolve o equilíbrio entre material e espiritual. Angélica já trabalha o altruísmo sem esse conflito", detalha.
"Eles se encontram em vários pontos: no nome, na energia do dia e na Lua em Aquário. Mas também se complementam pelas diferenças. Luciano se expõe mais, vive a espiritualidade, na prática, levando alegria e ajudando. Angélica, com Mercúrio em Escorpião, tem um olhar mais profundo, observador e espiritualizado", avalia.
Vanessa Alvaiz conclui que os astros confirmam a força da relação: "Não é à toa que estão juntos há tanto tempo. E agora, depois do aniversário dela em 30 de maio, Angélica entra no ano 5, um ano de mudanças e desafios. Há rumores de que ela deve ganhar um novo programa, ainda sem formato ou frequência definidos, mas o ano será de novidades para ela", finaliza a astróloga. Será que teremos a apresentadora novamente na TV?
Ver essa foto no Instagram
O QUE OS ASTROS REVELAM?
Como ficará William Bonner após o Jornal Nacional? Astróloga revela: 'Não tem como ele fugir'
Saiba mais!
Astróloga analisa Adriane Galisteu antes de A Fazenda: 'Terá que consolidar o que já fez'
|Ofertas do dia: descontos de até 46% nos copos térmicos da Stanley
|Após aniversário de Luciano Huck, astróloga analisa energia do casal e futuro de Angélica
|Maria Cavalcante posta clique encantador em família: 'O maior amor do mundo'
|Juliette e Kaique Cerveny: conheça a história do casal
|Bruna Biancardi surge de máscara em jogo da NFL e faz alerta após diagnóstico
|Médica explica diagnóstico de Claudia Raia e alerta para ação rápida: 'Inchaço súbito'
|Bruna Marquezine revela que não pretende mais voltar às novelas: "Hoje não"
|Jonathan Bailey, de Bridgerton, anuncia pausa na carreira
|Êta Mundo Melhor!: Poção do amor faz Candinho cair em golpe de Zulma
|Graciele Lacerda se derrete em fotos inéditas da filha: 'Fase tão especial'