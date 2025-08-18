Aniversário de Viih Tube: astróloga analisa mapa astral e dispara: 'Ninguém a derruba'

No aniversário de 25 anos, mapa astral de Viih Tube revela brilho, independência e até desafios com dinheiro; confira se aparece também no seu

Viih Tubecompleta 25 anos nesta segunda-feira (18) com uma trajetória marcada por conquistas e reinvenções. De youtuber adolescente à participante do BBB 21, a leonina transformou a fama em carreira sólida. Hoje, casada com Eliezer (35), ex-BBB 22, a influenciadora é mãe de Lua (2) e Ravi, de apenas 9 meses.

Para celebrar a data, a CARAS Brasil conversou com a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, que fez uma leitura profunda sobre o mapa da artista e revelou segredos da verdadeira Vitória di Felice Moraes.

O poder do Sol em Leão

“O mapa astral da Vitória é fortíssimo. Ela tem o Sol em Leão na Casa 8, que é a Casa do Poder, das Grandes Negociações e da Justiça. Eu costumo dizer que a Casa 8 é como um caldeirão, onde está tudo misturado. É como o caldeirão das bruxas: uma pitadinha disso, rabinho de rato, asinha de morcego e bum, coloca no fogo, explode e vem aquela poção mágica. É exatamente esse Sol em Leão na Casa 8 que a Vitória tem”, explica a astróloga.

Segundo ela, esse posicionamento na casa 8 garante resiliência: “É uma casa poderosa, de grande transformação. Ela pode passar por qualquer situação, porque tem uma força absurda para transformar e ressignificar tudo. Não é à toa que é chamada de Casa do Poder.”

Força emocional e busca por independência

Outro ponto marcante no mapa da influenciadora é a Lua em Áries : “A Lua rege o nosso emocional, e isso mostra que, emocionalmente, ela se sustenta. Ela pega a espada e vai, abre caminhos e tem uma forte necessidade de independência. Essa busca por independência é muito importante para a Vitória, seja no aspecto emocional ou financeiro. Não é à toa que, aos 25 anos, já tem tantas conquistas”, afirma Vanessa.

Apesar desse desejo de liberdade, o posicionamento também reforça a importância da família: “Essa Lua está posicionada na Casa 4, que é a Casa da Família. Ou seja, ao mesmo tempo em que busca independência, ela também precisa criar seu aconchego, o seu ninho. E ela já fez isso muito cedo, estabelecendo um relacionamento e construindo uma família com dois filhos. Isso lhe dá respaldo e sustento emocional para seguir em frente, sempre com a espada na mão.”

Comunicadora nata e excelente negociadora

Na mesma Casa 8, Viih Tube tem ainda Mercúrio, planeta da comunicação, e Marte, planeta da luta:

“Isso reforça a simbologia da espada. Ela está sempre guerreando, abrindo caminhos. Esses três juntos — Sol, Mercúrio e Marte — conferem ainda mais poder a ela. A comunicação dela também está em Leão, e por isso sabe se expressar muito bem, sabe falar e sabe o que quer. Marte dá a simbologia da ação, do realizar e do não temer o próprio brilho. Ela se posiciona muitíssimo bem e é uma excelente negociadora.”

O Meio do Céu em Libra também contribui para esse equilíbrio: “Ela tem diplomacia e sabe colocar tudo na balança para encontrar o ponto certo. Sabe falar, mas também sabe escutar, e isso é ótimo em processos de negociação. Esse dom de Libra faz com que ela tenda a ser justa e equilibrada nas relações.”

A energia do dragão e o ano da colheita

Na astrologia chinesa, Viih Tube é regida pelo dragão : “O dragão é lenda, é mito, e ninguém o derruba. É tão forte que, independente do animal que rege o ano, quem abre as festividades é sempre o dragão. Isso mostra a força do dragão, que está acima dos demais. A Vitória carrega essa energia: ninguém a derruba. Ela vai, segue em frente e se fortalece em qualquer situação.”

A astróloga ainda aponta que o novo ciclo será especialmente importante: “Hoje é aniversário dela, e ela entra agora no ano 8, o ano da realização e da colheita. É um período que vibra fortemente com dinheiro e negociações, trazendo mais frutos e conquistas para ela. Na numerologia, a missão dela é 1, que representa independência. É um desafio, mas já está muito marcado no mapa dela.”

Desafios e aprendizados

Mesmo com tanta força, o mapa revela pontos de atenção: “O nome dela resulta no número 20, que significa despertar. Em algum momento da vida, ela precisará despertar e encontrar equilíbrio entre o mundo espiritual e o material. O dia de nascimento dela, 18, também traz esse conflito entre material e espiritual. Esse será sempre um ponto de aprendizado.”

Além disso, os planetas retrógrados na Casa 2, do dinheiro , indicam necessidade de autoconhecimento financeiro: “Dinheiro é energia, e ela vibra muito bem nessa frequência. Mas o desafio é equilibrar: ter, acumular, viver e auxiliar . As amizades provavelmente vão nortear esse processo, trazendo tanto alegrias quanto decepções, mas sempre ensinando a encontrar esse equilíbrio.”

O destino de Viih Tube

Para Vanessa, Viih Tube parece já ter compreendido seu propósito cedo: “O mapa da Vitória é muito auspicioso e forte. Ela está sempre com a espada na mão, lutando e buscando independência. E, embora eu veja muito de Leão em seu mapa, também percebo a vibração de Gêmeos. Ela faz muitas coisas ao mesmo tempo, se comunica muito bem e tem grande habilidade tanto no falar quanto no fazer. Esse é o mapa da Vitória.”

