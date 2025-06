Virginia Fonseca choca com estado de seu corpo após separação

Recém-separada de Zé Felipe, Virginia Fonseca choca ao exibir estado atual de seu corpo; empresária apareceu com barriga trincada e pernas volumosas

A influenciadora Virginia Fonseca impressionou ao exibir seu físico atual nesta sexta-feira, 13. Há algumas semanas separada de Zé Felipe, a empresária mostrou que está com o corpo mais musculoso que nos últimos meses.

Após oito meses do nascimento do filho caçula, José Leonardo, a influencer chocou ao surgir com a barriga trincadíssima. Mãe de três crianças, a milionária surpreendeu com suas curvas mais saradas do que nunca.

"A felicidade pós 10min na banheira de gelo, sextouuu por cá", compartilhou fotos de biquíni após ter mergulhado na banheira de gelo em sua mansão.

Após uma dieta com muitas ovos, Virginia Fonseca começou a comer mais e apareceu até mais musculosa. Nos últimos meses, os internautas notaram o crescimento dela depois de secar bastante após a gravidez.

É bom lembrar que a influencer tem acompanhamento médico, faz dieta regrada com bastante proteínas. Além disso, ela exibe alguns dos tratamentos estéticos que faz em seu corpo, rosto, e não esconde as cirurgias plásticas. Antes de engravidar da primeira filha, a apresentadora fez lipoaspiração e, nos últimos meses, passou por operação nos seios e no umbigo para retirada da hérnia.

Vaza vídeo de interação de Virginia e Zé Felipe em festa do filho

Apesar de separados, Virginia Fonsecae Zé Felipe continuam interagindo. Como já dito pelos famosos, eles continuariam a amizade pelos filhos e, nesta quinta-feira, 12, durante o mesversário de José Leonardo com tema de festa junina, o ex-casal foi visto interagindo.

Na rede social, a irmã do cantor, Monyque Isabella, compartilhou um vídeo e atrás vazou os dois interagindo. No registro foi possível ver o filho de Leonardo puxando uma cadeira para se sentar ao lado da empresária, que estava mexendo no celular. Veja o momento aqui!