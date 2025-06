Thais Carla desabafa em retorno à academia após bariátrica: 'Bateu medo'

Thais Carla retomou sua rotina de exercícios na academia cerca de 50 dias após realizar a cirurgia bariátrica; dançarina já eliminou 45 kg

Cerca de 50 dias após realizar a cirurgia bariátrica, Thais Carla está retomando aos poucos seus afazeres diários. A dançarina e influenciadora digital passou pelo procedimento em abril deste ano e, até o momento, já perdeu 15 quilos.

Nesta terça-feira, 17, Thais contou ao público que retornou a rotina de exercícios na academia. Em seu perfil oficial, a famosa compartilhou alguns registros no local e aproveitou para fazer um breve desabafo a respeito da nova fase de sua vida.

" Primeira vez que piso na academia depois da cirurgia, exatos 50 dias. Bateu um pouco de medo misturado com timidez, como se fosse a primeira vez, mas vim e vou dar o meu melhor nessa nova jornada ", escreveu ela na legenda de uma das imagens. Para a ocasião, Thais Carla apostou em um macacão colado de alças finas na cor marrom.

Vale lembrar que a influenciadora já tinha eliminado 30 kg antes da operação. Após o procedimento, Thais perdeu mais 15, totalizando 45 kg. Em entrevista recente ao jornalista Leo Dias, a famosa contou que fez a bariátrica no estilo bypass e está em fase de adaptação em sua nova rotina alimentar.

A dançarina, de 33 anos atualmente, ainda explicou que a decisão de realizar a cirurgia não foi por estética: "Foi pela saúde e principalmente pelas minhas filhas. Elas querem a mãe para brincar. É horrível quando você não tem acesso. A gordofobia vai além. Você vai em um restaurante pensando no que vai comer e eu vou pensando na cadeira. Ia viajar e tinha que me preocupar com o assento. Eu estava exausta disso tudo", declarou ela, na ocasião.

Thais Carla retoma rotina de exercícios após a bariátrica - Reprodução/Instagram

As filhas de Thais Carla

Casada com Israel Reis, Thais Carla é mãe de Maria, de 8 anos, e Eva, de 4. Em suas redes sociais, a famosa costuma compartilhar com o público que a acompanha diversos registros do crescimento das meninas.

Em dezembro de 2024, Thais e o marido realizaram ensaios fotográficos em família para celebrar as festas de fim de ano. "Feliz ano novo das minhas gatinhas", escreveu ela na legenda de uma das postagens.

Leia também: Mais magra, Thais Carla curte dia romântico com o marido