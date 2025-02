Poliana Rocha exibe corpo escultural com look fitness estiloso

A influenciadora digital Poliana Rocha exibiu suas curvas impecáveis ao surgir usando um look estiloso em dia de treino

Poliana Rocha chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na manha desta terça-feira, 11, ao surgir com um look estiloso para treinar.

Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou um registro em que aparece usando a esteira da academia. Para o treino, a mulher do cantor sertanejo Leonardo colocou um top preto, uma legging com estampa de onça e um tênis branco. O look, aliás, destacou o seu corpaço . "Por cá...", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que Poliana tem o costume de mostrar o seu dia a dia nas redes sociais e também responder curiosidades dos fãs. Recentemente, a influenciadora digital foi questionada sobre o que o marido, Leonardo, não curte em seu corpo. "As minhas veias saltitantes! Tenho nos braços e na barriga e ele acha meio estranho! O que me conforta é porque isso é sinal de percentual de gordura baixo", revelou a famosa, mãe do cantor Zé Felipe.

Confira:

Poliana Rocha - Foto: Instagram

Poliana Rocha diz que encarou síndrome após saída de Zé Felipe de casa

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, revelou que sofreu com a síndrome do ninho vazio após Zé Felipe deixar a sua casa para viver com Virginia Fonseca. Em sua rede social, a empresária respondeu a uma seguidora sobre o assunto e compartilhou o que sentiu.

Após ficar anos com o herdeiro em seu lar e até receber a nora por alguns meses também, a loira acabou tendo que se despedir deles. O momento então causou sofrimento para a eleita do sertanejo, contudo, foi algo que ela conseguiu superar com o tempo. "Tive sim! É um processo desafiador, mas passa! Não sofra por antecedência, deixa as coisas fluírem naturalmente no seu tempo", deu a dica para a internauta que já está sofrendo com o filho, de seis anos.

Leia também:Poliana Rocha fala sobre reunir os filhos de Leonardo: 'Provar nada'