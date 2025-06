Patrícia Poeta comemora volta aos treinos após cirurgia: '100% recuperada'

A apresentadora Patrícia Poeta compartilhou na web um vídeo mostrando sua volta aos treinos após se recuperar de uma cirurgia

Patrícia Poeta usou as redes sociais nesta quarta-feira, 18, para comemorar sua volta aos treinos. A apresentadora do programa Encontro, da TV Globo, precisou parar de realizar os exercícios físicos após passar por uma cirurgia para tratar uma sinusite crônica.

Nos Stories, ela compartilhou um vídeo após sair de sua consulta médica e contou que foi liberada para voltar a realizar atividades físicas. "Oh maravilha, recebi alta, graças a Deus. Depois da cirurgia de sinusite, doutor Antônio me deu alta. Vida que segue, vida normal. Agora vai dar para malhar", disse a famosa.

Depois, no feed, Patrícia postou um vídeo na academia. Para o treino, a apresentadora surgiu usando um macacão verde e prendeu o cabelo com um coque. "Depois de quase um mês, matando saudades de treinar. Graças a Deus agora 100% recuperada da cirurgia. Vambora cuidar da saúde… sempre!!", escreveu na legenda.

Patrícia passou pela cirurgia no dia 24 de maio. Na ocasião, ela compartilhou uma foto de sua mão com a pulseira do hospital e falou sobre o procedimento. "Hoje, de madrugada, passei por uma cirurgia que já estava programada pra acontecer. Convivi muitos anos com uma sinusite crônica, cuja a indicação era essa. Confesso que levei um tempo pra me encorajar a fazê-la. Graças à equipe médica que me acompanhou estou bem", disse ela.

Confira:

Patrícia Poeta faz alerta sobre golpe com seu nome

Em suas redes sociais, Patrícia Poeta sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Recentemente, a apresentadora do Encontro, exibido pela Rede Globo, alertou os fãs de que criminosos estão usando o seu nome para aplicar golpes.

Os golpistas clonaram o WhatsApp de Patrícia e estão mandando mensagens para os contatos da famosa, se passando por ela para pedir dinheiro. "Pessoal, estão pedindo dinheiro em meu nome. Se receberem mensagem desse número, não sou eu. É golpe. Cuidado", escreveu ela na publicação. Veja a publicação!

