Nutricionista explica riscos da dieta de Gracyanne Barbosa: 'Consequências'

No BBB 25, dieta de Gracyanne Barbosa veio à tona e sister passou mal no confinamento; especialista esclarece os riscos da alimentação da famosa

A dieta de Gracyanne Barbosa sempre deu o que falar ainda mais com a entrada da musa fitness na casa do BBB 25. Acostumada a comer cerca de 40 ovos por dia, não ingerir alimentos industrializados, açúcar, temperos e outros, a influenciadora digital chegou até a passar mal nos primeiros dias de confinamento.

Ao ter que comer o que estava disponível na casa, a ex-esposa de Belo vomitou e até teve diarreia. Mas, o que será que aconteceu com a sister? Será que a rotina dela com 40 ovos é realmente saudável? Pensando nisso, a CARAS Digital conversou com o nutricionista Pedro Adamo sobre a dieta de Gracyanne Barbosa; confira a seguir!

Entenda melhor a dieta de Gracyanne Barbosa

CARAS: Antes de entrar na casa do BBB, Gracyanne Barbosa fazia uma dieta restrita com cerca de 40 ovos, sem sal e etc. Qual é o risco de seguir uma alimentação desse tipo ou só existem benefícios?

Pedro Adamo: "Antes de tudo, temos que tomar muito cuidado com as informações passadas nas redes sociais, mesmo que ditas sejam pela própria pessoa. Isso porque nunca saberemos se, de fato, aquilo é real ou se é apenas uma estratégia de marketing. Mas supondo que ela realmente tenha seguido uma dieta com 40 ovos todos os dias, acredito que tenha feito isso por conta do valor proteico presente nesse alimento. Sim, o ovo é um alimento rico em proteínas e outros nutrientes muito valiosos para a saúde. Porém, consumir apenas ovos como fonte de proteína na dieta faz com que outros nutrientes presentes em diferentes fontes proteicas, como carnes, frango, peixes e leguminosas, deixem de ser aproveitados. Cada alimento contém uma diversidade de vitaminas e minerais que se complementam. Por isso, a recomendação é variada na alimentação para obter todos esses nutrientes".

CARAS: Comer 40 ovos por dia é seguro? Qual é o risco para a saúde?

Pedro Adamo: "Dependendo da pessoa, mas o consumo excessivo pode trazer consequências para indivíduos com problemas renais ou predisposição genética para dislipidemias . Os estudos indicam que o colesterol dietético, ou seja, aquele presente nos alimentos (incluindo os ovos), não impacta diretamente o colesterol sanguíneo na maioria das pessoas. Um ponto importante a se considerar é que, se ela consumir os 40 ovos inteiros, isso resultaria em aproximadamente 180 gramas de proteína ingeridas no dia, apenas considerando os ovos. Essa quantidade pode ser adequada para quem busca hipertrofia muscular, mas isso vai depender principalmente do peso, da rotina de treinos e de outros parâmetros de saúde ".

CARAS: Com novos alimentos no confinamento, Gracyanne Barbosa passou mal, tendo vômito e diarreia. O que explica isso?

Pedro Adamo: "Isso pode ser explicado pela adaptação do sistema digestivo a uma nova variedade alimentar. Quando uma pessoa segue uma dieta muito específica, com pouca diversidade, e fica muito tempo sem consumir outros alimentos, sua microbiota intestinal se adapta a esse padrão alimentar, tornando-se mais sensível a alimentos diferentes, especialmente aqueles mais gordurosos ou com aditivos químicos. Quando ela entra em contato com esses novos alimentos, pode ocorrer um desequilíbrio transitório na flora intestinal, causando sintomas como diarreia, dores abdominais, gases e indigestão . No entanto, a resposta varia de pessoa para pessoa".

Sem dieta, Gracyanne Barbosa vai perder o corpo musculoso?

CARAS: A redução drástica de proteínas na dieta de Gracyanne traz consequências para a famosa?

Pedro Adamo:"Considerando a quantidade de proteínas que ela afirmou ingerir diariamente antes do confinamento e a redução observada dentro da casa, é provável que essa ingestão tenha diminuído significativamente. Isso pode impactar a síntese proteica da famosa, aumentando o catabolismo muscular, ou seja, a perda de massa muscular. Esse efeito pode ser ainda mais acentuado se ela estiver treinando com menor intensidade do que antes. Manter um físico nesse nível exige grande esforço diário, tanto nos treinos quanto na alimentação ".

CARAS: Para manter um corpo do tamanho de Gracyanne, com bastante massa muscular, qual a quantidade necessária de ingestão de calorias?

Pedro Adamo: "Isso depende de diversos fatores, como peso, altura, percentual de gordura e massa muscular. Com base nesses dados, é possível calcular o gasto calórico basal e total da pessoa, considerando suas funções metabólicas e nível de atividade física. Além disso, a intensidade e duração dos treinos influenciam bastante, assim como fatores genéticos, pois cada pessoa responde de maneira diferente. Para se ter uma ideia, uma mulher com cerca de 82 kg, 1,75 m de altura, percentual de gordura muito baixo e treinos intensos como os dela pode ter um gasto diário em cerca de 3.000 calorias . Se o objetivo é manter esse físico, ela precisaria consumir essa mesma quantidade de calorias diariamente ".

CARAS: Comendo menos ovos e outros alimentos com gordura, Gracyanne está colocando sua forma em risco? Três meses de confinamento são suficientes para perder massa?

Pedro Adamo: "Sim, perder massa muscular é muito fácil, especialmente quando há redução na intensidade dos treinos e no consumo de proteínas. A ingestão de alimentos gordurosos pode aumentar a ingestão calórica, o que, no caso dela, não faria tanta diferença, pois seu gasto energético é alto . Porém, a comparação deve ser feita com sua rotina anterior. Se ela está comendo pior e treinando menos do que antes, os resultados também tendem a piorar. Provavelmente, após três meses de confinamento, com menor ingestão de proteínas, menos treinos e um consumo alimentar menos equilibrado, ela perderá massa muscular, poderá reter mais líquido e até ganhar um pouco de gordura. No entanto, para ela, será relativamente fácil reverter essa situação ao retomar a sua rotina habitual".

