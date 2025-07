Gloria Pires chama a atenção com detalhe ao surgir treinando: 'Cuidado'

Ao postar vídeo treinando na academia, Gloria Pires chama a atenção com detalhe e recebe alerta de seguidores; veja o que aconteceu

A atriz Gloria Pires compartilhou um vídeo treinando nesta terça-feira, 15, e chamou a atenção com um detalhe. Em sua rede social, ela exibiu o momento se exercitando e recebeu um alerta de alguns seguidores ao aparecer sem calçado.

Descalça, a famosa surgiu realizando os exercícios e preocupou alguns internautas. Isso porque, ao dispensar o tênis na academia, ela pode estar se colocando em risco e se expondo a algum machucado.

"Atenta ao novo de todo dia", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os seguidores elogiaram e reagiram ao verem o momento fitness da atriz. "Descalça? Cuidado", falaram. "Está maravilhosa", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, Gloria Pires chamou a atenção ao comemorar o aniversário da sogra e postar fotos inéditas da senhora. A mãe de Orlando Morais impressionou com sua beleza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)

Gloria Pires revela como superou crise de idade

Desde que decidiu assumir totalmente os fios grisalhos, a atriz Gloria Pires (60) tem levantado questionamentos nas redes sociais. No entanto, o seu jeito forte e empoderado de lidar com o assunto lhe rendeu muitos elogios dos fãs. Mas apesar de toda essa energia, poucas pessoas sabem que ela também já enfrentou dilemas pessoais envolvendo a idade. Em entrevista à CARAS, a artista abriu o coração e falou como enfrentou batalhas pessoais.

"Eu não tinha uma bula que dissesse sobre os efeitos colaterais de certas escolhas na vida, então, passei por fases desafiadoras, foi quando precisei de mais reflexão, de avaliação do meu caminho. Mas estou feliz com a minha história de vida pessoal e profissional. Voltar o tempo é impossível, graças a Deus (risos)! Penso sempre em andar para a frente", disse ela, que estava no ar com a novela Terra e Paixão, da TV Globo. Leia mais aqui.