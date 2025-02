Em processo de emagrecimento, Viih Tube revela quantos quilos deseja perder

Viih Tube, que está seguindo uma rotina de exercícios físicos, contou quantos quilos quer emagrecer com os hábitos saudáveis

Viih Tube está bastante focada em sua nova rotina fitness! Na manhã desta terça-feira, 11, a influenciadora digital e empresária, que está em processo de emagrecimento, contou ao público que levantou bem cedo e aproveitou o horário de sono dos filhos para realizar exercícios físicos na academia.

Em suas redes sociais, Viih compartilhou um vídeo descontraído tomando café da manhã enquanto se preparava para iniciar os treinos. Na legenda do registro, a esposa do ex-BBB Eliezer revelou quantos quilos deseja emagrecer daqui para frente.

"Bora que tenho só 20 quilinhos para perder", brincou a famosa ao dançar 'Energia de Gostosa', nova música de Ivete Sangalo. Em seguida, ela explicou que decidiu incluir a rotina de exercícios físicos no horário da manhã devido aos dois filhos, Lua, de quase 2 anos, e Ravi, de 3 meses, que só acordam depois das 8.

"É o único horário que as duas crianças estão dormindo. Tenho essa meia horinha para tomar um café sozinha, é o único momento que tenho sozinha. No almoço a Lua quer almoçar comigo, depois já fico com o Ravi. Então, esse é meu único momento. ‘Ah, mas você tem babá’. Sim, gente, mas a filha quer a mãe, né? E eu acho uma delícia, eu amo", declarou Viih Tube, por fim.

Mais cedo, a influenciadora celebrou a chegada dos 3 meses de vida do herdeiro caçula: "Feliz 3 meses, meu pequeno príncipe. Hoje o dia já começou agradecendo pela sua vida, pela sua saúde, eu me lembro que quando passamos aquilo tudo no hospital eu fechava meus olhos e imaginava você já com 3 meses pra me acalmar, imaginava a fase mais frágil passando", começou.

"E parece que eu só abri os olhos e já estamos aqui, passou tão rápido. Mas você está MUITO mais forte, saudável do que eu poderia imaginar. Você se recuperou de tudo TÃO rápido meu príncipe que nem parece que passamos tudo aquilo! Você é FORTE, você é um GUERREIRO, você é meu PRÍNCIPE", completou.

Viih Tube revela que fará cirurgia

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. Na última segunda-feira, 10, a digital influencer surgiu com um conjunto de top e calça legging na cor preta e contou que não existem desculpas na hora de treinar.

Além disso, a famosa confirmou que pretende fazer uma cirurgia estética em breve. "Qual que vai ser a sua desculpa para não treinar hoje? [...] Qual vai ser a desculpa hoje? Me fala. Eu estou gordinha, já aceitei. Estou aqui na luta ficando pronta para a minha lipo", disse ela, na ocasião.

